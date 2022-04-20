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Пентагон: Росія має намір атакувати маршрути, якими перевозять озброєння для ЗСУ

пентагон

Сполучені Штати вважають, що Росія має намір атакувати маршрути, якими перевозять озброєння для ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив представник Пентагону

За його словами, дотепер росіяни не часто завдавали ударів по таких цілях, як колони чи залізничні перевезення, проте можуть спробувати зруйнувати мости, дороги, рейси, якими в країну доставляють зброю і боєприпаси.

Але, зауважує чиновник, цими атаками росіяни нічого не досягнуть через обсяг допомоги.

США і НАТО оцінили, що українські сили дуже ефективно використали вже надіслане озброєння проти ЗС РФ, наголосили в Пентагоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу

Частиною цього успіху стала адаптація військ до децентралізованого командування й управління, що дозволило молодшим командирам ухвалювати важливі рішення на полі бою без попереднього дозволу у вищого керівництва.

Також представник Міноборони США звернув увагу, що в України "були роки, щоб підготуватися до наступу Росії" саме на південному сході України, оскільки у тому регіоні відбувалися регулярні бої.

За його словами, Україна підготувала окопи, протитанкові засади й багато іншого напередодні неминучої битви, проте у росіян досі перевага у воєнних технологіях і загальній військовій потужності.

Росія зосередила свій удар по Донбасу, щоб потім перейти до "масового наступу".

Також читайте: Зараз Україна має більше літаків-винищувачів, ніж два тижні тому, - Пентагон

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Топ коментарі
+37
...Я не понимаю почему Россия против передачи оружия Украине. Ведь по их логике этим оружием Украина же будет бомбить сама себя.))
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20.04.2022 07:20
+32
Зато у нас дороги лучше, чем у орков! Люся абдрыстович вчера сказал, что по хорошим дорогам быстрее перевозится военная техника! Гений!
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20.04.2022 07:15
+27
А до 24 лютого не говорили про це? В Верховній Раді, в пресі, в соцмережах кричали про гроші для армії всі 2,5 роки. І що? Ржали і робили своє. Обсирали всіх, хто говорив, що велика війна обов'язково буде. А тепер не на часі? І що саме погано, що висновків не зроблено ніяких. Всі високопоставлені агенти ФСБ на місці при посадах і далі працюють на " благо родіни".
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20.04.2022 08:22
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Дайте системи ППО Патріот!!!
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20.04.2022 07:08 Відповісти
Вы не поверите! Я сам так вважаю
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20.04.2022 07:11 Відповісти
пропоную на пробу замаскувати трохи полонених орків під поставку озброення злити інфу в мережу......і чекати коли кацапи самі по собі жахнуть......
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20.04.2022 07:13 Відповісти
Кацапам глубоко насрать на своих пленных.
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20.04.2022 09:28 Відповісти
крім пілотів
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20.04.2022 09:41 Відповісти
так і я не за гуманізм......
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20.04.2022 19:39 Відповісти
Зато у нас дороги лучше, чем у орков! Люся абдрыстович вчера сказал, что по хорошим дорогам быстрее перевозится военная техника! Гений!
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20.04.2022 07:15 Відповісти
По тим дорогам і московити їдуть залюбки, і дужже дякують великобудівнику.
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20.04.2022 07:21 Відповісти
кацапи знають, бо ж саме з тих сторін і почав дороги робити, щоб швидше і далі могли заїхати, алн щось пішло не так і тому доводиться імпровізувати.
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20.04.2022 07:39 Відповісти
да задолбали вы с этими дорогами, да строили, надо было жить в говне как кацапы ?
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20.04.2022 08:00 Відповісти
А треба було армію фінансувати, а не дороги. Мені видніше, бо я тут, навідміну від тебе.
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20.04.2022 08:23 Відповісти
Ну, и результат? Зебилоид, да ты еще тупее гундосика
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20.04.2022 08:34 Відповісти
Як би асфальт не вкладався і війни не сталося-то ті самі люди критикували би владу за відсутність доріг.
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20.04.2022 08:41 Відповісти
а куда они делись после зимы? в некоторых местах смыло с последним снегом. или ты только на трамвае?
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20.04.2022 10:25 Відповісти
Это вы , суки продажные ******* всех своими дорогами. У тебя, падаль зеленая, и тырили из кармана эти деньги, а ты как тупая руцкая свинья визжал от счастья. Ни людей толком не спасали при короновирусе, ни армии не помогали- наоборот, оббирали ее всеми возможными и невозможными способами, сколько людей, суки , угробили из за своей жадности, воровства и продажности!!

