"Ми всіх заберемо". У Зеленського готують переговори щодо повернення депортованих до РФ українців
Українська сторона готується до переговорів з Росією про повернення депортованих з окупованих територій українців. Процес проходитиме одночасно з переговорами щодо обміну полоненими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю радника глави офісу президента Михайла Подоляка для "НВ".
"Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться в Україну. Немає ніякої РФ - це країна, яка вже назавжди буде країною-ізгоєм. Крапка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися", - зазначив він.
За його словами, депортовані до Росії українці не зможуть відчувати себе комфортно, оскільки "наші громадяни точно з зовсім іншого ціннісного виміру". Він також підтвердив, що готуються переговори про їхнє повернення до країни.
"Зараз готуємося. Це на рівні (віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції. - Ред.) Верещук. Готуємося говорити про обмін полоненими в цілому, зокрема щодо повернення наших громадян. Плани є, але треба юридично все підготувати, тому що це ж росіяни - з ними неможливо говорити просто по-людськи, треба з ними говорити чисто юридично", - додав Подоляк.
Будь ласка, зачекайте...
отаких теж забирати будете? хлопці з Дніпра, може пошукає цих 3 пот вор на відео, і по шматкам на родіну в рабсію відправите?
Чи це єдиний спосіб продемонструвати свою важливість.
Навіть мій кіт знає, що переговори з парашою дали результату рівно нуль.
эти существа же участвовали в пересылке по этапам мирных граждан? вот и пусть берут эту тварь что лобызалась с Лавровым, главаря этой конторы, и пусть переговаривается(может передозировку схватит?)
Зуб даю , Арахамейский.
І скільки виконано?
Ху*ло не для того в 2014 анексував Крим і розпочав війну на сході України, щоб просто підписати мирну угоду. Молдова і Грузія дорого заплатила за свою незалежність, впала економіка і втратилась велика територія. Тільки наївні або тупі могли повірити в "добрі наміри" кацапів. Але це дозволило абсолютно цинічним політтехнологам провести успішну передвиборну кампанію і привести до влади сьогоднішніх лицемірів і зрадників.
Тепер доріг не має, а армію українську фінансують західні держави(
Тільки на кордоні Польщі з бацькою - там такий побудований, захищатися від диверсантів і нелегалів.
А захищатися від вторгнення озброєної армії орди - потрібно лінією Манергейма, штибу неї на ******** лад. На що потрібні кошти іншого порядку.
Повноціне повернення депортованих Українців буде можливе тільки після капітуляції РФ. Заразом з виплатою росією відшкодувань, демілітаризацією, видачею військових злочинців тощо.
А до того, які переговори можуть бути з рашею? Про що? хіба що хтось знову хоче шось касапам "злити" під соусом лицемірної "турботи про наших громадян".
Повноціне повернення депортованих Українців буде можливе тільки після капітуляції РФ. Заразом з виплатою росією відшкодувань, демілітаризацією, видачею військових злочинців тощо.
А до того, які переговори можуть бути з рашею? Про що? хіба що хтось знову хоче шось касапам "злити" під соусом лицемірної "турботи про наших громадян".