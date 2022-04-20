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Оперативна інформація станом на 6:00 20 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 20 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Розпочалася п’ятдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України. Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зазначається, що зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів російською авіацією по об’єктах на території України з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору Республіки Білорусь.

Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Проводять інженерне обладнання позицій та спостережних постів.

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій не виявлено. Охорона ділянки українсько-російського кордону на зазначеному напрямку здійснюється ворогом у посиленому режимі. Тривають заходи інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.

Читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,8 тис. осіб, 169 літаків, 150 гелікоптерів, 802 танки і 2 063 броньованих машини

На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів "Орлан-10".

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують здійснювати обстріли передових позицій наших військ та пошук слабких місць в обороні по всій лінії зіткнення. Продовжується ведення бойових дій у районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман.

Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєверодонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено майже 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється.

На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка.

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь".

Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснює обстріли позицій наших військ. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.

У подальшому російські окупанти продовжать здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

Читайте: Окупанти перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони на Харківщину, - Генштаб ЗСУ

"На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено дев’ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилату ракету", - підсумували у Генштабі.

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Топ коментарі
+11
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20.04.2022 07:51
+9
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20.04.2022 07:52
+8
Тримайтеся, наші дорогі Воїни !

Вам дуже важко, але нам нема більше на кого покластися.

Обов'язково повертайтеся живими !
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20.04.2022 07:25
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Я зумисне наводжу посилання на ОРИГІНАЛ повідомлення

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/298791202433965

Промовчу про чисельні звернення дописувачів (мої - в тому числі) про написання назв територій окупантів та їхніх поплічників з маленької літери.

Мало того, що адміністрація ресурсу плює на ці звернення, вона дозволяє собі ВИПРАВЛЯТИ ДОКУМЕНТ ГШ !

В оригіналі написано так:

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.

з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору республіки білорусь.

На сторінці ВМС - так само.
Постає питання (вкотре) до даного ресурсу.
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20.04.2022 07:23 Відповісти
Вопросы есть, меня например как только начинаю писать правду про пороха сразу накидуются боты с митодичками, а потом админ блокирует
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20.04.2022 07:39 Відповісти
оооо, а ти брешеш - защоразу. Ти в моєму кондуїті такий жирний-жирний подляковий бот...
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20.04.2022 07:47 Відповісти
Сироха микалаевич пишет: "мИтодичками" Это неграмотный бот прихошина.

Якщо в дописе з'являється повідомлення про благодійність Гетьмана України -Порошенко, то - УВАГА - обов'язково з'явиться троль фсб і вживаючи православні мати залишить в коментарях своє лайно.

Луб'янська методичка у розділі «Як писати коментарі» рекомендує тролям з Лахти використовувати на українських сайтах слова та словосполучення такого характеру: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и др.

Питерские тролли обычно используют в своих «эссе» тюремную «феню». Чтобы четко выразить свою мысль им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Остальные выражения писать неприлично из уважения к дамам.

Коэффициент интеллекта IQ у ботов из Питера приблизительно на уровне мойщика машин - «Мотороллы», а словарный запас даже меньше, чем у Эллочки-людоедки. В их комментариях легко просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок.
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20.04.2022 09:01 Відповісти
Аналогично - повідомлення скажемо так нелесни для шанувальників сивочолого криголама висять хвилин 5 максімум. Проте відверта брехня стосовно діючей влади спокійно залишаеться. Такім чіном у чітачів/дописувачів складаеться враження що в комментах всі узьколоби)))
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20.04.2022 12:04 Відповісти
я, наприклад, в FВ зайти не можу (не зареєстрований), тому користуюсь телеграмом https://t.me/operativnoZSU/20079 Оперативний ЗСУ - в якому так само, як ви написали, Ведано.
Тільки я Вас не підтримаю. Хоча би з тої причини, що не довіряю тим, кого хоч одного разу спіймав на брехні.https://t.me/operativnoZSU/20079
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20.04.2022 07:39 Відповісти
Приклад брехні ???

Жодного бажання спілкуватися з ковідофашистом, правда, не маю зовсім, але раз випхалися мене звинувачувати, то чекаю пруф.

І я вас ніколи не підтримаю теж, бо зневажаю тих, хто ділив і таврував українців через експериментальний укольчик.
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20.04.2022 07:49 Відповісти
та ти виявляється, взагалі скотина ! Щоб тебе суку розірвало
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20.04.2022 07:53 Відповісти
фашик, йди в спам
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20.04.2022 08:28 Відповісти
та навіть скотину добрий господар вакцинує; а ти лябра фуфлижна, відмовляєш в медичному захисті людей
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20.04.2022 07:56 Відповісти
після таких масованих "експериментів", особливо в жовтні 2021, одразу значно скакнула смертність в Україні, і це чітко зафіксував Держстат. Знаю людей, котрі після цього одразу померли, а в деяких почалися серйозні проблеми зі здоров`ям, яких до того не було. І за це ніхто не понес відповідальності. Але - понесе. Ми всі все пам`ятаємо. А ти, фашику - йдеш в нах.
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20.04.2022 08:33 Відповісти
що люди для вас, фашиків, "худоба" - то вже зрозуміло
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20.04.2022 09:35 Відповісти
Прорвало вакцинофашиста. Он як заговорив.
Аж про пруфчик забув.
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20.04.2022 07:59 Відповісти
Тримайтеся, наші дорогі Воїни !

Вам дуже важко, але нам нема більше на кого покластися.

Обов'язково повертайтеся живими !
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20.04.2022 07:25 Відповісти
бульбашія нукери *****.
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20.04.2022 07:35 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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20.04.2022 07:38 Відповісти
"Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєверодонецьку..." - а в Рубіжному йдуть вуличні бої...
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20.04.2022 07:51 Відповісти
Давно уже
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20.04.2022 09:10 Відповісти
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20.04.2022 07:51 Відповісти
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20.04.2022 07:52 Відповісти
Хто, хто... Хіба не ясно? Найвеличніший гівнокомандувач.
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20.04.2022 08:05 Відповісти
І хто ж цей єРмак?
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20.04.2022 09:09 Відповісти
В одному з районів області 18 квітня російські військові влаштували бунт, бо їм не виплачували гроші. Зрештою «кадирівці» вбили трьох організаторів бунту, які готові були здати зброю та покинути Україну.
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20.04.2022 08:02 Відповісти
Надо нашим предлагать оркам деньги ,перекупать их ,чтобы переходили на нашу сторону .Уже были прецеденты когда противник переходил с вооружением (танкамии даже вертолётами )на нашу сторону ,а после этого инцидента таких случаев будет ещё больше
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20.04.2022 09:15 Відповісти
По інформаціі з ордло,вчора весь день артилерія орків гатила по попасній.Боже!Бережи укрїнських воїнів.
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20.04.2022 08:38 Відповісти
 
 