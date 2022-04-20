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США готують для України ще один пакет військової допомоги на $800 мільйонів, - CNN

сша,конгрес

США готують ще один пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що у вівторок президент Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів у Портсмуті, штат Нью-Гемпшир сказав, що США планують надіслати в Україну більше артилерії.

Посадовець адміністрації повідомив, що новий пакет може бути затверджено упродовж найближчих 36 годин, хоча інший представник Білого дому зауважив, що терміни не визначено, і рішення може бути ухвалено найближчими днями.

Раніше адміністрація Байдена затвердила пакет військової допомоги на суму 800 млн доларів, який містить засоби артилерії та протиартилерійські радари.

Припускають, що новий пакет також оцінюватиметься в таку саму суму. Якщо він буде схвалений, загальний розмір допомоги, яку США від початку вторгнення Росії виділили Україні сягне 3,4 млрд доларів.

Також читайте: США можуть ухвалити нові санкції проти Росії вже цього тижня, - Білий дім

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Топ коментарі
+5
Дякуємо братам з США!
Дайте системи ППО Патріот !!!
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20.04.2022 07:07
+4
https://t.me/military_az/17906 Кладбище российской техники близ Киева. Считайте, что парад досрочно провели.
Источник: агенство Reuters
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20.04.2022 06:48
+4
Люблю дядю Джо
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20.04.2022 06:57
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https://t.me/military_az/17906 Кладбище российской техники близ Киева. Считайте, что парад досрочно провели.
Источник: агенство Reuters
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20.04.2022 06:48 Відповісти
Малувато. Решту цигани розтаскали?
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20.04.2022 07:24 Відповісти
💙💛🇺🇦🇺🇲❤️❤️❤️💪🔱
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20.04.2022 06:53 Відповісти
Люблю дядю Джо
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20.04.2022 06:57 Відповісти
Дякуємо братам з США!
Дайте системи ППО Патріот !!!
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20.04.2022 07:07 Відповісти
Патріот давно вже не перевіряли по крупному. Дадуть, не пошкодують. Якось і Петріоти продавати треба і Нептуни
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20.04.2022 07:22 Відповісти
Для цього треба забезпечити прикриття артою на суші. Щоб його раптом не захопили
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20.04.2022 09:00 Відповісти
Петріот - для прикриття міст від атак крилатих та балістичних ракет, їх не треба розташовувати поблизу фронту.
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20.04.2022 10:57 Відповісти
Краще SM-3, і тоді більше жодна кацапська ракета не досягне своєї цілі, а ваєннакахмічєскієсіли перестануть існувати
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20.04.2022 10:58 Відповісти
Зранку добрі новини
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20.04.2022 07:19 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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20.04.2022 07:21 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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20.04.2022 07:39 Відповісти
дядько Сем знає що таке кляті комуняки
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20.04.2022 08:18 Відповісти
Каждый американец на сегодня сдал на нужды и вооружения ВСУ 14 долларов. Возможно, мы бы отбились рпгэшками и стугнами, но сделать это было бы намного медленнее, а захваченные территории были бы намного больше.
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20.04.2022 08:37 Відповісти
Без джавелінів, NLAW ми б відбились десь під Вінницею
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20.04.2022 09:02 Відповісти
Дякуємо.
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20.04.2022 11:22 Відповісти
РСЗО лучшие НАТО надо!!!
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20.04.2022 13:20 Відповісти
 
 