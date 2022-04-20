США готують для України ще один пакет військової допомоги на $800 мільйонів, - CNN

США готують ще один пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що у вівторок президент Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів у Портсмуті, штат Нью-Гемпшир сказав, що США планують надіслати в Україну більше артилерії.

Посадовець адміністрації повідомив, що новий пакет може бути затверджено упродовж найближчих 36 годин, хоча інший представник Білого дому зауважив, що терміни не визначено, і рішення може бути ухвалено найближчими днями.

Раніше адміністрація Байдена затвердила пакет військової допомоги на суму 800 млн доларів, який містить засоби артилерії та протиартилерійські радари.

Припускають, що новий пакет також оцінюватиметься в таку саму суму. Якщо він буде схвалений, загальний розмір допомоги, яку США від початку вторгнення Росії виділили Україні сягне 3,4 млрд доларів.

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