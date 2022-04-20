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армія рф (16138) Маріуполь (3205) евакуація (2240) Верещук (673) гуманітарний коридор (177)

Україна відкриває гуманітарний коридор з Маріуполя. Попередньо домовились про евакуацію жінок, дітей та людей похилого віку, - Верещук

маріуполь

Влада України відкриває гуманітарний коридор з Маріуполя на сьогодні, 20 квітня 2022 року.

Про це повідомила в телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні. Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку", - зазначила Верещук.

За її словами, збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

"Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями. Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід", - резюмує міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Залишилися лічені години": морпіхи просять світ вивезти людей із Маріуполя у третю державу. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+52
Путч. Русский - на ***
🥀Журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко буквально волає з проханням: "будь ласка, ніколи, НІКОЛИ не пускайте Ірину Верещук до іноземних ЗМІ коментувати міжнародну політику":

"Це просто кров з вух.... І я не розумію, навіщо? Це якесь шкідництво, суцільне шкідництво, причому не з умислом, а просто так...

Ірина Верещук не робіть цього, не коментуйте те, в чому поняття зеленого не маєте. Бо навіть коли ви додаєте після кожного речення "може я не знаю, може я щось не розумію" - це не змінює того, що ваші виступи викликають шок у іноземних слухачів і шкодять не вам, а Україні в цілому.

Хоча найбільші питання - до тих в ОПУ, хто розписує інтерв'ю таким чином. От щоби що?
UPD: За численними запитаннями, поясню. Йдеться про інтерв'ю для молдавського JournalTV, яке вийшло в праймі і стало для молдавського глядача, а також для офігівшого журналіста, от просто еталоном

-- еталоном маніпуляцій (Санду хоче вивести росіян з Придністров'я, значить хоче, щоб вони напали на Україну. ШТО???!!!)

-- відвертої неправди (влада Молдови не називає війну війною. ШТО???!)

-- згустком хейтспіча - там просто складно щось обрати

-- з'їздом з конкретних запитань (ну не дивно, знань же немає

-- абсолютною відсутністю позитива (дипломатія? не чули!)

Словом, якщо було бажання створити антиукраїнські настрої за кордоном - то просто ідеальний солдат

А якщо немає такого бажання - не пускайте її до іноземців, благаю!!!
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20.04.2022 09:29
+43
Такої дурепи як Верещучка,треба ще довго шукати.Вона пропідорашенська коза,яка у 2018 році їздила у Москву на "сльот" підорашенських пропагандонів.
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20.04.2022 09:33
+34
Верещучка необтяжана інтелектом жінка)),тому і така поведінка.
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20.04.2022 09:32
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Путч. Русский - на ***
🥀Журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко буквально волає з проханням: "будь ласка, ніколи, НІКОЛИ не пускайте Ірину Верещук до іноземних ЗМІ коментувати міжнародну політику":

"Це просто кров з вух.... І я не розумію, навіщо? Це якесь шкідництво, суцільне шкідництво, причому не з умислом, а просто так...

Ірина Верещук не робіть цього, не коментуйте те, в чому поняття зеленого не маєте. Бо навіть коли ви додаєте після кожного речення "може я не знаю, може я щось не розумію" - це не змінює того, що ваші виступи викликають шок у іноземних слухачів і шкодять не вам, а Україні в цілому.

Хоча найбільші питання - до тих в ОПУ, хто розписує інтерв'ю таким чином. От щоби що?
UPD: За численними запитаннями, поясню. Йдеться про інтерв'ю для молдавського JournalTV, яке вийшло в праймі і стало для молдавського глядача, а також для офігівшого журналіста, от просто еталоном

-- еталоном маніпуляцій (Санду хоче вивести росіян з Придністров'я, значить хоче, щоб вони напали на Україну. ШТО???!!!)

-- відвертої неправди (влада Молдови не називає війну війною. ШТО???!)

