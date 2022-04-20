УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10300 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 545 15
армія рф (16138) Генштаб ЗС (6049) техніка (1780) втрати (4279)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,9 тис. осіб, 171 літак, 150 гелікоптерів, 815 танків і 2 087 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,9 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 20900 осіб ліквідовано,

танків  - 815 од,

бойових броньованих машин - 2087 од,

артилерійських систем  - 391 од,

РСЗВ  - 136 од,

засоби ППО - 67 од,

літаків  - 171 од,

гелікоптерів  - 150 од,

автомобільної техніки  - 1504 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ  - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 165.

Спеціальна техніка - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Королівські піхотинці відправили ворожу БМП за "Русским военным кораблем" на Луганщині. ВIДЕО

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,9 тис. осіб, 171 літак, 150 гелікоптерів, 815 танків і 2 087 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
https://t.me/operativnoZSU/20086 *яснопонятн*...
показати весь коментар
20.04.2022 10:39
+5
Кабанчик ще дьоргається, але кров з шиї вже витікає. Молодці ЗСУ!
показати весь коментар
20.04.2022 10:40
+3
то есть дворников только до девятамая?? а потом его расстреляют?
показати весь коментар
20.04.2022 11:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/operativnoZSU/20086 *яснопонятн*...
показати весь коментар
20.04.2022 10:39 Відповісти
Кабанчик ще дьоргається, але кров з шиї вже витікає. Молодці ЗСУ!
показати весь коментар
20.04.2022 10:40 Відповісти
Втрати трохи впадають, але це пов'язано з тим що гомодріли теж чомусь вчаться і, насамперед, не хочуть
показати весь коментар
20.04.2022 10:42 Відповісти
цікаво було б побачити статистику Авакова, в якого є кінці в генштабі *****.
І порівняти...
показати весь коментар
20.04.2022 10:53 Відповісти
У Авакова кінци в генштабі *****? Рукаобличчя...
Типовий порохобот - IQ=30, но точно впевнений що 73% співгромадян є бидло...
показати весь коментар
20.04.2022 12:54 Відповісти
здохни, скотина зебільна1 тобі навіть нічого доводити не хочу, шваль ти подлякова щойнозаояжена
показати весь коментар
20.04.2022 21:05 Відповісти
При Дворникове одних только танков будет уничтожено тысяча, как минимум.
показати весь коментар
20.04.2022 10:53 Відповісти
то есть дворников только до девятамая?? а потом его расстреляют?
показати весь коментар
20.04.2022 11:06 Відповісти
Если Путин сажает генералов, есть такая вероятность что он может отправится в сокамерники к Беседе, если не справится до 9 мая. Тем более что Дворников уже потерял троих своих подчинённых ( двое убитые в Чернобаевке а третий посажен из за крейсера Москва ).
показати весь коментар
20.04.2022 19:39 Відповісти
Видимо не все учтено!
Недавно посетили соженный искандер, но отрк по прежнему 4??
показати весь коментар
20.04.2022 11:09 Відповісти
пойди свиноцабака накати бояры за здоровье сдохших твоих братушек...
вы же своих не бросаете...)))
показати весь коментар
20.04.2022 11:30 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2022 12:27 Відповісти
В ********** чем больше потерь и трупов, тем больше праздник.
показати весь коментар
20.04.2022 12:40 Відповісти
По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 20.04.2022 превысили 48,5 тыс человек. Невозвратные потери (погибшие) превысили 21 тыс человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 69,5 тыс.
Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а так же временно оккупированного полуострова Крым.
Практически все раненные «мобилизованные» с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные 300-е. Но, нетранспортабельный - это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненных российских оккупантов.
В оккупированном Крыму сохраняется напряжённая ситуация с раненными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за раненными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков.
Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Так же отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе.

https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
показати весь коментар
20.04.2022 21:04 Відповісти
 
 