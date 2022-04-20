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Новини Війна
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Велика Британія (5331)

Війська РФ нарощують сили на сході України, ракетні удари триватимуть по всій території, - Міноборони Британії

рф,армія,чернігівщина

За оцінками британської розвідки, Росія продовжує нарощувати сили на сході України для свого масштабного наступу, на решті території залишається загроза ракетних ударів.

Про це йдеться у щоденному повідомленні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За даними розвідки, Росія продовжує нарощувати військову присутність на сході України. Бойові дії вже посилилися, росіяни намагаються прорвати українські позиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили численні спроби наступу Росії на Донбасі, - розвідка Британії

Активність РФ у небі над північною частиною України найімовірніше залишиться низькою, з огляду на відхід наземних сил з цього напрямку. Проте зберігається загроза ракетних ударів по важливих об’єктах по всій території України - зокрема, щоб зривати ланцюжки постачання підкріплень та зброї на схід.

Війська РФ нарощують сили на сході України, ракетні удари триватимуть по всій території, - Міноборони Британії 01

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Топ коментарі
+18
жодний українець, у якого в черепі є мозок, давно не слухає, що сере ротом полупалковнік люся абдрістовіч.
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20.04.2022 11:09
+13
как раз тупых ракет и бомб у них дохера,не надо привирать.понятно что обстрелы будут идти еще не один месяц,тут главное пво,и самолеты...и чем дольше нам держаться,чтобы побольше кацапов санкциями давили,а мы год может больше продержимся,дома постройки то все не суть важно если всем миром завалят такого упыря как рашка чтобы только у них о еде были мысли и как дефицитные товары взять.
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20.04.2022 11:10
+12
І приписують йому грандіозне досягнення...боневтік!
Подуріли....
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20.04.2022 11:19
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жодний українець, у якого в черепі є мозок, давно не слухає, що сере ротом полупалковнік люся абдрістовіч.
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20.04.2022 11:09 Відповісти
а ви знаєте скільки є тих бідних українців які хочуть зєлю вдруге президентом....
багато топлять за нього я просто офігіваю в тих соцмережах
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20.04.2022 11:13 Відповісти
На жаль, це так. Є такі навіть серед моїх знайомих
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20.04.2022 11:17 Відповісти
І приписують йому грандіозне досягнення...боневтік!
Подуріли....
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20.04.2022 11:19 Відповісти
послухай Без цензури, з тиждень-два тому, якраз про люсю - просто жах яка тварина.(((
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20.04.2022 11:38 Відповісти
как раз тупых ракет и бомб у них дохера,не надо привирать.понятно что обстрелы будут идти еще не один месяц,тут главное пво,и самолеты...и чем дольше нам держаться,чтобы побольше кацапов санкциями давили,а мы год может больше продержимся,дома постройки то все не суть важно если всем миром завалят такого упыря как рашка чтобы только у них о еде были мысли и как дефицитные товары взять.
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20.04.2022 11:10 Відповісти
здрисни в захід сонця. У нас війна а тут тролі ведуть політичну боротьбу
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20.04.2022 11:10 Відповісти
Перемога українців - усе ближче, а від вас, козломордих - усе далі
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20.04.2022 11:29 Відповісти
сбу найдите эту мразь за призивы -к поваленню влади
и пропаганду геноцида учиненную выродками рускими фашистами -иначе стране Украине грошь цена если такое возможно после зверств в Буче Ирпине и т.д
https://twitter.com/i/status/1516664540380946435
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20.04.2022 11:07 Відповісти
Ви знаєте, скільки такого гівна в країні. Так ось саме цим і повинні займатися наші it-хакери та інші кібервійська разом із поліцією та СБУ. А то мені тут один розповідав, що типу взлом бази даних кацапських моб.операторів та клієнтів якогось банку - дуже важливо. А я кажу, що це не важливо! А треба взламувати їхню комп'ютерну систему управління на транспорті та критичній інфраструктурі, влаштовувати катастрофи з сотнями дохлих кацапів!
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20.04.2022 12:09 Відповісти
побрехович казав що в московії ресурсів до 10 березня....
потім до кінця березня...
давайте послухаєм побреховича що нового
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20.04.2022 11:08 Відповісти
А що конкретного сказав ти???
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20.04.2022 11:33 Відповісти
Ти якесь кончене. "Сначала добейся" - це не працює. Для того, щоб оцінити якість яйця, не треба бути куркою.
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20.04.2022 11:51 Відповісти
тобі можу конкретно сказати кого є сенс слухати щоб не бути зеленим
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20.04.2022 12:00 Відповісти
Я так понимаю, что "шашлычки на майские" опять будут из каZZапов.
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20.04.2022 11:14 Відповісти
Як зупинити ці ракетні удари:

