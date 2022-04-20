УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10540 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 021 1
Київська область (3795) міст (1220) інфраструктура (477) Кубраков Олександр (445)

Три переправи на Київщині вже функціонують, на шести рух відновлено, ще вісім будуються, - Кубраков

переправа

На Київщині на сьогодні функціонують три переправи – в селах Стоянка, Романівка та Катюжанка; ще на шістьох відновлено рух, а вісім переправ будуються біля зруйнованих мостів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство інфраструктури України із посиланням на його голову Олександра Кубракова у своєму телеграм-каналі.

"Бородянка, Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь - усі ці населені пункти у передмістях Києва були окуповані російськими військовими. У цих містечках велися запеклі бої, але сьогодні, вже на звільнених територіях, щоденно працюємо над тим, щоб якнайшвидше розчистити вулиці", - йдеться в повідомленні.

Із 5 квітня дорожні бригади долучилися до волонтерів та комунальників і фактично займаються генеральним прибиранням. На сьогодні маємо 170 км прибраних вулиць.

"Фокусуємося не лише на важливих логістичних маршрутах, але й там, де ворог нищив інфраструктуру: дороги, пішохідні переходи, бар’єрне огородження, шумові екрани.

Найбільше було зроблено на Київщині на Житомирській трасі - понад 100 км вже очищено. Роботи тривають і на трасі М-07 Київ - Ковель - тут розчищено вже 35 км. Працюємо і на регіональних та територіальних шляхах - 30 км вже чисті.

Системно ведемо роботу з будівництва тимчасових переправ, де сполучення зі столицею або регіонами відсутнє, "Укравтодор" разом з військовими будує тимчасові переправи", - зазначили в Міністерстві інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку війни зруйновано близько 300 мостів, - Мінінфраструктури

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 