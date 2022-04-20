Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,9 тис. осіб, 171 літак, 150 гелікоптерів, 815 танків і 2 087 броньованих машин
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,9 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 20900 осіб ліквідовано,
танків - 815 од,
бойових броньованих машин - 2087 од,
артилерійських систем - 391 од,
РСЗВ - 136 од,
засоби ППО - 67 од,
літаків - 171 од,
гелікоптерів - 150 од,
автомобільної техніки - 1504 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165.
Спеціальна техніка - 27.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
І порівняти...
Типовий порохобот - IQ=30, но точно впевнений що 73% співгромадян є бидло...
Недавно посетили соженный искандер, но отрк по прежнему 4??
вы же своих не бросаете...)))
Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а так же временно оккупированного полуострова Крым.
Практически все раненные «мобилизованные» с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные 300-е. Но, нетранспортабельный - это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненных российских оккупантов.
В оккупированном Крыму сохраняется напряжённая ситуация с раненными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за раненными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков.
Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Так же отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе.
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко