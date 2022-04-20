Toshiba Group призупинила прийом замовлень та інвестиції в РФ та надасть кошти на гуманітарну допомогу українцям

Через війну в Україні компанія Toshiba бмежує свою роботу в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві компанії.

"Ми дуже стурбовані ситуацією та співчуваємо жертвам в Україні. Toshiba Group призупинила прийом замовлень та інвестиції в Росії. Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією і дуже сподіваємося на швидке припинення конфлікт", - йдеться у заяві компанії.

Компанія зазначає, доходи в Росії становлять приблизно 0,2% від консолідованого прогнозу Toshiba Group у розмірі 3 340 000 мільйонів ієн на фінансовий рік, що закінчується березень 2022 року.

"Хоча вплив на наш загальний бізнес є мінімальним, ми негайно повідомимо про будь-який значний вплив на ефективність Toshiba Group, який може призвести до від змін поточної ситуації", - говорять у компанії

Також Toshiba передасть загалом 100 мільйонів ієн,що становить понад $778 000, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і Japan Platform неприбутковій організації, для надання гуманітарної допомоги постраждалим.

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