-- згустком хейтспіча - там просто складно щось обрати

-- з'їздом з конкретних запитань (ну не дивно, знань же немає

-- абсолютною відсутністю позитива (дипломатія? не чули!)

Словом, якщо було бажання створити антиукраїнські настрої за кордоном - то просто ідеальний солдат

А якщо немає такого бажання - не пускайте її до іноземців, благаю!!!
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20.04.2022 09:29 Відповісти
Верещучка необтяжана інтелектом жінка)),тому і така поведінка.
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20.04.2022 09:32 Відповісти
Має небтяжену соціальну відповідальність, Ви мали на увазі
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20.04.2022 09:43 Відповісти
Зате її чоловік в часи Майдану керував штурмом і підпалом Будинку Профспілок, разом з пораненими спалив його
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20.04.2022 12:10 Відповісти
Такої дурепи як Верещучка,треба ще довго шукати.Вона пропідорашенська коза,яка у 2018 році їздила у Москву на "сльот" підорашенських пропагандонів.
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20.04.2022 09:33 Відповісти
Су.. сексотні .Тут про коридор з Маріка, а не ваші висери.
Дай Бог щоб все пройшло
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20.04.2022 09:37 Відповісти
Застав дурня Богу молитись то він і лоба розіб*є-як би ж то тільки собі.Візьми асфальт Зеленського і прикрий ним цей коридор з усіх боків.
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20.04.2022 09:47 Відповісти
не воняй, гнида...
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20.04.2022 10:18 Відповісти
Щукати недовго - Безумна ще поруч з нею.
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20.04.2022 09:53 Відповісти
И не одна!
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20.04.2022 10:40 Відповісти
Ти хоча б читав що накарябав? Це не він, а вона.
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20.04.2022 10:11 Відповісти
Вельмишановна пані - їдьте, співайте на московії.
Заблукала?
Потрібно детально шлях вказати, чи достатньо напрямку?
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20.04.2022 10:44 Відповісти
Кацапе, чи "какая разніца", для того щоб відповісти пані Ксенії вивчи мову, відповідь мала б бути на тій мові, з поваги, на якій пані написала. Але тобі з таким вихованням, краще із свинями розмовляти і у хліві, щоб не чули люди.
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20.04.2022 10:28 Відповісти
Пані Ксюша розповідає правду і застережує, що деякі особи, які займають державні посади наносять непоправної шкоди державі і українцям і просить, щоб інтерв'ю іноземним журналістам давали компетентні особи. Одним словом застережує, щоб припинити ганьбу. Краще запитайте, хто під час війни розмінував кримський перешейок та заморозив виробництво ракет, якими ми могли збивати літаки і ракети, а також знищувати кораблі. Хто не виконував роками оборонне замовлення. Я Вашу тривогу по цьому поводу раніше не спостерігав.
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20.04.2022 10:51 Відповісти
А ВАМ ЦЕ ні про що не говорить ?

А ОСЬ І ВІДПОВІДЬ ХТО РОЗМІНУВАВ ДОРОГУ ДЛЯ ОРКІВ
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278162539_4867068363340176_5976960372808830855_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=z-sDIBfIiH4AX-kDqNW&tn=MtjA_NZecevng2M1&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT9ygKDJkwMjewI6UhTpUQOfqj71bSR_2aUY_VW3yPv7Rw&oe=626234BB
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20.04.2022 10:44 Відповісти
Точно, виходить правда... Я ще декілька тижнів тому читав інформацію що розмінування дороги з Криму проводилося під наглядом відомства Верещучки. Вибрали бл** виродків.
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20.04.2022 10:57 Відповісти
Так а чему вы удивляетесь? Ее муж в составе ударной группы во время Майдана уничтожал раненых в Доме профсоюзов на Хрещатике!
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20.04.2022 11:52 Відповісти
та ну? перший раз чую. мда, хтось підбирав команду зелених дуже прискіпливо
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20.04.2022 11:57 Відповісти
Я про це чув і не раз...
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20.04.2022 12:33 Відповісти
Він керував штурмом. Тоді був головою Львівської Альфи (сбу). Тепер його вже підвищили. Риги яника під зеленою ковдрою правильно призначають кадри
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20.04.2022 12:12 Відповісти
Ой як цікаво?І саме Зе винен?Ой,шановні реєстровий васьок. вовка падлович,і поліграф,а скільки часу пройшло від Майдану і до розмінуваня? Точно,3 роки,чи ні, Майдан був вчора? Шляхом дуже складних обчислень,зроблених для обсирающих владу України в війну,докладаю - від закінчення Майдану в 2014 і до злочинної влади Зе і Верещук з її чоловіком -було якихось 5 років.Невже чоловіка Верещук за його роботу в будинку профспілок не покарали?Ви про що патякаєте, убогі? Хочете сюди знову Порошенка за вуха притягнути,мудозвони?
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20.04.2022 12:48 Відповісти
Назви хоча б когось,кого посадили при Порошенку окрім добробатівців.20 000 кримінальних справ проти добробатівців і 5 000 посаджених на нари.Звісно,там могли бути і злочинці,але ж судили їх луГандонівські судді та прокурви.От тільки Гєпу,Допу,Єфремова ......ніхто не зумів посадити,не кажучи вже про дружбана Порошенка Бойка,який підголосовував зі своїми зажоперами путінськими,коли "солідарності" не вистачало голосів.
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20.04.2022 14:30 Відповісти
Виходить що дедлайн був якраз на ті числа на які спершу розраховував куйло, по данним розвідок ?
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20.04.2022 10:59 Відповісти
Лигорь іБлик, тобі
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20.04.2022 10:49 Відповісти
‼️‼️‼️

А ТО що ВЕРЕЩУК тянули УПОРНО во власть ( то в мэры , то в министры обороны, то в вице премьеры ) и ВСЕ ТАКИ ПРОТЯНУЛИ В МИНИСТРЫ ПО ОККУПИРОВАННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ И ОНА РАЗМИНИРОВАЛА ДОРОГУ ИЗ КРЫМА - це Вам ні про ЩО ???
она не блещет ни умом , ни эрудицией , говорит на базарном слэнге
И ЗА какие такие таланты тянули Верещук в руководство страны ?

ЭТО ВСЕ РАБОТА ФСБ . Может вы тоже на фсб работаете , бо это нападение на Ксению наводит на такие мысли
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20.04.2022 10:50 Відповісти
Звичайно протекція ФСБ, бо її чоловік працював в СБУ і розстрілював майданівців. Він покараний?
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20.04.2022 10:57 Відповісти
"для меня это два нормальных человека" - "какаяразница", ага вовчка тебе "нормальный человек" - это прямо диагноз!
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20.04.2022 11:54 Відповісти
Який жах! Критика найвеличнішого! Терміново викликайте безліч бобиків!!!
Боже, які ж ви кончені, зеботи. Критика, щоб ви знали - це те, що втримує людей влади від того, щоб перетворюватися на *****... а по факту, вашого боневтіка можна хватили тільки за те, що не втік. І все!! Більше нічого гарного він за три роки НЕ ЗРОБИВ, КРАПКА. Ото вам і вся суцільна новітня історія...
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20.04.2022 12:07 Відповісти
Кацап, ти дійсно таке дурне, чи прикидаєшся бо робота така?
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20.04.2022 12:37 Відповісти
Дай Бог щоб все вийшло, бо коли верещучка готує коридори чи гуманітарні місії якось дуже тривожно стає за людей, яких вони евакуюють і забезпечують.
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20.04.2022 09:33 Відповісти
Я так розумію що про Медведчука більше згадувати не будуть
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20.04.2022 09:35 Відповісти
І знову Дике поле ,як сторіччя буде безлюдне.А ті'' люди'' ,які виїхали у паРашу,звідти мають не повернулись ніколи, тому що завдяки тим манкуртам ,хАхлАм кацапня прийшла в Україну вбивати,гвалтувати українців.
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20.04.2022 09:35 Відповісти
Спасибо херсонских предателям забыли дописать
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20.04.2022 09:39 Відповісти
І тій владі що пригріла зрадників- за три роки вони підняли голову і перестали когось боятись
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20.04.2022 12:15 Відповісти
Хоч би вийшло. Хоч би вийшло.
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20.04.2022 09:39 Відповісти
Бог на поміч! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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20.04.2022 09:43 Відповісти
Не спокійно, поки не пройде все.
Ті виродки здатні на будь-що.

