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До 9 травня Росія хоче відтіснити ЗСУ зі сходу та втримати "сухопутний коридор" до Криму. Це має подаватися як "перемога", - Міноборони

рф

Мета ворога - до 9 травня відтіснити українські сили за адміністративні межі Донеччини і Луганщини та втримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Зараз їхня мета цілком зрозуміла: відтіснити українські сили за адміністративні межі Донеччини і Луганщини та втримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству", - сказав Мотузяник.

За його словами, Росія не обмежиться виключно цим.

"Цілком очевидно, що в подальшому вони намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема на Херсонщині, аби захопити якомога більше територій. Зараз ворог готується до цього, збирає сили і закріплюється на ділянках, які він вже окупував. Але це залежатиме від результатів бойових дій саме в Донецькій і Луганській областях", - сказав Мотузяник.

Речник МОУ наголосив, що російські загарбники намагатимуться оточити українське військове угруповання.

"Це така тактика російської армії – повне або часткове оточення підрозділів на основних напрямках, сковування сил, перекриття можливих шляхів логістичного забезпечення і подальший розгром. Вони полюбляють звітувати про утворення так званих "котлів". Наше завдання – цього не допустити", - сказав Мотузяник.

Речник МОУ нагадав, що в останні кілька днів росіяни активізували наступальні дії на сході держави, збільшилася кількість ракетних ударів та артобстрілів фактично по всій лінії бойового зіткнення. Тому, за його словами, можна стверджувати, що вирішальна битва за Донеччину та Луганщину розпочалася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ пішли у наступ на Донбасі та Харківщині, на Південнобузькому напрямку ворог намагатиметься закріпитися на адмінмежі Херсонщини, - Міноборони

"Власне, широкий наступ російської армії на сході України рано чи пізно мав відбутися. Але тут важливо розуміти, що наші українські міста і містечка на сході держави – це великі і маленькі фортеці, які сьогодні мужньо тримають оборону та стоять на заваді ворогу в його планах захопити усі наші території. Тому битва на Донбасі це, без перебільшення, вирішальна битва за Україну", - наголосив Мотузяник.

