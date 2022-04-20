Російських та білоруських тенісистів не допустять до участі Wimbledon 2022, - The New York Times

Представники Уімблдону оголосили, що заборонять російським та білоруським гравцям брати участь у цьогорічному турнірі через вторгнення Росії в Україну та підтримку Білорусією війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The New York Times.

Заборону російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях, у вівторок підтвердило керівництво турніру. Вімблдонський турнір (Wimbledon) цього року пройде в Лондоні з 27 червня до 10 липня. Це рішення виключає ряд гравців з високим рейтингом. Це означає, що на Wimbledon не виступатимуть друга ракетка світу Данило Медведєв, восьмий номер рейтингу Андрій Рубльов, 15-та тенісистка світу Анастасія Павлюченкова та інші.

"Раніше Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) заборонили представникам РФ та РБ виходити на матчі під державними прапорами. Вони брали участь у турнірах в нейтральному статусі", - пишуть у NYT

Вімблдон стане першим тенісним турніром, не включаючи змагання збірних, до якого не буде допущено російських та білоруських тенісистів.

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