Оперативна інформація станом на 6:00 20 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 20 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Розпочалася п’ятдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України. Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.
На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зазначається, що зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів російською авіацією по об’єктах на території України з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору Республіки Білорусь.
Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Проводять інженерне обладнання позицій та спостережних постів.
На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій не виявлено. Охорона ділянки українсько-російського кордону на зазначеному напрямку здійснюється ворогом у посиленому режимі. Тривають заходи інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах.
На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.
На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів "Орлан-10".
На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують здійснювати обстріли передових позицій наших військ та пошук слабких місць в обороні по всій лінії зіткнення. Продовжується ведення бойових дій у районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман.
Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєверодонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено майже 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється.
На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка.
Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь".
Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснює обстріли позицій наших військ. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.
У подальшому російські окупанти продовжать здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.
"На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено дев’ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилату ракету", - підсумували у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/298791202433965
Промовчу про чисельні звернення дописувачів (мої - в тому числі) про написання назв територій окупантів та їхніх поплічників з маленької літери.
Мало того, що адміністрація ресурсу плює на ці звернення, вона дозволяє собі ВИПРАВЛЯТИ ДОКУМЕНТ ГШ !
В оригіналі написано так:
Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.
з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору республіки білорусь.
На сторінці ВМС - так само.
Постає питання (вкотре) до даного ресурсу.
Якщо в дописе з'являється повідомлення про благодійність Гетьмана України -Порошенко, то - УВАГА - обов'язково з'явиться троль фсб і вживаючи православні мати залишить в коментарях своє лайно.
Луб'янська методичка у розділі «Як писати коментарі» рекомендує тролям з Лахти використовувати на українських сайтах слова та словосполучення такого характеру: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и др.
Питерские тролли обычно используют в своих «эссе» тюремную «феню». Чтобы четко выразить свою мысль им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Остальные выражения писать неприлично из уважения к дамам.
Коэффициент интеллекта IQ у ботов из Питера приблизительно на уровне мойщика машин - «Мотороллы», а словарный запас даже меньше, чем у Эллочки-людоедки. В их комментариях легко просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок.
Тільки я Вас не підтримаю. Хоча би з тої причини, що не довіряю тим, кого хоч одного разу спіймав на брехні.https://t.me/operativnoZSU/20079
Жодного бажання спілкуватися з ковідофашистом, правда, не маю зовсім, але раз випхалися мене звинувачувати, то чекаю пруф.
І я вас ніколи не підтримаю теж, бо зневажаю тих, хто ділив і таврував українців через експериментальний укольчик.
Аж про пруфчик забув.
Вам дуже важко, але нам нема більше на кого покластися.
Обов'язково повертайтеся живими !
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
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https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
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https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw