Україна відкриває гуманітарний коридор з Маріуполя. Попередньо домовились про евакуацію жінок, дітей та людей похилого віку, - Верещук
Влада України відкриває гуманітарний коридор з Маріуполя на сьогодні, 20 квітня 2022 року.
Про це повідомила в телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні. Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку", - зазначила Верещук.
За її словами, збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.
Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.
"Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями. Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід", - резюмує міністерка.
Будь ласка, зачекайте...
🥀Журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко буквально волає з проханням: "будь ласка, ніколи, НІКОЛИ не пускайте Ірину Верещук до іноземних ЗМІ коментувати міжнародну політику":
"Це просто кров з вух.... І я не розумію, навіщо? Це якесь шкідництво, суцільне шкідництво, причому не з умислом, а просто так...
Ірина Верещук не робіть цього, не коментуйте те, в чому поняття зеленого не маєте. Бо навіть коли ви додаєте після кожного речення "може я не знаю, може я щось не розумію" - це не змінює того, що ваші виступи викликають шок у іноземних слухачів і шкодять не вам, а Україні в цілому.
Хоча найбільші питання - до тих в ОПУ, хто розписує інтерв'ю таким чином. От щоби що?
UPD: За численними запитаннями, поясню. Йдеться про інтерв'ю для молдавського JournalTV, яке вийшло в праймі і стало для молдавського глядача, а також для офігівшого журналіста, от просто еталоном
-- еталоном маніпуляцій (Санду хоче вивести росіян з Придністров'я, значить хоче, щоб вони напали на Україну. ШТО???!!!)
-- відвертої неправди (влада Молдови не називає війну війною. ШТО???!)
-- згустком хейтспіча - там просто складно щось обрати
-- з'їздом з конкретних запитань (ну не дивно, знань же немає
-- абсолютною відсутністю позитива (дипломатія? не чули!)
Словом, якщо було бажання створити антиукраїнські настрої за кордоном - то просто ідеальний солдат
А якщо немає такого бажання - не пускайте її до іноземців, благаю!!!
Дай Бог щоб все пройшло
Заблукала?
Потрібно детально шлях вказати, чи достатньо напрямку?
А ОСЬ І ВІДПОВІДЬ ХТО РОЗМІНУВАВ ДОРОГУ ДЛЯ ОРКІВ
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278162539_4867068363340176_5976960372808830855_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=z-sDIBfIiH4AX-kDqNW&tn=MtjA_NZecevng2M1&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT9ygKDJkwMjewI6UhTpUQOfqj71bSR_2aUY_VW3yPv7Rw&oe=626234BB
А ТО що ВЕРЕЩУК тянули УПОРНО во власть ( то в мэры , то в министры обороны, то в вице премьеры ) и ВСЕ ТАКИ ПРОТЯНУЛИ В МИНИСТРЫ ПО ОККУПИРОВАННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ И ОНА РАЗМИНИРОВАЛА ДОРОГУ ИЗ КРЫМА - це Вам ні про ЩО ???
она не блещет ни умом , ни эрудицией , говорит на базарном слэнге
И ЗА какие такие таланты тянули Верещук в руководство страны ?
ЭТО ВСЕ РАБОТА ФСБ . Может вы тоже на фсб работаете , бо это нападение на Ксению наводит на такие мысли
Боже, які ж ви кончені, зеботи. Критика, щоб ви знали - це те, що втримує людей влади від того, щоб перетворюватися на *****... а по факту, вашого боневтіка можна хватили тільки за те, що не втік. І все!! Більше нічого гарного він за три роки НЕ ЗРОБИВ, КРАПКА. Ото вам і вся суцільна новітня історія...
Ті виродки здатні на будь-що.
Хай все буде добре.
"Якщо ви не надасте нам озброєння - загиблі будуть на вашій совісті" (с) - постійно повторює Заходу Зеленський"
А ви не хочете самі себе запитати - шановні, а що ви зробили, щоб захистити Маріуполь? Що ви, саме ви робили три роки після виборів? Чому ви, саме ви, перекладаєте зараз відповідальність за Маріуполь на кого завгодно, тільки не на себе?
Скажіть мені, будь ласка! Чи знову у вас не на часі! Чи знову треба мовчати і слухати як ви солодко ржете про Чорнобаївку?
Ви брешете, що "готувалися" до війни, і паніку не хотіли створювати, і що? Маріуполь та всі окуповані міста - теж мали не панікувати?
Чорти б вас забрали, вже надто багато запитань до політиків та до підготовки України до війни.
Я не буду згадувати ці ниці слова про Іловайськ на стадіоні. Маю надію, зараз президент зрозумів що він ніс, і свою помилку. А може й не зрозумів, судячи по тому, що ніякої критики влади не допускається, а в національному марафоні солодкоголосі "хароші рускі".
Зараз тут набіжать з криками про порохоботство та "не розкачуйте човен". Ви думаєте ми в 14 році в тому самому Маріуполі не крили Пороха на чому світ стояв? Але місто було втримано. Бо бодай яка підготовка велася. Місто готувалося! спеціально! до оборони. І це спрацювало.
Можете крити мене матами в коментарях, звинувачувати у чому завгодно. Але: "Дорога" влада - припиніть нести цю херню, що захід у вас винен в крові наших дітей. (с)
https://t.me/BerezaJuice/13658 Євген Степаненко, боєць полку "Азов"
до гнид не звертаються "шановні"!
А якщо тупе - то сиди і сопи в дві дірочки...
Тому то так.
Євгена Степаненко, повністю тебе підтримую!
Тримайтеся хлопці!
А різнобоким Луськам,Верещучкам і іже з ними приготуватися,бо прийдеться так відбріхуватися що ніякий 95 квартал не поможе.😡
дуже сумніваюсь що зрадникам і колаборантам доведеться за щось відповідати - бо мудрий нарід не дозволить їх чіпати...
Это что за бред??????? Как Украина может открыть коридор через захваченую территорию? Если Украина, то почему раньше не открыла? ********* разрешила коридор - вот так правильно. А раз ********* - значит обязательно обманут. Обязательно! В очередной раз решили проверить??? Выводить нужно только в сопровождении иностранных организаций типа красного креста, может ООН, может других...
во-первых... кто-то должен гарантировать безопасность коридора...кто? одной верещук мало!
во-вторых...нет веры даже если от имени русни кто-то что-то подтвердит...кто? кто-то подтвердил??
в-третьих...нет никакой информации от международных организаций, которые не один день бьются над этим вопросом... вообще нет никакой информации...а об этом надо кричать на весь мир, чтобы весь мир помогал хотя бы информационно .... ну и контролировал исполнение...
боюсь... боюсь что это какая-то провокация !!! смертельная... (Боже, пусть я ошибаюсь!!!!)
Часи влади Пороха згадуються як якась європейська цивілізованість.
цим "коридором", бо всі розуміють що кацапи нікого не випустять.