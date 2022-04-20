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ООН (3272) втрати (4279)

Від початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2072 мирні жителі, зокрема 169 дітей, - ООН

оон

Верховний комісаріат ООН із прав людини повідомив, що з початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2072 мирні жителі, у тому числі 169 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

За даними ООН, ще 2818 людей зазнали поранень, зокрема 272 дитини.

Найбільше жертв на Донбасі: там було вбито 732 особи.

На територіях, яку до початку війни контролювала Україна, загинуло 653 особи, на території окупованої частини сходу України – 79 людей убито.

ООН використовує лише верифіковану інформацію та наголошує: реальна кількість жертв може бути вищою, оскільки з місць бойових дій така інформація надходить із затримками.

Також читайте: Припинення вогню в Україні зараз "не на горизонті", - ООН

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Топ коментарі
+8
От питається, а для чого то розповсюджувати? Всього лиш 2072?! Та не розповсюджуйте ту маячню від ООН! Не знущайтесь з України!
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20.04.2022 10:05
+8
зачем эти цифры, которые не отражают реальное положение дел, да возможно эти жертвы подтверждены, но тем, которые есть, но не попали в статистику ООН, отказывают в праве быть признанными и из-за этого картина войны сильно искажена...
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20.04.2022 10:15
+5
Блин, ООН явно издевается ИЛИ БОИТСЯ НАЗЫВАТЬ ЦИФРЫ - бо их скоро разгонят за продажность , бездействие и просто ПРОЕДАНИЕ ДЕНЕГ ОТ СТРАН
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20.04.2022 10:35
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только в Марике 20 тыс. чел...
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20.04.2022 10:02 Відповісти
От питається, а для чого то розповсюджувати? Всього лиш 2072?! Та не розповсюджуйте ту маячню від ООН! Не знущайтесь з України!
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20.04.2022 10:05 Відповісти
Для того чтобы оправдать свою БЕСПОЛЕЗНОСТЬ
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20.04.2022 10:37 Відповісти
ООН безпорадний статист.
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20.04.2022 10:07 Відповісти
В Буче 400.В Ирпене 400 и больше а тут всего 2000.О чем это они.???Нефиг тогда вообще считать если с математикой плохо.
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20.04.2022 10:10 Відповісти
У нас ще цивілізована країна, армія спроможна прикрити, тому якось евакуація йде, люди у країни ЄС можуть виїхати. Була б Африка, або свіжий приклад Сирія - то десятками тисяч гинули... рашка - це армія темряви.
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20.04.2022 10:12 Відповісти
зачем эти цифры, которые не отражают реальное положение дел, да возможно эти жертвы подтверждены, но тем, которые есть, но не попали в статистику ООН, отказывают в праве быть признанными и из-за этого картина войны сильно искажена...
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20.04.2022 10:15 Відповісти
Поддерживаю .
Бюджет у ООН огромный , зарплаты огромные . НЕФИГА НЕ ДЕЛАЮТ , ЦУКИ
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20.04.2022 10:36 Відповісти
Шлюхи
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20.04.2022 10:32 Відповісти
Как классно не замечать Мариуполя
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20.04.2022 10:34 Відповісти
Блин, ООН явно издевается ИЛИ БОИТСЯ НАЗЫВАТЬ ЦИФРЫ - бо их скоро разгонят за продажность , бездействие и просто ПРОЕДАНИЕ ДЕНЕГ ОТ СТРАН
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20.04.2022 10:35 Відповісти
Нахера копіпастити цю фігню від оонівських імпотентів?
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20.04.2022 11:23 Відповісти
Города Чернигов, Бородянка, Мариуполь практически стерты с лица земли. Волновахи уже нет. А погибших всего 2000? На х... такое ООН нужно? - для самоуспокоения политических дармоедов. Главное, что права негров не нарушены и парад геев не разогнали под Херсоном. И обидно, что украинцам больше сочувствуют, чем беженцам с более темным цветом кожи - это главная печаль ООН.
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20.04.2022 11:32 Відповісти
в бучанській громаді більше тисячі.
про маріуполь мовчу.
дам пораду.
не володієте інформацією
то сидіть і не киздіть.
це доказує що в україні спецоперація і жертв дуже мало.
де заяви нашого МЗС що до цього фейку
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20.04.2022 13:41 Відповісти
 
 