Пентагон: Росія має намір атакувати маршрути, якими перевозять озброєння для ЗСУ
Сполучені Штати вважають, що Росія має намір атакувати маршрути, якими перевозять озброєння для ЗСУ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив представник Пентагону
За його словами, дотепер росіяни не часто завдавали ударів по таких цілях, як колони чи залізничні перевезення, проте можуть спробувати зруйнувати мости, дороги, рейси, якими в країну доставляють зброю і боєприпаси.
Але, зауважує чиновник, цими атаками росіяни нічого не досягнуть через обсяг допомоги.
США і НАТО оцінили, що українські сили дуже ефективно використали вже надіслане озброєння проти ЗС РФ, наголосили в Пентагоні.
Частиною цього успіху стала адаптація військ до децентралізованого командування й управління, що дозволило молодшим командирам ухвалювати важливі рішення на полі бою без попереднього дозволу у вищого керівництва.
Також представник Міноборони США звернув увагу, що в України "були роки, щоб підготуватися до наступу Росії" саме на південному сході України, оскільки у тому регіоні відбувалися регулярні бої.
За його словами, Україна підготувала окопи, протитанкові засади й багато іншого напередодні неминучої битви, проте у росіян досі перевага у воєнних технологіях і загальній військовій потужності.
Росія зосередила свій удар по Донбасу, щоб потім перейти до "масового наступу".
Будь ласка, зачекайте...
Но нет, зеленожопые утырки, свидетели из секты "вЯличайшего наполеония боневтика", хуже зомбированной русни, целовали продажный зад грипноца. Вы бы, суки, молчали, или расскажите про "достижения" вашей зеленой фсбшной мрази тем, кто сейчас в Херсоне, Харькове, Мариуполе, кто был в Буче и Ирпене, и кто умер от того, что лечение короновируса стоило лютые деньги, а у людей денег не было! Хотя киздели со всех экранов, что лечение бесплатно.
Зеленый зомбиленд по тупости, продажности и упоротости уже перерос кремлевский зомбиленд.
****...москалів.
...
Слава нації
Смерть москалям
Аби,аби! в роті виросли гриби то я і в ліс би не ходив!!😡
Про Зелю і його подружку Люську будемо після війни говорити.Часу буде вдосталь і про асфальт згадати!
То може це Люся хай пельку закриє???
Мене більше всього дістає слово - "АБИ".!
Треба більше дивитися що є сьогодні.що триндить таж сама Люська,про кротів які залишились при владі.
("Бо АБИ мамка пУтлера народила "дєвочку" то і МОЖЕ не було б і ніякої війни?")
Про асвальт далі триндіти,чииии може про те як руZZню срану вигнати з України?
Про Люську який (п)звиздить наче що зі сцени,про "крутий розворот" у Зелі,після неждано приїхавшого Бориса,який Джонсон.
Про канали які виключили з ефіру,Експресом,5 канал та Перший?
Є,дуже багато проблем і тем на часі,а не те що-"АБИ".
Но "не поднимайте панику, езжайте на шашлыки). Теперь тысячи украинцев заплатили жизнями за головотяпство. И после войны они будут "неприкасаемыми"
Правда про бюджет https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html
крім цього треба врахувати інфляцію офіційна 10%
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
А справжня ось тут
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
О чем с вами говорит, если у тролей ни совести, ни ума нет. Баланду вам, подоляковские, хоть съедобную дают за вашу оголтелую брехню?
Всесвітня дурість, тупість і маразм дозволили українцям заплющити на неї очі.
Це була наша стратегічна помилка. Ви впевнені що ці кварталівці і зараз такого ж не начудять ?Вже були спроби.
А армія отримувала недостатньо.
Не брешіть. Ще раз повторюю.
Правда про бюджет https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html
крім цього треба врахувати інфляцію офіційна 10%
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
А справжня ось тут
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
А про візит зелі до Оману я писав ще тоді,ТІЛЬКИ мало хто звернув на ту поїздку уваги.Головне було "велике будівництвом".
Бл..ь ось і я повернувся до АБИ....
Это нападение на НАТО - така, агрессия, терроризм.
Ответка туда, откуда прилетело, что бы это ни было - абсолютно законна.
Где базируются пусковые установки - туда и удар - ибо нех.
Готувались, але це не завадило злити Херсон і частину області оркам.