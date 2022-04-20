Закликаємо українців не поширювати інформацію стосовно місць зберігання нафтопродуктів, - РНБО

Українців закликали не поширювати в мережі інформацію стосовно маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це це наголосили у Центрі протидії дезінформації.



Інформація про нафтопродукти є стратегічною



"ЦПД при РНБО України звертається до представників ЗМІ та звичайних громадян: Не поширюйте в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів. Така інформація є стратегічною і в жодному разі не має бути розголошена", - йдеться у повідомленні.

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