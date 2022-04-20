Кадиров оголосив набір найманців на війну в Україні - обіцяє 300 тисяч рублів

Глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв кожному добровольцю, хто поїде воювати в Україну, одноразову виплату у 300 тисяч рублів (орієнтовно понад 100 тисяч гривень )

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє російське видання "Агентство".

Повідомляється, що вимоги до кандидатів мінімальні – вони мають бути "здоровими" чоловіками віком до 50 років, можна і без досвіду служби чи бойового досвіду. Відправлятимуть в Україну їх через центр із набору добровольців у Грозному. Далі, за даними видання, на них чекає 10-денний інструктаж, після чого – поїздка на війну. Контракт при цьому не укладається.

"Агентство" зазначає про наявність у мережі відео, на яких проходять тренування добровольців.

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На одному з таких відео показаний 47-річний мешканець Тамбова Юрій Татаринцев. З бази судових рішень випливає, що він раніше судимий за вбивство, викрадення людини та зберігання зброї.

У середині березня Рамзан Кадиров оголошував, що із Грозного воювати в Україну виїхала перша тисяча добровольців.

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