Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 205 дітей, 373 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Понад 578 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, станом на ранок 20 квітня офіційна кількість загиблих дітей не змінилася – 205, зросла кількість поранених – 373.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора в телеграмі.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 118, Київській – 108, Харківській – 91, Чернігівській – 57, Херсонській – 43, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 25, у Києві – 16, Сумській області – 16, Житомирській – 15.

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Стало відомо, що 15 березня у с. Стара Буда Бучанського району Київської області в результаті обстрілу житлового будинку сім'ї отримали поранення двоє дітей 6 і 8 років, які того ж дня військовими РФ примусово були переправлені до Мозиря (Білорусь).

18 квітня внаслідок обстрілу житлового масиву у с. Берестове Бахмутського району Донецької області поранено 16-річного підлітка.

Через бомбування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 навчальний заклад, із них 99 зруйновано повністю, зазначили також в Офісі Генпрокурора.