Но нет, зеленожопые утырки, свидетели из секты "вЯличайшего наполеония боневтика", хуже зомбированной русни, целовали продажный зад грипноца. Вы бы, суки, молчали, или расскажите про "достижения" вашей зеленой фсбшной мрази тем, кто сейчас в Херсоне, Харькове, Мариуполе, кто был в Буче и Ирпене, и кто умер от того, что лечение короновируса стоило лютые деньги, а у людей денег не было! Хотя киздели со всех экранов, что лечение бесплатно.

Зеленый зомбиленд по тупости, продажности и упоротости уже перерос кремлевский зомбиленд.
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20.04.2022 12:05 Відповісти
Справа не у дорогах. А в стратегічній помилці влади.
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20.04.2022 16:04 Відповісти
...Я не понимаю почему Россия против передачи оружия Украине. Ведь по их логике этим оружием Украина же будет бомбить сама себя.))
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20.04.2022 07:20 Відповісти
Умом расею нипанять.
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20.04.2022 07:23 Відповісти
У параши сразу найдется ответ - они же асвабадители! Они беспокоятся за наш угнетенный бандеровцами народ!
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20.04.2022 08:37 Відповісти
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20.04.2022 09:57 Відповісти
Ми навчились так швидко асфальтувати, що вони не будуть встигати руйнувати...
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20.04.2022 07:25 Відповісти
За Броди і за Львів..
****...москалів.
...
Слава нації
Смерть москалям
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20.04.2022 07:32 Відповісти
Може хватить вже в цей час через дороги розпалювати срач?!
Аби,аби! в роті виросли гриби то я і в ліс би не ходив!!😡
Про Зелю і його подружку Люську будемо після війни говорити.Часу буде вдосталь і про асфальт згадати!
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20.04.2022 07:43 Відповісти
У одних методички про восемь лет, у других про асфальт
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20.04.2022 08:11 Відповісти
Так я 54 дні мовчав про дороги. Це Люся сам вчора почав про них згадувати. Що по них тепер добре військову техніку перекидати (хоча у нас в Києво-Святошинському половини цих доріг вже немає, важкою технікою розбиті).
То може це Люся хай пельку закриє???
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20.04.2022 08:44 Відповісти
Так а я про що?
Мене більше всього дістає слово - "АБИ".!
Треба більше дивитися що є сьогодні.що триндить таж сама Люська,про кротів які залишились при владі.
("Бо АБИ мамка пУтлера народила "дєвочку" то і МОЖЕ не було б і ніякої війни?")
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20.04.2022 09:57 Відповісти
А до 24 лютого не говорили про це? В Верховній Раді, в пресі, в соцмережах кричали про гроші для армії всі 2,5 роки. І що? Ржали і робили своє. Обсирали всіх, хто говорив, що велика війна обов'язково буде. А тепер не на часі? І що саме погано, що висновків не зроблено ніяких. Всі високопоставлені агенти ФСБ на місці при посадах і далі працюють на " благо родіни".
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20.04.2022 08:22 Відповісти
Ну,зробив ти висновок і що далі?
Про асвальт далі триндіти,чииии може про те як руZZню срану вигнати з України?
Про Люську який (п)звиздить наче що зі сцени,про "крутий розворот" у Зелі,після неждано приїхавшого Бориса,який Джонсон.
Про канали які виключили з ефіру,Експресом,5 канал та Перший?
Є,дуже багато проблем і тем на часі,а не те що-"АБИ".
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20.04.2022 08:48 Відповісти
