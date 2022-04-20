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Запоріжжя (2184) Маріуполь (3205) евакуація (2240) Бойченко (88) гуманітарний коридор (177)

Мер Бойченко закликав маріупольців евакуюватися: На вас чекають у Запоріжжі. Там безпечно

маріуполь

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав маріупольців евакуюватись із міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Він нагадує, що сьогодні о 14:00 розпочинається евакуація з Маріуполя до Запоріжжя.

Визначено точку збору та посадки людей в автобуси – вулиця Таганрозька навпроти Пивзаводу. З подальшою додатковою посадкою людей у ​​двох локаціях:

🔵 Проспект Перемоги, 1 біля заводоуправління "Азовсталі";

🔵 Бульвар Шевченка на кільці біля Порт-Сіті.

Маршрут руху колони: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

"Рідні маріупольці, упродовж цих довгих та неймовірно важких днів ви виживали у нелюдських умовах. Ви перебували в інформаційному вакуумі без доступу до будь-якої інформації. Ви могли почути різне. Але я хочу, щоб ви знали головне – на вас чекають у Запоріжжі. Там безпечно. Не бійтеся та евакуюйтеся у Запоріжжя, де ви отримаєте всю необхідну допомогу – продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності, а головне – ви будете у безпеці", - звертається Бойченко до містян.

За його словами, вже 200 тисяч маріупольців змогли виїхати із міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відкриває гуманітарний коридор з Маріуполя. Попередньо домовились про евакуацію жінок, дітей та людей похилого віку, - Верещук

"Сьогодні ці люди у безпеці. Дорогі маріупольці, Україна чекає на вас. Ми чекаємо вас. І звертаюся до маріупольців, які вже виїхали і сьогодні перебувають у безпеці. Якщо у вас залишилися родичі у Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", - резюмує Бойченко.

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Топ коментарі
+6
смотря с кем мы имеем дело, сегодня нет никакой даты.... языческой или прочего, ибо может быть то что в Краматорске. они же поехавшие - у них капище "войны" тупо и жертвы приносят.

солдат эвакуировать надо тоже. кстати - привет Люсе - высрала что молчали шо орки нападут типо шоб "паники не было" - вот пусть попадет в руки тех кто выедет оттуда, Люся эта.
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20.04.2022 12:15
+2


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20.04.2022 12:23
+1
Немає такого мера з таким прізвищем у Маріуполі! Є зрадник, який виїхав із міста за довго до блокали у тепле місце!
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20.04.2022 12:33
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смотря с кем мы имеем дело, сегодня нет никакой даты.... языческой или прочего, ибо может быть то что в Краматорске. они же поехавшие - у них капище "войны" тупо и жертвы приносят.

солдат эвакуировать надо тоже. кстати - привет Люсе - высрала что молчали шо орки нападут типо шоб "паники не было" - вот пусть попадет в руки тех кто выедет оттуда, Люся эта.
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20.04.2022 12:15 Відповісти


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20.04.2022 12:23 Відповісти
но кацлы вывезут их на растов к вектору фидеровичу...
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20.04.2022 13:01 Відповісти
Пусть он и другие, которые мародерствует в Украине и принимает или покупает краденное, не надеется избегать правосудия.
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20.04.2022 14:01 Відповісти
Ага , щас . Они этого момента 8 лет ждали .
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20.04.2022 12:31 Відповісти
В сибире есть ягоды и валежник, а в Мариуполе что? отож
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20.04.2022 13:03 Відповісти
Немає такого мера з таким прізвищем у Маріуполі! Є зрадник, який виїхав із міста за довго до блокали у тепле місце!
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20.04.2022 12:33 Відповісти
я вот не пойму смысла..они так же будут сносить кривой рог запор полтаву и днепр...только сейчас мы булки парим но вскоре торпеды упадут ...смысл сюда ехать... потом замкнут круг и все за то зеленский в киеве в шиколаде на своем вонючем севере....
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20.04.2022 14:02 Відповісти
 
 