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Топ коментарі
+37
Не буде у лапатнікав ніякої перемоги в Україні ніколи.Будутьтільки важкі поразки та повна капітуляція...
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20.04.2022 11:35
+36
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20.04.2022 11:39
+30
Что ж, надо испортить им этот "праздник"
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20.04.2022 11:35
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Что ж, надо испортить им этот "праздник"
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20.04.2022 11:35 Відповісти
А БЕРДЯНСК КСТАТИ ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫХОДИТ И ТИПА ПО ПРОСЬБЕ ТРУДЯЩИХСЯ ПРИЛЕПИТЬ КУСОЧЕК ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ... кстати прочитал я как провели то собрание согнали старушек и стариков типа о ЖКХ поговорить и доставке пенсий 2 минуты типа поговорили потом раз огласили воззвание трудящихся части Запорожской области угнетенных нацистами бандеровцами к Путину о присобачивании их в ДНРЛНР и пригрозили никто не выйдет отсюда своими ногами а вдоль автоматчики стоят пока каждый не поставит подпись свою вот так и появилось заранее подготовленное воззвание с ф.и.о. датой адресом и подписями...
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20.04.2022 11:44 Відповісти
Могут этой фигнёй заниматься сколько угодно❗Перед кем они хотят выглядеть легитимными❓То все как в анекдоте: втирайте мазь до полного удовлетворения
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20.04.2022 12:04 Відповісти
Это совсем не смешной анекдот, если только из Болгарии.
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20.04.2022 14:24 Відповісти
теперь испортить достаточно не сложно - один прилёт по кацапскому корыту. Так что, как раз накануне психоза девятамая приём горькой таблетки по расписанию ...
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20.04.2022 11:57 Відповісти
Не буде у лапатнікав ніякої перемоги в Україні ніколи.Будутьтільки важкі поразки та повна капітуляція...
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20.04.2022 11:35 Відповісти
Почему наши не взорвут Херсонский мост отчего росийская группировка на правом берегу окажется фактически в окружении?
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20.04.2022 11:36 Відповісти
То надо было раньше делать. А почему не взорвали, вопрос к губернатору и главе сбу области. Кстати, где эти таварищи?
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20.04.2022 11:38 Відповісти
Губернатор у нас во главсе ВСУ?
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20.04.2022 11:55 Відповісти
Po mojemu Cherson zdan izza vojenix ne podgotovki,ne gramotnosti imeno tex sto dolzni byli zaniatsia oboronoj v tex mestax.Nadejus sto vse rukovoditeli na juge razalobni do riadovogo i ponesut nakazanyje.Charkov,Donbas,Cernygovo.Mariupol pocemu oni smogli dat otpor,a tam net?Samaji slabyje vojska byli tam,xotia jasno bylo sto s krymu pojdut kacapi
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20.04.2022 12:09 Відповісти
Ja nexociu kritikovat,no pod Chersonom daze regiliarnyje casti neimejet dronov ili teplovizerov,pro zarubenyje protiv tankov kotoryx Ukraina polucila na segodnia 70 tysiac ili stingera 7 tysiac tam neslysali i neimejut.Vot sturmovyje vojska ,znariadi cytajet otstreliail i vsio,BTr i tank imejet kotorim 40 let.Vot kto za eto otvetit?Volontiori jesli zavezut tak vot i vojujet
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20.04.2022 12:25 Відповісти
Губернатор даже окопов не накопал, не организовал тероборону, отправил пацанов с калашами на танки и бтр, которые их уничтожили. Погуглите почитайте, что там было. Тупо сдача!
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20.04.2022 12:47 Відповісти
Потому что есть Каховская ГЭС. Предлагаете тоже взорвать?
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20.04.2022 11:38 Відповісти
Їх випустили з Криму не для того щоб підривати мости, а для чого, здогадайся з першого разу.
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20.04.2022 11:41 Відповісти
хороший вопрос. его нужно задать советнику и попдолковнику без высшего образования, гомику люсе.
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20.04.2022 11:49 Відповісти
Она уже сказала ,что мост построен так ,что его взорвать не возможно и они не собираются это делать. послушайте его интервью Елене Курбановой ! Они заранее готовы к поражению ,не зря закрыли три проукраинских канала
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20.04.2022 12:10 Відповісти
Может потому что контрнаступлении на юге (кроме Херсона) очень сильно задержится. Придется перебрасывать технику через реку Днепр аж через Запорожье как минимум.
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20.04.2022 11:53 Відповісти
Каховка же
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20.04.2022 11:55 Відповісти
Что за бред написал ?
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20.04.2022 11:56 Відповісти
орки его все равно взорвут
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20.04.2022 11:57 Відповісти
Патриот это не обязательно идиот.
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20.04.2022 14:22 Відповісти
влажные беливы лапотного дебила. Могли бы сделали, а не дрыстали с Киевской области через рыжий лес
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20.04.2022 12:49 Відповісти
А як потім нам наступати на лівий берег?
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23.04.2022 15:15 Відповісти
До 9 травня ми вже будемо на їх території повертати їхній боржок за все шо вони у нас накоїли
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20.04.2022 11:37 Відповісти
Шапкозакидатель:
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20.04.2022 11:42 Відповісти
намалюйте собі карту і воююйте,по ній.."визволяйте"
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20.04.2022 12:03 Відповісти
Civilization 5 - мод Украина.
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20.04.2022 17:25 Відповісти
Не позорься.
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20.04.2022 14:27 Відповісти
Керченский мост надо взорвать, как англичане советовали.
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20.04.2022 11:37 Відповісти
Генический тоже + восстановить и углубить Турецкий вал и крокодилов туда запустить.
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20.04.2022 11:40 Відповісти
последнюю пару месяцев его каждую неделю уничтожают из установок диванного базирования.
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20.04.2022 11:53 Відповісти
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20.04.2022 11:39 Відповісти
ти в дмитрика хліб не забирай...
від тебе весь форум іншого чекає
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20.04.2022 12:04 Відповісти
Ремонтуемось І да