Так ти сам потроюєш цей триндьож, та ще й в якомусь примітивному стилі, і ні про що інше не пишеш. Всі ознаки тупого зелебота.
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20.04.2022 11:32 Відповісти
Навіщо тут брехати, що гроші не давали? Як раз за 2,5 роки найбільший ріст видатків на оборону.
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20.04.2022 08:50 Відповісти
Дело не в податках, а как они использовались. Как готовились к войне? Построение укрепрайонов (что произошло в Буче,Ирпене,Гостомеле), , система ПРО, закупка тяжёлых вооружений, выполнение оборонзаказа Укроборонпромом (Рахманин рассказал на ТВ, что в перечне были 20 машин для обрезки веток деревьев и машины для сбора веток!!!)
Но "не поднимайте панику, езжайте на шашлыки). Теперь тысячи украинцев заплатили жизнями за головотяпство. И после войны они будут "неприкасаемыми"
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20.04.2022 09:42 Відповісти
"Головотяпство" - таке усі роки незалежності - красти, красти і знову красти.
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20.04.2022 10:11 Відповісти
Я вам скажу як було. Гроші ніби виділили, але не дали використати за призначенням, перевели на дороги.Те саме провернули з антиковідним фондом.
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20.04.2022 12:57 Відповісти
Навіщо писати дурниці, Кварталівці це підори які будуть висіти на київських каштанах. Всі прихильники зеленої блювоти отримають п**и по всій Україні.
Правда про бюджет https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html
крім цього треба врахувати інфляцію офіційна 10%
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
А справжня ось тут
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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20.04.2022 09:54 Відповісти
Яка правда, хворенький? До чого тут індекс споживчих цін? Все одно видатки більше, чим у попередників, особливо у 2020 році.
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20.04.2022 10:09 Відповісти
что бы тебе было понятно. по факту бюджет на армию 2020 готовился еще адекватными людьми, в 2019, до парижской встречи влюбленных в декабре. в бюджет 2021 включили другие силовые структуры, поэтому он выглядит как нормальный, хотя на саму армию и вооружение сократили на 30%. зачем фантазировать, 2 танковых завода Харькова в 2019 работали без выходных в 2 смены, в 2021 один раз в неделю. про ракетную программу не стОит вспоминать.
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20.04.2022 10:33 Відповісти
зелена мерзота в бюджеті на 2020 р., порівняно з бюджетом на 2019 р. збільшили видатки на РНБО в 157 разів !!!!! І все це заховали під статтею "на оборону"... Ось цифри на РНБО в 2020 р. - 28,16 млрд грн (для порівняння в 2019 р. - 177,7 млн ​​грн, +15 749,1%) А на оборонку та армію навпаки було скорочення, Схожа ситуація була і на 2021 р. Доречі, РНБО до збройних сил не має жодного стосунку, воно підпорядковіється безпосередньо преЗЕденту, тому збільшення в 157 разів видатків на РНБО, котре є просто зібранням чиновників і не більше того, говорить про шалену корупцію, зосереджену в руках преЗЕдента та його ОПи, з котрою ще прийдеться розбиратись наступному керівництву держави.
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20.04.2022 11:41 Відповісти
Капец!!!! опять утырки зеленые путают красное с горячим. Податки может и да, так тратили их куда, если финансирование армии было на 30%? Ради своего конченного "боха" гринпоца вы, суки, готовы брехать и оправдывать все его преступления.

