Із 21 квітня відновлюється курсування поїздів столичного метро до станції "Лісова", інтервал руху на всіх лініях скоротиться
Із 21 квітня поновлюється повноцінна робота "червоної" гілки київського метро. Потяги знову курсуватимуть від "Академмістечка" до "Лісової".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що також із 21 квітня інтервали поїздів на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.
Рух поїздів здійснюється:
- Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" (з 21 квітня);
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" - "Театральна"; "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".
Без зупинки потяги слідують повз станцію: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" і "Кловська".
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Бачив, що він у нас в полоні вже був.
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