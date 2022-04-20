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Київ (19115) Метрополітен (1398)

Із 21 квітня відновлюється курсування поїздів столичного метро до станції "Лісова", інтервал руху на всіх лініях скоротиться

метро,київ

Із 21 квітня поновлюється повноцінна робота "червоної" гілки київського метро. Потяги знову курсуватимуть від "Академмістечка" до "Лісової".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що також із 21 квітня інтервали поїздів на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

Рух поїздів здійснюється:

  • Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" (з 21 квітня);
  • Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
  • Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" - "Театральна"; "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".

Без зупинки потяги слідують повз станцію: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" і "Кловська".

Також читайте: П’ять станцій київського метро хочуть переіменувати через зв’язок назв з РФ

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Скільки ще цього урода по нашим каналам будуть показувати як нашого? По 1+1 посля слів: "наші хлопці дають достойну відповідь" показали сюжет з цім орком, вчора по М1 в кліпі, серед сюжетів з нашими бійцями знов показали це чмо:


Бачив, що він у нас в полоні вже був.
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20.04.2022 09:40 Відповісти
эт кто?
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20.04.2022 10:52 Відповісти
Була і тут новина, але не знайшов.
https://reform.by/300804-vagnerovec-s-shefronom-oni-sdohnut-a-my-v-raj-sdalsja-v-plen-ukraincam
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20.04.2022 11:55 Відповісти
Єдині телевізійні помиї, що з них візьмеш.

А тому можна підтримати ось цю петицію про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»: https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163
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20.04.2022 12:29 Відповісти
Интервал 10-15 мин. - нормалёк. (ЗБС)
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20.04.2022 10:07 Відповісти
почему Кловская без остановки??
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20.04.2022 15:40 Відповісти
 
 