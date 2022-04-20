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Через важкі втрати окупанти вивели з Харківської області в Росію одну БТГр, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти через важкі втрати вивели в село Солоті Валуйського району Бєлгородської області батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗВО ЗС РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності", - зазначили в Генштабі.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+23 Олег Кущ 3c573107
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горить палає техніка ворожа......
https://www.youtube.com/watch?v=ETqoRjrP8a4&ab_channel=ANDRUHA_SMILEPRODUCTION
Не дарма сралін, соромився так званої "пабеееды", напевно трохи розумнішим був за *****...
Слава ЗСУ!!!!
@dumajusobi
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12 год
Майже весь наш куток повернувся.
Вийшли всі на вулицю,поговорили,позгадувли.Багато цікавого з'ясувалось.Наприклад що орки в нашій частині села заходили цілеспрямовано лише в ті хати де була зареєстрована мисливська зброя...
він незамінний же такий, непотоплюваний.
Для орків Херсонщина та інші південні області України, які мають вихід до моря значно важливіші за Харківщину, вони надалі хапатимуться своїми клешнями за південні області. Їхня стратегічна задача відрізати нас від моря. Тому надалі очікую активних бойових дій у 4 областях - Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській і дуже сподіваюся на те, що після чарівних піздюлін від ЗСУ орки нарешті залишать Харківщину в принаймні відносному спокої.