О чем с вами говорит, если у тролей ни совести, ни ума нет. Баланду вам, подоляковские, хоть съедобную дают за вашу оголтелую брехню?
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20.04.2022 12:18 Відповісти
Ну знаєте.. Про дороги можна було би не говорити, якби в нас війна в 2014 не почалась.
Всесвітня дурість, тупість і маразм дозволили українцям заплющити на неї очі.
Це була наша стратегічна помилка. Ви впевнені що ці кварталівці і зараз такого ж не начудять ?Вже були спроби.
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20.04.2022 08:40 Відповісти
От як раз "ці кварталівці" більше грошей на оборону виділяли, чим попередники. Інша річ, що все одне мало виділяли.
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20.04.2022 08:55 Відповісти
Не пишіть дурниць. Вони виділяли гроші на поліцію, дбр, тощо.
А армія отримувала недостатньо.
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20.04.2022 09:11 Відповісти
Читати вмиєте? Видатки на ЗСУ. Таблиця у верху.
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20.04.2022 09:39 Відповісти
Пошел на хер, утырок подоляцкий. Тебе уже с твоими графиками 10 раз ответили. В вечный бан, продажная ****.
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20.04.2022 12:19 Відповісти
Я вмію і рахувати.
Не брешіть. Ще раз повторюю.
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20.04.2022 12:56 Відповісти
Навіщо писати дурниці, Кварталівці це підори які будуть висіти на київських каштанах. Всі прихильники зеленої блювоти отримають п**и по всій Україні.
Правда про бюджет https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html
крім цього треба врахувати інфляцію офіційна 10%
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
А справжня ось тут
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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20.04.2022 09:46 Відповісти
Про дороги,зробили вже,зробили.Мало мовчали тоді,так.Але сьогодні треба згадувати не те що було б,а робити висновки і не дати допустити тих помилок які були в 2019році.
А про візит зелі до Оману я писав ще тоді,ТІЛЬКИ мало хто звернув на ту поїздку уваги.Головне було "велике будівництвом".
Бл..ь ось і я повернувся до АБИ....
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20.04.2022 10:09 Відповісти
дак а може ці самі зрадники досі сидять і здають нас ворогу?
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20.04.2022 09:41 Відповісти
А после войны они будут "неприкасаемыми героями". Запомните это
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20.04.2022 09:45 Відповісти
не будут
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20.04.2022 11:40 Відповісти
Да Пидоросия атакует до всего до чего дотянется. Тут нужно давать только по зубам.
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20.04.2022 08:04 Відповісти
Чи швидше рашка вбье військового з НОТО ти швидше прийде ******* росіянским свинособакам.
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20.04.2022 08:22 Відповісти
За день до обстрілу київської телевежі,про це казав в своєму ефірі злочинець гіркін та обурювався,що іі не розбомбили.Два дні тому,воно знову верещало,що немає ракетних обстрілів мостів та тонелів на західній Україні,по яким можуть йти поставки.Припускаю,що сьогодні - завтра будуть ці обстріли.Доречі!Коли закриють свої пелькі наші посадовці,які розповідають в яку країну озброєння прилітає?
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20.04.2022 08:47 Відповісти
Може хочуть щоб ту країну обстріляли і вона також була втягнута у війну і НАТО усе за собою підтягнула? Такі мотиви тільки бачу.
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20.04.2022 08:53 Відповісти
Сколько можно терпеть этого ******** ? Не пора ли его просто закуярить совместно..
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20.04.2022 09:11 Відповісти
Не сумнівюсь, що росія вдарить по цих шляхах. А що зробить НАТО? Теж не сумніваюсь. Стурбується і може припинити поставки. Переключиться на підвезені памперсів Столтенбергу та іншим прихильникам західних цінносттей.
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20.04.2022 09:11 Відповісти
Что значит "удар по колонне или железной дороге" - ничего себе ....
Это нападение на НАТО - така, агрессия, терроризм.
Ответка туда, откуда прилетело, что бы это ни было - абсолютно законна.
Где базируются пусковые установки - туда и удар - ибо нех.
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20.04.2022 09:20 Відповісти
Если бы у кацапов были такие возможности, они бы давно этим воспользовались. Но крылатые ракеты, которыми они обстреливают западную Украину годятся только для стационарных целей, не особо прочных. Вокзал или склад они могут разрушить, а вот для железнодорожного моста точности уже не хватит, тут нужна авиация, которую полным ходом будет валить украинское ПВО. Для охоты за подвижными целями кацапские крылатые ракеты не годятся совсем.
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20.04.2022 09:41 Відповісти
Думаю, на жаль, пакетом крилаток вони можуть міст пошкодити (як мінім.)
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20.04.2022 09:48 Відповісти
Который потом отремонтируют за пару дней. А крылатые ракеты стоят дорого и имеют свойство заканчиваться.
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20.04.2022 11:03 Відповісти
в москалів ракети вже закінчуються, тому ніхто їх не буде тратити на якісь там мости...
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20.04.2022 11:40 Відповісти
Наговорив якогось вінегрету!
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20.04.2022 10:30 Відповісти
Чем чаще на каждом углу рассказывать что и сколько получили - тем больше шансов что уйло будет стараться помешать. А нельзя молча привезти оружие и не кричать во все горло об этом?
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20.04.2022 10:55 Відповісти
Зруйнувати такі невеликі цілі як мости, дороги, рейси, колони у глибокому тилу було нереально навіть ************** кацапськими ракетами. Для цього потрібна авіація на відстані максимум 20 км від цілі
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20.04.2022 11:02 Відповісти
нужно создавать в тылу ложные цели с видимостью какой-то деятельности на них.
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20.04.2022 12:58 Відповісти
А вы думаете их не создают) кажуть є таке
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20.04.2022 13:52 Відповісти
Всё слушается и просматривается со спутников,поговаривают что даже в офисе президента кроты.
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20.04.2022 13:59 Відповісти
"Також представник Міноборони США звернув увагу, що в України "були роки, щоб підготуватися до наступу Росії" саме на південному сході України, оскільки у тому регіоні відбувалися регулярні бої". - Це такий укол зе-команді за те - що прос*али наступ русні з Криму?
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20.04.2022 15:12 Відповісти
Також представник Міноборони США звернув увагу, що в України "були роки, щоб підготуватися до наступу Росії" саме на південному сході України, оскільки у тому регіоні відбувалися регулярні бої. Джерело:

Готувались, але це не завадило злити Херсон і частину області оркам.
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20.04.2022 15:13 Відповісти
Угрозы - оружие тех, кто сам под угрозой. Джованни Боккаччо
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20.04.2022 15:59 Відповісти
 
 