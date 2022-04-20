Кадиров оголосив набір найманців на війну в Україні - обіцяє 300 тисяч рублів
Глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв кожному добровольцю, хто поїде воювати в Україну, одноразову виплату у 300 тисяч рублів (орієнтовно понад 100 тисяч гривень )
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє російське видання "Агентство".
Повідомляється, що вимоги до кандидатів мінімальні – вони мають бути "здоровими" чоловіками віком до 50 років, можна і без досвіду служби чи бойового досвіду. Відправлятимуть в Україну їх через центр із набору добровольців у Грозному. Далі, за даними видання, на них чекає 10-денний інструктаж, після чого – поїздка на війну. Контракт при цьому не укладається.
"Агентство" зазначає про наявність у мережі відео, на яких проходять тренування добровольців.
На одному з таких відео показаний 47-річний мешканець Тамбова Юрій Татаринцев. З бази судових рішень випливає, що він раніше судимий за вбивство, викрадення людини та зберігання зброї.
У середині березня Рамзан Кадиров оголошував, що із Грозного воювати в Україну виїхала перша тисяча добровольців.
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Україна що вам, мясокомбінат по виробництву корму для лисиць, ворон і т.д.???
і все. оскільки без оФормлення -жодних "преміальних родині" за утилізацію )
это же геноцид имбицилов на расее!
економія аднако
И вот это трусливое горное ****** мы должны были испугаться.
пьітается сделать из гордого горного народа вьіездньіх мясников......
Цікаво, що навіть знайдуться такі барани, щоб за використаний туалетний папір здохнути.
Денег дам дон
Тик-ток автамат дам дон
Тик-ток парашут дам дон
Парашут новый, аналагавнет дон
Открывается при ударе об землю дон...
Пакет чёрный дам дон
Чистый, новый дон, удобный
А так, цей шайтан размазня, дуже хитрий шакал, знає що хто поїде до України, за грошима більше не звернеться! =)