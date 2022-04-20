Ворог не припиняє обстріли, - ДСНС продовжує пошуково-рятувальні роботи на Луганщині. ФОТО

Станом на 20 квітня 2022 року окупанти продовжують обстрілювати міста і села Луганської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.





" Протягом минулої доби обстріли не припинялися, а надвечір вибухи стали ще потужнішими. Вночі російська армія завдала ударів по місту Новодружеськ, що у Сєвєродонецькому районі. Внаслідок обстрілів сталося руйнування і займання низки будівель, зокрема, житлових будинків та господарчих споруд. Інформація про постраждалих уточнюється. В місті перебито газопровід", - йдеться у повідомленні.

Пожежно-рятувальним підрозділам ДСНС області попри обстріли та чисельну кількість займань вдалося ліквідувати вогонь. Відомо, що в Гірському через обстріли сталося загоряння двох автомобілів. А в Сєвєродонецьку вже зранку надзвичайники здійснювали пошуково-рятувальні роботи: врятовано 2 громадян, їх евакуйовано в безпечне місце.

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