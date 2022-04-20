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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кадиров оголосив набір найманців на війну в Україні - обіцяє 300 тисяч рублів

кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв кожному добровольцю, хто поїде воювати в Україну, одноразову виплату у 300 тисяч рублів (орієнтовно понад 100 тисяч гривень )

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє російське видання "Агентство".

Повідомляється, що вимоги до кандидатів мінімальні – вони мають бути "здоровими" чоловіками віком до 50 років, можна і без досвіду служби чи бойового досвіду. Відправлятимуть в Україну їх через центр із набору добровольців у Грозному. Далі, за даними видання, на них чекає 10-денний інструктаж, після чого – поїздка на війну. Контракт при цьому не укладається.

"Агентство" зазначає про наявність у мережі відео, на яких проходять тренування добровольців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну, бо бояться українського опору, - приватне листування загарбника з Дагестану

На одному з таких відео показаний 47-річний мешканець Тамбова Юрій Татаринцев. З бази судових рішень випливає, що він раніше судимий за вбивство, викрадення людини та зберігання зброї.

У середині березня Рамзан Кадиров оголошував, що із Грозного воювати в Україну виїхала перша тисяча добровольців.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) найманці рф (2056)


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Топ коментарі
+72
Блін, задовбали вже.
Україна що вам, мясокомбінат по виробництву корму для лисиць, ворон і т.д.???
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20.04.2022 02:34
+52
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20.04.2022 02:46
+44
Дешева баранина - погана шаурма.
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20.04.2022 02:36
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Блін, задовбали вже.
Україна що вам, мясокомбінат по виробництву корму для лисиць, ворон і т.д.???
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20.04.2022 02:34 Відповісти
"поїздка на війну" - тызча долларей. Велкам!
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20.04.2022 02:34 Відповісти
У ніч із 17 на 18 квітня невідомі закинули чотири пляшки із запалювальною сумішшю у будівлю міжрайонного військового комісаріату Зубово-Полянського та Торбеївського районів Республіки Мордовія. Про це повідомляє інтернет-видання "Вільний Ідель-Урал". Диверсія відбулася в селищі Зубова Поляна за дві з половиною години їзди від міста Саранськ. Вночі близько 3:00 місцевий сторож відчув запах диму в будівлі, вибіг на вулицю та побачив кабінети на першому та другому поверхах, які були охоплені вогнем. Постраждали кімнати (40 кв. м), де зберігалися дані призовників, знищено кілька комп'ютерів, один із кабінетів згорів повністю. Порушено кримінальну справу за статтею про умисне знищення майна (ч. 2 ст. 167 КК РФ). Встановити особи організаторів нападу не вдалося - у військкоматі не встановлено камер спостереження. За інформацією видання, 5 березня аналогічний напад на військкомат стався в місті Березовському Свердловській області - місцевий житель закинув у будівлю коктейль Молотова, там почалася пожежа, але патруль ДПС, що був поруч, встиг загасити його і затримати палія. Є інформація про спроби підпалу військових комісаріатів надходили також із Воронезької, Іванівської та Московської областей. Так, молодик, який підпалив військкомат у підмосковних Луховицях на початку березня, пояснив, що зробив це як протест проти війни в Україні і щоб завадити можливій мобілізації росіян.
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20.04.2022 08:36 Відповісти
500 )