Хай все буде добре.
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20.04.2022 09:43 Відповісти
"Якщо світові лідери не домовляться про гумкоридор з "Азовсталі", то кров буде на їхніх руках", - Подоляк (с).
"Якщо ви не надасте нам озброєння - загиблі будуть на вашій совісті" (с) - постійно повторює Заходу Зеленський"

А ви не хочете самі себе запитати - шановні, а що ви зробили, щоб захистити Маріуполь? Що ви, саме ви робили три роки після виборів? Чому ви, саме ви, перекладаєте зараз відповідальність за Маріуполь на кого завгодно, тільки не на себе?
Скажіть мені, будь ласка! Чи знову у вас не на часі! Чи знову треба мовчати і слухати як ви солодко ржете про Чорнобаївку?
Ви брешете, що "готувалися" до війни, і паніку не хотіли створювати, і що? Маріуполь та всі окуповані міста - теж мали не панікувати?
Чорти б вас забрали, вже надто багато запитань до політиків та до підготовки України до війни.
Я не буду згадувати ці ниці слова про Іловайськ на стадіоні. Маю надію, зараз президент зрозумів що він ніс, і свою помилку. А може й не зрозумів, судячи по тому, що ніякої критики влади не допускається, а в національному марафоні солодкоголосі "хароші рускі".
Зараз тут набіжать з криками про порохоботство та "не розкачуйте човен". Ви думаєте ми в 14 році в тому самому Маріуполі не крили Пороха на чому світ стояв? Але місто було втримано. Бо бодай яка підготовка велася. Місто готувалося! спеціально! до оборони. І це спрацювало.

Можете крити мене матами в коментарях, звинувачувати у чому завгодно. Але: "Дорога" влада - припиніть нести цю херню, що захід у вас винен в крові наших дітей. (с)

https://t.me/BerezaJuice/13658 Євген Степаненко, боєць полку "Азов"
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20.04.2022 09:50 Відповісти
"А ви не хочете самі себе запитати - шановні, ..."

до гнид не звертаються "шановні"!
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20.04.2022 10:20 Відповісти
Це так,аби щось перднуть?
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20.04.2022 10:28 Відповісти
не суди по собі...
А якщо тупе - то сиди і сопи в дві дірочки...
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20.04.2022 12:40 Відповісти
бійці Азову досі ще більше довіряють цій владі, ніж проукраїнській продержавній опозиції.
Тому то так.
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20.04.2022 11:42 Відповісти
з Маріуполя пишеш?..
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20.04.2022 12:39 Відповісти
Для деяких тут цікавіше писати про асвальт та різні АБИ.
Євгена Степаненко, повністю тебе підтримую!
Тримайтеся хлопці!
А різнобоким Луськам,Верещучкам і іже з ними приготуватися,бо прийдеться так відбріхуватися що ніякий 95 квартал не поможе.😡
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20.04.2022 10:27 Відповісти
Еой, Вони ( у до кормушки) вже гроши ділять на відбудову міст - ручьонки до мільярдів тягнуться і про це теж потрібно зараз говорить
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20.04.2022 10:56 Відповісти
"...бо прийдеться так відбріхуватися що ніякий 95 квартал не поможе"