Цікаве спостереження: український солдат може виявитись науковцем, музикантом, письменником, програмістом, депутатом, фермером, лікарем, слюсарем, продавцем. А російський - майже напевне потомствєний алкаш з Усть-За.........
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20.04.2022 13:58 Відповісти
Солдат - это профессия. Все остальное от безысходности.
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20.04.2022 14:29 Відповісти
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20.04.2022 11:40 Відповісти
Хотят праздник а мы им сделаем морду в крови
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20.04.2022 11:40 Відповісти
а закінчиться тим, що ЗСУ ввійдуть в Донецьк 9-ого травня!
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20.04.2022 11:42 Відповісти
Пока только отступают наши зсу на донбассе
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20.04.2022 12:12 Відповісти
С такой вашей помощью врядли
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20.04.2022 14:31 Відповісти
Проблема в тому,що дєрьмак з клованом на це можуть погодитись. А потім розкажуть,що "До 2035 року звільнимо всю територію України".
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20.04.2022 11:42 Відповісти
еще один дятел, да когда ж вы заткнетесь, когда согласяться или хотя бы начнут разговоры об этом ,можешь начинать писать эту херню
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20.04.2022 11:48 Відповісти
под полковником уже давно это рассказывает и,что все могло быть гораздо хуже Радуйтесь тому ,мол ,что хоть так!
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20.04.2022 12:14 Відповісти
Вони можуть і не погоджуватись, але якщо нам вчасно не дадуть всієї необхідної зброї - ЗСУ доведеться відступати
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23.04.2022 15:18 Відповісти
Ето такой план. По етому плану нужно засадить сто тищ в удобренія і мілліон тонн брухта в пріємку
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20.04.2022 11:43 Відповісти
От этой песни группы Ногу Свело! у русни подгорело "Русские, мы все просрали..." https://www.pg8.ru/2022/04/blog-post_20.html
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20.04.2022 11:43 Відповісти
такие люди на фоне остальной кацапни вызывают удивление, как это возможно ?
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20.04.2022 11:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iymFIg_4zYE https://www.youtube.com/watch?v=iymFIg_4zYE

https://www.youtube.com/watch?v=3RZYP4BoBn4
https://www.youtube.com/watch?v=3N13VIGFfEQ&t=34s

Ну далеко не всех людей можно зомбировать. В основном на пропаганду ведутся глупые малообразованные люди. Плохо, что таких людей большинство.
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20.04.2022 13:23 Відповісти
А как с такими на дегетчине с луганщиной?
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20.04.2022 15:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_HNyl-Thqik https://www.youtube.com/watch?v=_HNyl-Thqik


Прямая ссылка.
Понравился подход Макса к клипу. Сначала вышла песня "Нет войне", потом "Поколение Z", но без клипа. А потом он повставлял комментарии упоротых рашистов к этим песням в новый клип.
Кстати, комментарии от многих людей в его клипе встречаются даже под украинскими новостями на Ютуб. Понятно, что обычный человек из рашки не будет отслеживать украинский контент. Ботофермы работают.
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20.04.2022 13:18 Відповісти
Кремлебот, кыш.
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20.04.2022 11:56 Відповісти
ну вы же свиноцабаки уже Киев в рот взяли...
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20.04.2022 12:05 Відповісти
А мы им национальную индейскую избу подарим. Фигвам называется ).
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20.04.2022 11:45 Відповісти
Буковку Z на воротнік.
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20.04.2022 11:50 Відповісти
Чего хочет модор все знают. А вот чем ответит Украина это вопрос. Надеюсь у гш всу другой план.
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20.04.2022 11:53 Відповісти
А разве за все время войны как-то было иначе?
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20.04.2022 12:03 Відповісти
аферист и барыга агрохимия уже договорился?
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20.04.2022 11:54 Відповісти
Українвька авіація розбомбила 2 мости в примр"ї рф.... а ні...ні-ні... то ани сами устали )))



За останню добу в російському Примор'ї обвалилися два мости

20 квітня вранці в місті Спаськ-Дальній у Приморському краї Росії обрушився міст через річку Кулішівка. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу міської адміністрації.

