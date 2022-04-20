До 9 травня Росія хоче відтіснити ЗСУ зі сходу та втримати "сухопутний коридор" до Криму. Це має подаватися як "перемога", - Міноборони
Мета ворога - до 9 травня відтіснити українські сили за адміністративні межі Донеччини і Луганщини та втримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"Зараз їхня мета цілком зрозуміла: відтіснити українські сили за адміністративні межі Донеччини і Луганщини та втримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству", - сказав Мотузяник.
За його словами, Росія не обмежиться виключно цим.
"Цілком очевидно, що в подальшому вони намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема на Херсонщині, аби захопити якомога більше територій. Зараз ворог готується до цього, збирає сили і закріплюється на ділянках, які він вже окупував. Але це залежатиме від результатів бойових дій саме в Донецькій і Луганській областях", - сказав Мотузяник.
Речник МОУ наголосив, що російські загарбники намагатимуться оточити українське військове угруповання.
"Це така тактика російської армії – повне або часткове оточення підрозділів на основних напрямках, сковування сил, перекриття можливих шляхів логістичного забезпечення і подальший розгром. Вони полюбляють звітувати про утворення так званих "котлів". Наше завдання – цього не допустити", - сказав Мотузяник.
Речник МОУ нагадав, що в останні кілька днів росіяни активізували наступальні дії на сході держави, збільшилася кількість ракетних ударів та артобстрілів фактично по всій лінії бойового зіткнення. Тому, за його словами, можна стверджувати, що вирішальна битва за Донеччину та Луганщину розпочалася.
"Власне, широкий наступ російської армії на сході України рано чи пізно мав відбутися. Але тут важливо розуміти, що наші українські міста і містечка на сході держави – це великі і маленькі фортеці, які сьогодні мужньо тримають оборону та стоять на заваді ворогу в його планах захопити усі наші території. Тому битва на Донбасі це, без перебільшення, вирішальна битва за Україну", - наголосив Мотузяник.
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від тебе весь форум іншого чекає
Цікаве спостереження: український солдат може виявитись науковцем, музикантом, письменником, програмістом, депутатом, фермером, лікарем, слюсарем, продавцем. А російський - майже напевне потомствєний алкаш з Усть-За.........
https://www.youtube.com/watch?v=3RZYP4BoBn4
https://www.youtube.com/watch?v=3N13VIGFfEQ&t=34s
Ну далеко не всех людей можно зомбировать. В основном на пропаганду ведутся глупые малообразованные люди. Плохо, что таких людей большинство.
Прямая ссылка.
Понравился подход Макса к клипу. Сначала вышла песня "Нет войне", потом "Поколение Z", но без клипа. А потом он повставлял комментарии упоротых рашистов к этим песням в новый клип.
Кстати, комментарии от многих людей в его клипе встречаются даже под украинскими новостями на Ютуб. Понятно, что обычный человек из рашки не будет отслеживать украинский контент. Ботофермы работают.
Киевв рот взяли...
За останню добу в російському Примор'ї обвалилися два мости
20 квітня вранці в місті Спаськ-Дальній у Приморському краї Росії обрушився міст через річку Кулішівка. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу міської адміністрації.
Це вже друга пригода із мостами за останню добу у Примор'ї. У вівторок, 19 квітня, було пошкоджено нещодавно відремонтований міст через річку Суходіл на ділянці траси Владивосток-Находка-порт Східний.
Але наші Збройні Сили України, наші хлопці, не повинні прив'язувати себе до певної дати. Це звісно не значить, що потрібно віддавати українські землі, в жодному випадку не значить, але потрібно берегти людські життя. Найбільшу цінність, але це також не значить, що за будь-яку ціну потрібно не дати оркам та )(уйлу досягти своєї мети.
Так само не можуть і кацапи - постійно наступати , бо людські сили не безмежні , а вони щось не схожі на термінаторів . Наступаючі війська виснажуються вдвічі швидше ніж ті які обороняються ,, і тоді настає той момент , коли атакувати вже немає сил .
Вважаю що ЗСУ притримуються тактики - виснаження противника , і саме тому поки що не контратакують великими силами , тримають лише оборону , вдаючи що роблять це - з останніх сил . Але потихеньку накопичують резерви , пальне і т.д. , плюс - на передову вже надходить потужна західна зброя . В людських ресурсах у нас велика перевага , а от в потужному , важкому озброєнні , ми ще добряче відстаємо . Але ситуація все більше змінюється на нашу користь .
Коли кацапи розіб'ють лоба " до крові " , в тупу пробиваючи ним нашу оборону , і втратять наступальний потенціал , от тоді настане момент для контратаки ЗСУ . Бачу що паніки серед командування ЗСУ немає , а значить вони все контролюють , і знають що роблять .
Все ще попереду .