і все. оскільки без оФормлення -жодних "преміальних родині" за утилізацію )
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20.04.2022 08:38 Відповісти
))) Их сразу в Грозном утилизируют. 300 тыс. поделят после подписи и фотографии на память.
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20.04.2022 02:36 Відповісти
ахахаахааааа , у них стиральная машина сейчас стоит дороже, что уже за унитаз говорить,
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20.04.2022 02:36 Відповісти
А вони що, знають що таке унітаз?
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20.04.2022 07:30 Відповісти
У них главное срать садиться не поворачиваясь жопой к Солнцу или Луне.
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20.04.2022 07:50 Відповісти
)) к солнцу нельзя .. к луне нельзя ..к каДЫРКЕ нельзя к путлеру нельзя... значит гадят стоя
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20.04.2022 09:44 Відповісти
Дешева баранина - погана шаурма.
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20.04.2022 02:36 Відповісти
В тиктоке можно больше заработать, при этом не рисковать жизнью xD
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20.04.2022 02:36 Відповісти
Тикток на кацапстане вроде фсё
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20.04.2022 02:42 Відповісти
не, ток на айонах
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20.04.2022 09:55 Відповісти
Когда уже с этим Ган-Дон-Доном что-нибудь случиться? Ему бы рабочими местами в своей республике заняться, дак нет же, на тик-ток подвиги тянет
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20.04.2022 02:37 Відповісти
А что тут не понятного.. Не будет бабла от х..ла, и этого бородача свои же снесут.
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20.04.2022 02:40 Відповісти
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20.04.2022 02:46 Відповісти
Очі мають бути більш запалими, нижні повіки треба прибрати, верхні - зробити більш пласкими. А то має вигляд сплячого дона, а не жмура.
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20.04.2022 03:04 Відповісти
нет контракта - нет обязательств. больше похоже на выявление умственоотсталых особей с целью их дальнейшей утилизации. "10 дневный инструктаж" и обещание выплаты аж 300 тыс. фублей лишнее тому подтверждение.
это же геноцид имбицилов на расее!
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20.04.2022 02:56 Відповісти
А шо такое? Вяликая гвардия КаДырова уже не справляется?
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20.04.2022 02:56 Відповісти
Вже вся пам'ять в телефонах зайнята відосикаии, пора на ротацію.
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20.04.2022 03:07 Відповісти
А що сам "великий дон-г-ндон" на війну не йде? Навоювався вже з українською армією? А його так звали наші хлопці-військові на відео, де показали, що вони з цим доном робитимуть.
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20.04.2022 03:52 Відповісти
Шинель и штьік рядовому кадьірову . Тік-ток 🐑 дон-дон , афцейоб 🤣🤣🤣
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20.04.2022 02:58 Відповісти
))) и папахи из свиной шкуры что бы с далека видно было
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20.04.2022 09:42 Відповісти
Фу, яке воно мерзенне зо своєю пакльою замість бороди.
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20.04.2022 03:06 Відповісти
Так а Кадыров сам на войну собирается ? Кто будет впереди на ишаке ?
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20.04.2022 03:20 Відповісти
А где старые дыркины?
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20.04.2022 03:23 Відповісти
Скоро 300к рублей будет 1 доллар. Сдохнуть за 1 бакс.
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20.04.2022 03:26 Відповісти
Дон Дон обещал взять Киев ещё полтора месяца назад, где ты Дон?
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20.04.2022 03:42 Відповісти
Он "взял" американские трактора и другую сельхозтехнику на 1,5 млн. евро,
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20.04.2022 07:02 Відповісти
А ЗАРПЛАТА ПОСМЕРТНО !!!
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20.04.2022 03:53 Відповісти
та судя по всему и тогда - шиш (договор не подписывали - шо кому должен - доказать надо)
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20.04.2022 07:01 Відповісти
ой, а шо це, за скрепи, вялічіє і рассеянські кулічі ніхто не хоче воювати?
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20.04.2022 04:02 Відповісти
А де попередні,невже закінчились?
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20.04.2022 04:04 Відповісти
На похороны?
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20.04.2022 04:05 Відповісти
а оплату напевно обіцяють після повернення
економія аднако
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20.04.2022 04:22 Відповісти
Звідки гроші береш, кадирка, платити тим ослам, які погодяться ?
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20.04.2022 04:28 Відповісти
Шось дкже краткасрочний контракт
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20.04.2022 05:00 Відповісти
Овце..трах
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20.04.2022 06:05 Відповісти
а тем, кто уже умер, выдали по набору овощей
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20.04.2022 06:27 Відповісти
А що сталося, своїх придурків не вистачає?
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20.04.2022 06:37 Відповісти
А сам, этот чмошник, приехать ссыт.
И вот это трусливое горное ****** мы должны были испугаться.
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20.04.2022 06:39 Відповісти
если кифиров предлагает такие бабки значит дураков осталось мало.....
пьітается сделать из гордого горного народа вьіездньіх мясников......
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20.04.2022 06:53 Відповісти
вимоги: бути харизматичним, артистичним, фотогенічним
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20.04.2022 06:54 Відповісти
Головний пітух путіна,збирає в своєму курнику бойових тік-токерних курей!
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20.04.2022 06:57 Відповісти
А по смартфону каждому для тик тока забыл? Так не годится)
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20.04.2022 06:58 Відповісти
"Рублів"
Цікаво, що навіть знайдуться такі барани, щоб за використаний туалетний папір здохнути.
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20.04.2022 06:59 Відповісти
В тюрмах "безсмертних" шукають
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20.04.2022 07:49 Відповісти
Рамзанка Дыров еще обещал запасные ноги и руки. А запасные писюны не обещал, патаму, шта он больше ишаков любит
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20.04.2022 07:04 Відповісти
. .
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20.04.2022 07:33 Відповісти
Чорнобаївка ж не гумова!
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20.04.2022 07:48 Відповісти
Одноразовая выплата и чёрный одноразовый пакет.
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20.04.2022 08:18 Відповісти
И не добровольцы, а наёмники.
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20.04.2022 08:20 Відповісти
Поїдуть на війну на сіялках, *******...них в Мелітополі?
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20.04.2022 08:23 Відповісти
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20.04.2022 08:28 Відповісти
а, самому слабо?!
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20.04.2022 08:43 Відповісти
Хе-хе, кадырка, сам приезжай, ******-коротышка.
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20.04.2022 08:43 Відповісти
Вот упырь, подстилка путинская!!
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20.04.2022 08:53 Відповісти
Приходи дон
Денег дам дон
Тик-ток автамат дам дон
Тик-ток парашут дам дон
Парашут новый, аналагавнет дон
Открывается при ударе об землю дон...
Пакет чёрный дам дон
Чистый, новый дон, удобный
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20.04.2022 09:16 Відповісти
Помилка редакції, 300тис. карбованців неможливо обміняти ні на гривні, ні на бакси! Карбованець вже не конвертований папірець, як на "срср"!
А так, цей шайтан размазня, дуже хитрий шакал, знає що хто поїде до України, за грошима більше не звернеться! =)
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20.04.2022 09:40 Відповісти
на венок пачку макарон мешок картошки и лука ))
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20.04.2022 10:04 Відповісти
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20.04.2022 10:14 Відповісти
Эти отбросы общества никак не могут понять что Украинцы на своей земле не боятся ни кадырчан, ни морпехов, ни тем более армию *********. Это у них принято перед кадыровцами на коленях ползать, а мы свободный народ и свободная страна
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20.04.2022 10:14 Відповісти
колхоз имени осла ахмата отвоевал, этого ублюдка поймают и в свинной макинтош завернут
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20.04.2022 10:23 Відповісти
Ждёт его участь моторылы и гиви. С обязательным присутствием свинины.
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20.04.2022 11:47 Відповісти
 
 