Це вже друга пригода із мостами за останню добу у Примор'ї. У вівторок, 19 квітня, було пошкоджено нещодавно відремонтований міст через річку Суходіл на ділянці траси Владивосток-Находка-порт Східний.
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20.04.2022 11:54 Відповісти
це поклик "Маскви"..на дно
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20.04.2022 12:05 Відповісти
ой... українська * (пардон...клавіші плутаю)
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20.04.2022 14:04 Відповісти
Їх цілі та мета зрозумілі. Стратегічно Росія вже програла - це зрозуміло всім, навіть )(уйлу, та його міністрам війни.
Але наші Збройні Сили України, наші хлопці, не повинні прив'язувати себе до певної дати. Це звісно не значить, що потрібно віддавати українські землі, в жодному випадку не значить, але потрібно берегти людські життя. Найбільшу цінність, але це також не значить, що за будь-яку ціну потрібно не дати оркам та )(уйлу досягти своєї мети.
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20.04.2022 11:57 Відповісти
Найбільшу цінність--як би не звучало цинічно ,по відношенню до цивільного населення---,це життя військових,боєздатних...Бо не буде війська,вже не буде чим і кому захищати.
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20.04.2022 12:10 Відповісти
У будь -якому випадку фрік шоу буде організоване. Виберуть кілька селищ з Запорізької або Харківської області і розкажуть про приєднання, скільки там потрібно для населення мордора, одного відосіка вистачить. Потрібно і далі ******* орків незважаючи на дати.
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20.04.2022 12:01 Відповісти
ШОУ..пропагандисты снимают свои постановочные видео. Послушайте голос за кадром.https://vimeo.com/701119711?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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20.04.2022 12:07 Відповісти
Коли вже знищемо Чонгарську переправу???
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20.04.2022 12:01 Відповісти
А Крым как возвращать тогда будем? Лучше по крымскому мосту чем-нибудь жахнуть, можно медведчуком.
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20.04.2022 12:17 Відповісти
Как только ваши ввс США уничтожат, так сразу.
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20.04.2022 15:03 Відповісти
Та как-то по барабану, что там хотят в РФ. Важно, чего хочет Украина.
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20.04.2022 12:04 Відповісти
А що, загарбання більшої частини узбережжя України, Донецької, Луганської, Херсонської та частково Запорізької областей - це не перемога? Так, не та, на яку кацапня розраховувала, але якщо окупація таких територій не перемога, то що тоді?.. Поразка?..
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20.04.2022 12:10 Відповісти
Русня хоче все. Як у одній приказці "межі россії закінчуются там де можна отримати *****". Тому очевидна наша спільна ціль.
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20.04.2022 12:19 Відповісти
Це тимчасовий успіх . .ЗСУ не можуть лише перемагати і перемагати ,, та ще й - набагато більш озброєного противника . Інколи , з різних причин , доводиться поступатись , відходити ,, це називається - тактичний відступ , і потрібен він щоб зберігати сили для контратак , при цьому завдаючи втрат атакуючому противнику , вимотуючи його .
Так само не можуть і кацапи - постійно наступати , бо людські сили не безмежні , а вони щось не схожі на термінаторів . Наступаючі війська виснажуються вдвічі швидше ніж ті які обороняються ,, і тоді настає той момент , коли атакувати вже немає сил .
Вважаю що ЗСУ притримуються тактики - виснаження противника , і саме тому поки що не контратакують великими силами , тримають лише оборону , вдаючи що роблять це - з останніх сил . Але потихеньку накопичують резерви , пальне і т.д. , плюс - на передову вже надходить потужна західна зброя . В людських ресурсах у нас велика перевага , а от в потужному , важкому озброєнні , ми ще добряче відстаємо . Але ситуація все більше змінюється на нашу користь .
Коли кацапи розіб'ють лоба " до крові " , в тупу пробиваючи ним нашу оборону , і втратять наступальний потенціал , от тоді настане момент для контратаки ЗСУ . Бачу що паніки серед командування ЗСУ немає , а значить вони все контролюють , і знають що роблять .
Все ще попереду .
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20.04.2022 13:05 Відповісти
это типа хитрый план? посмотрите сколько территорий уже не наши....
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21.04.2022 00:40 Відповісти
Лаптеногим все нравится.. и трусы ношенный
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20.04.2022 14:05 Відповісти
Стільки років носилися з цим грьобаним лугандоном, фактичну війну війною сміливості не вистачило назвати: то АТО, то ООС, а перемирiй скільки було, я не говорю вже про мінські, нормандські сходняки. І що зрештою? Лугандон розширюється, кацапи швидко і референдуми проведуть, і рублі свої запровадять i паспорти видадуть. Ось це і буде та перемога, яку вони покажуть на ТБ. А стадо буде радісним і щасливим, адже путін всіх перемiг!
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20.04.2022 12:26 Відповісти
Якщо ЗЕ домовився "зберегти обличчя" )(уйлу, щоб воно "палучило пабєду", прибивши шлях суходолом до Криму, то так воно і буде.
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20.04.2022 12:50 Відповісти
Да, выгнать всю эту шантрапу до 9 , к сожалению, уже не успеем.
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20.04.2022 13:36 Відповісти
Это было понятно после первого дня переговоров.
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20.04.2022 14:10 Відповісти
а уже оказывается есть сухопутный проход в Крым? Бутусов не пали а то посадят
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20.04.2022 14:10 Відповісти
Вже з кінця лютого якби є... Де тут хто що палить?
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20.04.2022 14:24 Відповісти
пока они идут с опережением графика((
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21.04.2022 00:41 Відповісти
Так і це і буде для них перемогою. І буде означати катастрофу для нас.
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23.04.2022 15:19 Відповісти
 
 