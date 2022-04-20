УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10300 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 140 9
ОДА (1623)

Ситуація в регіонах: війська РФ штурмують Сєверодонецьк та Попасну, бої в Ізюмському напрямку, ракетні удари по Миколаєву, - звіти ОВА

руїни

У ніч на 19 квітня російські війська обстрілювали Харків та Авдіївку, а також воювали із ЗСУ на Харківщині, Луганщині та Херсонщині.

Про це свідчать звіти ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Харківщина: вночі у Харкові окупанти продовжили періодичні обстріли окраїн житлового району Салтівка, попередньо постраждалих немає.

Тривають активні бойові дії в Ізюмському напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині, є жертви, - Нацполіція

Луганщина: Кремінна під контролем росіян. Намагаються штурмувати Сєверодонецьк та Попасну. Потужний обстріл Новодружеська - містечка, яке розташоване впритул до Лисичанська. Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житловим будинкам. Зайнялися два, в місті перебито газопровід. Декілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірське. Після спроб штурму російськими окупантами Рубіжного та Сєвєродонецька до лікарні міста Новоайдар надійшло близько 130 поранених військовослужбовців ворога.

Донеччина: вночі обстріли Авдіївки, центру міста. Значні пошкодження інфраструктури. Місто частково без електрики.

На решті території області — без суттєвих змін.

За минулу добу - 3 загиблих, 6 поранених.

Херсонщина: постійні обстріли. За останню добу майже на всій території області велися бойові дії. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. У громадах на межі із Миколаївщиною та Дніпропетровською областю, немає світла, газу, води.

Ситуація стабільно важка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія передала Україні 100 ПЗРК "Містраль"

Миколаївська: вчора ввечері внаслідок ракетного удару уражено будівлю поліклініки м.Баштанка. За попередньою інформацією без жертв. У ночі Миколаїв знову зазнав ракетних ударів. Наслідки уточнюються. В інших населених пунктах області ситуація тривожна, але керована.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.04.2022 10:33 Відповісти
судя по карте Мариуполь все походу, обороняют один завод
показати весь коментар
20.04.2022 10:52 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2022 10:34 Відповісти
пишут тут Кременная под контролем россиян

Буквально час назад новость тутhttps://censor.net/ua/photo_news/3335392/viyiska_rf_nevdalo_shturmuvaly_rubijne_ta_syeverodonetsk_u_voroga_ponad_sotnyu_poranenyh_tryvayut_boyi

В Кременной идут бои!

А как сопоставляются "под контролем россиян" и "идут бои"? Или там замес идет лугандона против россиян?
показати весь коментар
20.04.2022 10:37 Відповісти
Ти на карту подивись і все стане зрозуміло. Про що можна говорити на ділянці 2 - 5 км? Йдуть бої:



показати весь коментар
20.04.2022 10:55 Відповісти
Это люся говорил вчера ,что в Кременной идут бои .Верить этому аферисту нельзя от слова совсем он и про Изюм такое говорил тогда когда орки его три дня как захватили
показати весь коментар
20.04.2022 12:08 Відповісти
Боже, Матінко Божа, допоможіть нашим захисникам
показати весь коментар
20.04.2022 10:41 Відповісти
Черга за маркою з рускім кораблем. Один лист(6 марок) в руки 263 грн. На даний момент на OLX він коштує дсятки тисяч гривень, а на міжнародному аукціоні Ebay ціна цієї марки б"є рекорди.

Чомусь фото не завантажується.
показати весь коментар
20.04.2022 11:07 Відповісти
а где марку купить можно?
показати весь коментар
20.04.2022 12:09 Відповісти
 
 