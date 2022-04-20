За добу 19 квітня на південному напрямку знищено 19 окупантів та 6 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" опублікувало звіт про оперативну обстановку на південному напрямку за добу 19 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "На завершення п’ятдесят п’ятої доби нашого спільного протистояння рашистській навалі маємо стабільно напружену ситуацію на лінії вогню.

Місцеве населення Херсонської області, що перебуває під окупацією, продовжує акції з демонстрації своєї проукраїнської позиції, люди виходять на мирні мітинги під українськими прапорами, демонстративно відмовляються купувати і вживати завезені окупантами продукти. Тим часом рашисти продовжують підготовку до референдуму, друкують бюлетені, поширюють агітаційну продукцію, блокують українське мовлення та зв’язок. В будинках місцевих активістів проводяться обшуки та викрадення людей. Вздовж трас ворожі війська щільно мінують поля, лісосмуги й ґрунтові дороги.

На півночі Херсонщини ворог під прикриттям артилерійського та танкового вогню на 2 БТРах проводив розвідку боєм в бік Дніпропетровщини. Однак був зупинений вогневим ураженням наших підрозділів, поніс втрати і відступив на попередній рубіж.

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При спробі гелікоптера Ка-52 здійснити пуски на ураження, нашими підрозділами ППО був відкритий вогонь, що змусило ворога відстрілятися неприцільно і втекти.

На Миколаївщині суттєвих змін в позиціях не було, зберігається загроза як артилерійських так і ракетних ударів. Внаслідок ракетного удару уражено будівлю поліклініки одного з населених пунктів, інформація про постраждалих уточнюється.

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В Чорноморській операційній зоні продовжується маневрування корабельної групи ворожого флоту. Тож залишається загроза ракетних ударів, не виключена і відчайдушна висадка десанту.

Ворог продовжує розвідувати наші позиції за допомогою безпілотників-розвідників, які наші сили ППО продовжують влучно нищити.

Загальні втрати ворога за поточну добу на південних рубежах оборони складають 19 рашистів та 6 одиниць техніки, серед яких броньована, автомобільна та БПЛА "Орлан-10"".

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