1) Купити системи Patriot в США, поставити по одній в кожному областному центрі.

2) Уряд повинен порахувати скільки вже шкоди росія принесла Україні з моменту вторгнення. Це десь 600 млрд доларів. І об'явити цю суму реперацій росії.

Якщо росія наносить нові удари - збільшувати цю суму, і Шмигаль має об'являти росії нову суму.

Поки репарації не виплатять - з них ніхто санкції знімати не буде.

Щоб вони знали - чим більше знищать - тим більше доведеться заплатити.

3) Залужний має оголосити, що на кожну російську випущену ракету - Україна буде випускати свою ракету. Якщо вони за день випустили по нам 10 ракет - на слідуючий день ми по ним запускаємо 10 ракет. Бити по близьким російським містам, куди наші ракети достають.
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20.04.2022 11:21 Відповісти
Проблема для нас така, що їм ***** ті міста, від слова- зовсім, тільки мас-ква! (але афальт туди не долітає).,
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20.04.2022 11:27 Відповісти
Украине отказано в покупке Патриот. Официальная версия такая от американцев. Патриот очень сложная система. Они например поляков собираются учить 9 месяцев, чтобы те были готовы ее применять. Поэтому типа нет смысла давать Украине.
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20.04.2022 12:39 Відповісти
умнику, покажешь супермаркет з Patriot-ами? а якщо ні, та перестань серти ротом, як люся абдрістовіч.
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20.04.2022 18:31 Відповісти
попадалась інфа з двох різних джерел, що загалом в москалів десь біля 2000 ракет (іскандерів, калібрів, точок у...). Також на днях заявляли, що вже було біля 1500 пусків ракет із 60% провалів.
Тому судячи з того, що по краматорську лупили точкою у і останній залп по Львову був аж з каспійського моря, що якби також натякає, що поближче до України вже нема чим стріляти і в москалів і справді вже туго і сумно з ракетами....
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20.04.2022 11:30 Відповісти
У рашки ракет со времен сересер - немеряно. Да точность не высока но им пофиг, бомбят то не свою землю. И у них ничего не разрушено как у нас.Могут и сейчас говно какое то выпускать и бросать сюда бесконечно - к сожалению.
Вывод: организовать побыстрее военный медународный трибунал (трибунал намного быстрее выносит решения, чем суд) и требовать СЕЙЧАС репарации, за счет замороженных 300млрд$ на Западе рашкиных денег.
Таким образом Параша будет финансировать наше сопротивление за свой счет.И покупать оружие и восстанавливать страну станет на порядок легче.
Кто, что скажет?
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20.04.2022 11:53 Відповісти
"У рашки ракет со времен сересер - немеряно" - це міф, брехня і пропаганда, як і з танками, яких нібито ДВАДЦЯТЬ ТИСЯЧ! а в реальності робочих може декілька тисяч набереться від сили...
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20.04.2022 12:02 Відповісти
У рашки 12,5 тис. танков, где то половина на ходу или можно довести до рабочего состояния.
Оружие, ракеты и снаряды - НИКОГДА не выбрасывется, только консервируется. Со времен СССР
накопилось куча.И только из ГДР вывозили месяцами военку. И у них склады "случайно" не взрывались, как у нас 9 штук.
ps: самое недальновидное - это недооценить силы противника.
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20.04.2022 12:18 Відповісти
тільки більшість тих ракет в такому стані, що можуть впасти на раші де завгодно, не долетівши до України. Бо все це залізяччя має обслуговуватися й навіть за умов обслуговування термін його придатності обмежений.
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20.04.2022 14:24 Відповісти
 
 