Від початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2072 мирні жителі, зокрема 169 дітей, - ООН

Верховний комісаріат ООН із прав людини повідомив, що з початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2072 мирні жителі, у тому числі 169 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

За даними ООН, ще 2818 людей зазнали поранень, зокрема 272 дитини.

Найбільше жертв на Донбасі: там було вбито 732 особи.

На територіях, яку до початку війни контролювала Україна, загинуло 653 особи, на території окупованої частини сходу України – 79 людей убито.

ООН використовує лише верифіковану інформацію та наголошує: реальна кількість жертв може бути вищою, оскільки з місць бойових дій така інформація надходить із затримками.

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