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армія рф (16138) Генштаб ЗС (6049)

Через важкі втрати окупанти вивели з Харківської області в Росію одну БТГр, - Генштаб ЗСУ

рф

Російські окупанти через важкі втрати вивели в село Солоті Валуйського району Бєлгородської області батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗВО ЗС РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності", - зазначили в Генштабі.

Також читайте: Основні зусилля противник зосереджує на захопленні Маріуполя, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі
+42
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність...
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20.04.2022 08:35
+23
Да, отлеты из Харькова за три дня были частые. Причем звук уже другой Наши пушки мы уже знаем
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20.04.2022 08:42
+21
У бабыещанарожают работы будет непочатыйкрай. Рузьке бабы, становитесь раком перед Ашотами и Ахметами, делайте срочно ***** рузьких Ванек, ато те что были закончились
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20.04.2022 08:39
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність...
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20.04.2022 08:35 Відповісти
смерть кацапам
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20.04.2022 08:36 Відповісти
друга армія світу на ділі показала себе як гімно собаче......

горить палає техніка ворожа......
https://www.youtube.com/watch?v=ETqoRjrP8a4&ab_channel=ANDRUHA_SMILEPRODUCTION
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20.04.2022 08:37 Відповісти
Чому "показало"? Воно і є гімно, що у 2 мирову, що зараз!!!
Не дарма сралін, соромився так званої "пабеееды", напевно трохи розумнішим був за *****...
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20.04.2022 10:25 Відповісти
«Противник может сильно атаковать. Главное спокойно оценить обстановку и нанести решительный контр-удар. Пусть он до последнего думает что все идет по его плану. Вплоть до того как будет поздно»
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20.04.2022 08:39 Відповісти
майже ,так само говорив і Карл фон Клаузевіц
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20.04.2022 08:43 Відповісти
У бабыещанарожают работы будет непочатыйкрай. Рузьке бабы, становитесь раком перед Ашотами и Ахметами, делайте срочно ***** рузьких Ванек, ато те что были закончились
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20.04.2022 08:39 Відповісти
😁
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20.04.2022 09:35 Відповісти
Надеюсь у тех оставшихся недобитков ещё раз лезть в Украину желание наглухо отбито.
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20.04.2022 08:39 Відповісти
а залишилось..ще з більше 90
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20.04.2022 08:40 Відповісти
71=72 осталось,єто с учетом что кацы недавно еще 7 бтг завели,это данные пентагона
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20.04.2022 08:44 Відповісти
Їх вистачило на 2 дні боїв. І це танковий полк. Як же різко вони контрастують з захисниками Маріуполя.
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20.04.2022 08:40 Відповісти
Ваньки больше не хотят воевать и умирал за идеи путина.Вот и вывели.Ваньки имеют свойства заканчиваться ...Но дэбилов,готовых отдать свою жизнь за путина ,ещё много...Но всу всех их отловит и уничтожит.Слава Украине!
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20.04.2022 08:41 Відповісти
Да, отлеты из Харькова за три дня были частые. Причем звук уже другой Наши пушки мы уже знаем
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20.04.2022 08:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Sw0zX2gwOhg потому, что получили пзди
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20.04.2022 08:46 Відповісти
Ну що ГОПОТА, " добикувалася" в Україні???
Слава ЗСУ!!!!
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20.04.2022 08:49 Відповісти
nadumala
@dumajusobi
·
12 год
Майже весь наш куток повернувся.
Вийшли всі на вулицю,поговорили,позгадувли.Багато цікавого з'ясувалось.Наприклад що орки в нашій частині села заходили цілеспрямовано лише в ті хати де була зареєстрована мисливська зброя...
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20.04.2022 09:02 Відповісти
Падла продажного вистачає, нічого трохи знищать, трохи виловлять, решта повтікає на родіну.
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20.04.2022 09:26 Відповісти
по договорняку кацапам отходил киев харьков марик запорожье херсон николаев и одесса -потому и был подготовлен выход с юга и на север но на севере даже без подготовки сумели отбиться а вот часть юга похоже отдали
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20.04.2022 09:03 Відповісти
Кто договаривался?)
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20.04.2022 09:14 Відповісти
Игорь Валерьич. он и денюжку уже взял
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20.04.2022 09:27 Відповісти
наприклад, Єрмак.
він незамінний же такий, непотоплюваний.
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20.04.2022 09:36 Відповісти
Значить скоро Харківщина повторить долю Київщини, Чернігівщини та Сумщини і буде повністю визволена від окупантів!
Для орків Херсонщина та інші південні області України, які мають вихід до моря значно важливіші за Харківщину, вони надалі хапатимуться своїми клешнями за південні області. Їхня стратегічна задача відрізати нас від моря. Тому надалі очікую активних бойових дій у 4 областях - Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській і дуже сподіваюся на те, що після чарівних піздюлін від ЗСУ орки нарешті залишать Харківщину в принаймні відносному спокої.
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20.04.2022 09:45 Відповісти
237-й действовал в районе Изюма, в направлении Славянска и Барвенково. Там и получил. Это тот полк, в котором в танки садили курсантов.
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20.04.2022 10:03 Відповісти
Может ума хватит чтоб не возвращается???Или мамы новых нарожают Трупных мешков??
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20.04.2022 10:24 Відповісти
Так і пишіть. Вийшло 3 російських орка на самокатах з 237 полку і т д...
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20.04.2022 10:34 Відповісти
Це той, що з Ізюмського напрямку. Добре роз'їб@шили хлопці.
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20.04.2022 11:52 Відповісти
 
 