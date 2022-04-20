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Російських та білоруських тенісистів не допустять до участі Wimbledon 2022, - The New York Times

теніс

Представники Уімблдону оголосили, що заборонять російським та білоруським гравцям брати участь у цьогорічному турнірі через вторгнення Росії в Україну та підтримку Білорусією війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The New York Times.

Заборону російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях, у вівторок підтвердило керівництво турніру. Вімблдонський турнір (Wimbledon) цього року пройде в Лондоні з 27 червня до 10 липня. Це рішення виключає ряд гравців з високим рейтингом.  Це означає, що на Wimbledon не виступатимуть друга ракетка світу Данило Медведєв, восьмий номер рейтингу Андрій Рубльов, 15-та тенісистка світу Анастасія Павлюченкова та інші.

"Раніше Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) заборонили представникам РФ та РБ виходити на матчі під державними прапорами. Вони брали участь у турнірах в нейтральному статусі", - пишуть у NYT

Вімблдон стане першим тенісним турніром, не включаючи змагання збірних, до якого не буде допущено російських та білоруських тенісистів.

Також читайте: Збірну РФ та російські футбольні клуби видалили з FIFA 22
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Топ коментарі
+7
Респект.Нехай грають на кубках Мухасранська Зажопінська Задріщінська...
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20.04.2022 12:41
+6
Атака в рамках спецоперации по деспортизации России...
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20.04.2022 12:42
+4
і мадьярів також забаньте!
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20.04.2022 12:53
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Респект.Нехай грають на кубках Мухасранська Зажопінська Задріщінська...
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20.04.2022 12:41 Відповісти
Причем в лапту.
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20.04.2022 16:47 Відповісти
Атака в рамках спецоперации по деспортизации России...
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20.04.2022 12:42 Відповісти
Навпаки, це сприятиме популяризації спорту та фізкультурно-масового руху на расєї, коли друга-п'ятнадцята ракетка і супер-пупер чемпіони будуть грати в чемпіонатах зажопинська і мухосранська
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20.04.2022 14:04 Відповісти
С пляжа.
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20.04.2022 12:45 Відповісти
А на Ролан Гарросі, який буде буквально перед Вімболдоном, очевидно, виступатимуть. Просто професійний теніс чимось схожий на бокс. Там кожний сам за себе і все залежить від поточного рейтингу спортсмена.
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20.04.2022 12:53 Відповісти
Великобританія - не член ЄС. На відміну від Франції. Там навіть різниця у візах суттєва.
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20.04.2022 12:59 Відповісти
і мадьярів також забаньте!
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20.04.2022 12:53 Відповісти
Україну розстрілюють ракетами та ******** стратегічною авіацією, одними лиш тенісистами справі не зарадиш
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20.04.2022 13:25 Відповісти
Питання лише в тому, чому лише Уімлдон
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20.04.2022 13:28 Відповісти
учитывая аристократический статус и возраст турнира. То что его патронирует королевская семья, всякие примочки, типа клубники со сливками. Отсутствие вони от рашиков - турниру только на пользу.
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20.04.2022 14:09 Відповісти
 
 