УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10139 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 966 10
Південна Корея (426) гуманітарна допомога (962)

Південна Корея надіслала Україні майже 20 тонн гумдопомоги з медичним обладнанням

корея,южная

Уряд Південної Кореї надіслав українцям майже 20 тонн гуманітарної допомоги з медичним обладнанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначили в МЗС Південної Кореї.

"Корейський уряд, щоб надати допомогу українському народу та біженцям, які переживають серйозну кризу через триваюче вторгнення Росії, 19 квітня направив Україні майже 20 тонн додаткової гуманітарної допомоги", - розповіли в міністерстві.

Це є частиною додаткової гумдопомоги на $30 млн. До неї належать дефібрилятори, апарати ШВЛ загального призначення й аптечки. У березні країна відправила Україні гуманітарну допомогу на $10 млн.

"Уряд Кореї оголосив про надання гуманітарної допомоги українському народу, зокрема біженцям, на суму $40 млн", - додали в МЗС.

Так, 28 лютого держава повідомила про передачі допомоги на $10 млн, а 7 квітня - на суму $30 млн.

"Корейський уряд тісно співпрацює з Посольством України в Кореї над деталями гуманітарної допомоги та визначив пріоритетність запиту України при виборі предметів. Корейський уряд сподівається, що допомога допоможе полегшити страждання українського народу та біженців, і уряд позитивно розгляне подальшу допомогу у разі потреби", - наголосили в міністерстві.

Також читайте: Південна Корея надішле Україні засоби захисту, медичне обладнання та сухпаї

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Південній Кореї-респект...
показати весь коментар
20.04.2022 08:08
+3
- Привіт, мене звуть Александр Грінберг, і я ніколи вам, китайцям, не пробачу нападу на Перл-Харбор.
- Ну, я взагалі-то кореєць. А напали - японці.
- Японці, корейці, китайці... яка різниця?
- В такому разі я вам, євреям, ніколи не пробачу, що ви потопили "Титанік".
- Але ж там був айсберг!
- Айсберг, Голдберг, Грінберг... яка різниця?
показати весь коментар
20.04.2022 08:31
+2
А наші такою хернею страждають.
показати весь коментар
20.04.2022 09:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Південній Кореї-респект...
показати весь коментар
20.04.2022 08:08 Відповісти
Никогда не путайте на базарах корейцев с вьетнамцами или китайцами. Сильно обижаются
показати весь коментар
20.04.2022 08:11 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2022 08:23 Відповісти
- Привіт, мене звуть Александр Грінберг, і я ніколи вам, китайцям, не пробачу нападу на Перл-Харбор.
- Ну, я взагалі-то кореєць. А напали - японці.
- Японці, корейці, китайці... яка різниця?
- В такому разі я вам, євреям, ніколи не пробачу, що ви потопили "Титанік".
- Але ж там був айсберг!
- Айсберг, Голдберг, Грінберг... яка різниця?
показати весь коментар
20.04.2022 08:31 Відповісти
Протягом найближчих 24 годин до України прибудуть ще 7 літаків із зброєю від США, - Reuters.
показати весь коментар
20.04.2022 08:11 Відповісти
Мабуть підозрюють, що доля північної Кореї вирішується на Україні
показати весь коментар
20.04.2022 08:13 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
20.04.2022 08:43 Відповісти
А хтось контролює розподіл цієї гумдопомоги. Українські СМІ постійно наголошують , що контролю немає, особливо проблема з броніками і медикаментами!
показати весь коментар
20.04.2022 08:51 Відповісти
А наші такою хернею страждають.
показати весь коментар
20.04.2022 09:24 Відповісти
Незабаром Північна Корея почне надсилати гумдопомогу росії.
показати весь коментар
20.04.2022 10:14 Відповісти
 
 