дуже сумніваюсь що зрадникам і колаборантам доведеться за щось відповідати - бо мудрий нарід не дозволить їх чіпати...
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20.04.2022 12:42 Відповісти
На скільки це правда що розмінували дорогу з Криму? Якшо це так, тоді кров цивільних і військових на руках зрадників, четвертувати це мало сказати
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20.04.2022 11:09 Відповісти
Наскільки правда? Пошукайте відео з перешийків в перші години вторгнення- їдуть як німці по Парижу на повній швидкості
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20.04.2022 12:18 Відповісти
Слава Господу. Є надія, що жінки і діти будуть врятовані!
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20.04.2022 09:51 Відповісти
А пораненим там бійцям? вмирати?
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20.04.2022 09:55 Відповісти
Московити швидше розстріляють їх при виході. Вже бачили їхні коридори в 14 році.
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20.04.2022 09:58 Відповісти
До Азовстали больше 4-х километров, как они туда доберутся через пол города? Я так понял вывозить будут в Ростов, в плен?
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20.04.2022 10:13 Відповісти
Господи допоможи тим людям! Не допусти їхньої смерті! Нехай вони живуть!
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20.04.2022 10:25 Відповісти
А пиз-еть об этом этой дуре обязательно? Она мне чем то кобана Геращенко напоминает....
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20.04.2022 10:36 Відповісти
...Україна відкриває гуманітарний коридор.
Это что за бред??????? Как Украина может открыть коридор через захваченую территорию? Если Украина, то почему раньше не открыла? ********* разрешила коридор - вот так правильно. А раз ********* - значит обязательно обманут. Обязательно! В очередной раз решили проверить??? Выводить нужно только в сопровождении иностранных организаций типа красного креста, может ООН, может других...
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20.04.2022 10:44 Відповісти
Ну "добре", евакуацію перед війною (про яку, як стверджують зебіли, вони знали) не проводили, щоб нє зліть путєна. Але навіщо поставили керувати евакуацією цю кончену крємлядь з інтелектом мороженої тушки курки?
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20.04.2022 11:12 Відповісти
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20.04.2022 11:22 Відповісти
не верю в это чудо!!!
во-первых... кто-то должен гарантировать безопасность коридора...кто? одной верещук мало!
во-вторых...нет веры даже если от имени русни кто-то что-то подтвердит...кто? кто-то подтвердил??
в-третьих...нет никакой информации от международных организаций, которые не один день бьются над этим вопросом... вообще нет никакой информации...а об этом надо кричать на весь мир, чтобы весь мир помогал хотя бы информационно .... ну и контролировал исполнение...
боюсь... боюсь что это какая-то провокация !!! смертельная... (Боже, пусть я ошибаюсь!!!!)
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20.04.2022 11:18 Відповісти
Русня обстрілює всі свої зелені коридори які сама ж і відкриває, я з вами згодна цілком може бути провокація, та й Верещук я не дуже довіряю.
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20.04.2022 11:33 Відповісти
треба молитися з 13-00 год. за успішне проведення гуманітарного коридору з Маріуполя. за наших воїнів - Героїв -захисників Маріуполя !
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20.04.2022 11:38 Відповісти
Більшить тих хто піде по ньому - загине. В жодному разі неможна ним користуватись
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20.04.2022 12:01 Відповісти
Верещук це вітрина Зе влади, навіщо професіонали як що є дуполизи, це мабуть девіз Зе влади.
Часи влади Пороха згадуються як якась європейська цивілізованість.
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20.04.2022 13:05 Відповісти
Я так розумію Зе влада хоче сберегти лице перед усім світом
цим "коридором", бо всі розуміють що кацапи нікого не випустять.
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20.04.2022 13:15 Відповісти
який це калідор? це ж дорога до орків
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20.04.2022 13:38 Відповісти
 
 