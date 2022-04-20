Війська РФ нарощують сили на сході України, ракетні удари триватимуть по всій території, - Міноборони Британії
За оцінками британської розвідки, Росія продовжує нарощувати сили на сході України для свого масштабного наступу, на решті території залишається загроза ракетних ударів.
Про це йдеться у щоденному повідомленні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За даними розвідки, Росія продовжує нарощувати військову присутність на сході України. Бойові дії вже посилилися, росіяни намагаються прорвати українські позиції.
Активність РФ у небі над північною частиною України найімовірніше залишиться низькою, з огляду на відхід наземних сил з цього напрямку. Проте зберігається загроза ракетних ударів по важливих об’єктах по всій території України - зокрема, щоб зривати ланцюжки постачання підкріплень та зброї на схід.
Будь ласка, зачекайте...
багато топлять за нього я просто офігіваю в тих соцмережах
Подуріли....
и пропаганду геноцида учиненную выродками рускими фашистами -иначе стране Украине грошь цена если такое возможно после зверств в Буче Ирпине и т.д
https://twitter.com/i/status/1516664540380946435
потім до кінця березня...
давайте послухаєм побреховича що нового
1) Купити системи Patriot в США, поставити по одній в кожному областному центрі.
2) Уряд повинен порахувати скільки вже шкоди росія принесла Україні з моменту вторгнення. Це десь 600 млрд доларів. І об'явити цю суму реперацій росії.
Якщо росія наносить нові удари - збільшувати цю суму, і Шмигаль має об'являти росії нову суму.
Поки репарації не виплатять - з них ніхто санкції знімати не буде.
Щоб вони знали - чим більше знищать - тим більше доведеться заплатити.
3) Залужний має оголосити, що на кожну російську випущену ракету - Україна буде випускати свою ракету. Якщо вони за день випустили по нам 10 ракет - на слідуючий день ми по ним запускаємо 10 ракет. Бити по близьким російським містам, куди наші ракети достають.
Тому судячи з того, що по краматорську лупили точкою у і останній залп по Львову був аж з каспійського моря, що якби також натякає, що поближче до України вже нема чим стріляти і в москалів і справді вже туго і сумно з ракетами....
Вывод: организовать побыстрее военный медународный трибунал (трибунал намного быстрее выносит решения, чем суд) и требовать СЕЙЧАС репарации, за счет замороженных 300млрд$ на Западе рашкиных денег.
Таким образом Параша будет финансировать наше сопротивление за свой счет.И покупать оружие и восстанавливать страну станет на порядок легче.
Кто, что скажет?
Оружие, ракеты и снаряды - НИКОГДА не выбрасывется, только консервируется. Со времен СССР
накопилось куча.И только из ГДР вывозили месяцами военку. И у них склады "случайно" не взрывались, как у нас 9 штук.
ps: самое недальновидное - это недооценить силы противника.