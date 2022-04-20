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"Ми всіх заберемо". У Зеленського готують переговори щодо повернення депортованих до РФ українців

депортація

Українська сторона готується до переговорів з Росією про повернення депортованих з окупованих територій українців. Процес проходитиме одночасно з переговорами щодо обміну полоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю радника глави офісу президента Михайла Подоляка для "НВ".

"Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться в Україну. Немає ніякої РФ - це країна, яка вже назавжди буде країною-ізгоєм. Крапка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися", - зазначив він.

За його словами, депортовані до Росії українці не зможуть відчувати себе комфортно, оскільки "наші громадяни точно з зовсім іншого ціннісного виміру". Він також підтвердив, що готуються переговори про їхнє повернення до країни.

"Зараз готуємося. Це на рівні (віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції. - Ред.) Верещук. Готуємося говорити про обмін полоненими в цілому, зокрема щодо повернення наших громадян. Плани є, але треба юридично все підготувати, тому що це ж росіяни - з ними неможливо говорити просто по-людськи, треба з ними говорити чисто юридично", - додав Подоляк.

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Автор: 
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Топ коментарі
+16
Брехун і піарщик який здає Маріуполь.
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20.04.2022 12:19
+12
типичный зеленый популизм опять попер
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20.04.2022 12:33
+10
скільки вже нам чого обіцяно цією владою...
І скільки виконано?
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20.04.2022 12:34
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https://dpchas.com.ua/dnepr/v-dnepre-pereselenka-iz-kharkova-zhdet-poka-ee-gorod-zakhvatyat-okkupanty-video https://dpchas.com.ua/dnepr/v-dnepre-pereselenka-iz-kharkova-zhdet-poka-ee-gorod-zakhvatyat-okkupanty-video


отаких теж забирати будете? хлопці з Дніпра, може пошукає цих 3 пот вор на відео, і по шматкам на родіну в рабсію відправите?
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20.04.2022 12:17 Відповісти
знайти і відправити її на окуповану територію
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20.04.2022 22:47 Відповісти
Переговори? Їм не набридло за 8 років?
Чи це єдиний спосіб продемонструвати свою важливість.
Навіть мій кіт знає, що переговори з парашою дали результату рівно нуль.
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20.04.2022 12:18 Відповісти
Классный крест еще привлеки.те.
эти существа же участвовали в пересылке по этапам мирных граждан? вот и пусть берут эту тварь что лобызалась с Лавровым, главаря этой конторы, и пусть переговаривается(может передозировку схватит?)
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20.04.2022 12:18 Відповісти
Брехун і піарщик який здає Маріуполь.
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20.04.2022 12:19 Відповісти
А как можно освободить Мариуполь? У вас есть план?
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20.04.2022 12:23 Відповісти
приготовить шашликів, понастроїть доріг. і заглянути в очко путіна. і засняти пару відосіків. як тобі план.
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20.04.2022 12:28 Відповісти
Да забей ты на Зеленского. Допустим, ты - командующий ВСУ. Твои планы? Они у тебя есть или сплошное пустозвонство?
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21.04.2022 00:48 Відповісти
З Маріуполя забери, клоун
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20.04.2022 12:23 Відповісти
Без давления и крика на Парашу из ЕС, наши " переговорщики" не добьются ничего и никогда.
Зуб даю , Арахамейский.
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20.04.2022 12:24 Відповісти
чому один?
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20.04.2022 15:03 Відповісти
типичный зеленый популизм опять попер
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20.04.2022 12:33 Відповісти
скільки вже нам чого обіцяно цією владою...
І скільки виконано?
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20.04.2022 12:34 Відповісти
"Я вам ничего не должен".
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20.04.2022 12:38 Відповісти
Достаточно вспомнить, что ЭТА власть три года строила дороги (или воровала на них) в ущерб обороне. А теперь, по факту, миллиарды гривен втоптаны в грязь орками. А вед война началась не в 2019 году. и этих вороватых идиотов предупреждали, что есть более важные дела, чем "велике крадивництво"
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20.04.2022 12:42 Відповісти
А кто ее выбирал эту власть?
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20.04.2022 12:49 Відповісти
Давайте называть вещи своими именами. Когда люди голосовали за Зеленского они выбрали мир в глазах путина и окончание войны на его условиях. А теперь сами попали в оккупацию, т.е. они поверили в то, что если отдать Крым и часть Донбасса, то их уж точно не тронут. Европейцы точно так же думали, а большая часть продолжает думать.
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20.04.2022 12:53 Відповісти
Люди обрали брехню, бо правда вона не така приваблива.
Ху*ло не для того в 2014 анексував Крим і розпочав війну на сході України, щоб просто підписати мирну угоду. Молдова і Грузія дорого заплатила за свою незалежність, впала економіка і втратилась велика територія. Тільки наївні або тупі могли повірити в "добрі наміри" кацапів. Але це дозволило абсолютно цинічним політтехнологам провести успішну передвиборну кампанію і привести до влади сьогоднішніх лицемірів і зрадників.
Тепер доріг не має, а армію українську фінансують західні держави(
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20.04.2022 13:54 Відповісти
Чтоб вести переговоры на равных нужно иметь козыри. А в даном случае ето не переговоры а пресмыкание и выслушивание ультиматумов перед кремлевсим Чортом.
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20.04.2022 12:36 Відповісти
так, вистояв.
Тільки на кордоні Польщі з бацькою - там такий побудований, захищатися від диверсантів і нелегалів.
А захищатися від вторгнення озброєної армії орди - потрібно лінією Манергейма, штибу неї на ******** лад. На що потрібні кошти іншого порядку.
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20.04.2022 13:16 Відповісти
Не кажи гоп. Сперше треба перемогти
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20.04.2022 12:36 Відповісти
У Зелі мета здати Московії американську та британьську зброю.
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20.04.2022 12:44 Відповісти
на українську сторону не можна попасти через блокпости, з росії не можуть люди виїхати до польщі, до рідних, тому що нема закордонного біометричного паспорту. потрібно розширити список документів, щоб не тільки з україни можна було виїжджати, а й з росії до литви, або з білорусі до польщі. ніхто їх там не тримає коли вони з біометричними паспортами. а без цього українці в польщі винаймують собі житло, а до того ще і в росії для своїх з дикими процентами за перекази і конвертації. Невже ці сакральні знання відомі тільки мені? а в світі де живуть мзс і інші все по іншому. ех несторе скільки нечисті залишив недобитими і вони краще плодилися ніж ми!
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20.04.2022 12:52 Відповісти
Вован, расскажи про Украину своей мечты?
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20.04.2022 13:00 Відповісти
Усіх їх треба повертати через дуже ретельні перевірки. І взагалі, це не проблема номер 1, 2, або навіть 10
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20.04.2022 13:15 Відповісти
гладко было на бумаге, да забыли про овраги
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20.04.2022 13:17 Відповісти
А надо ли? Тех, кто давно мечтал о жизни в "роиссии" не надо лишать такого "счастья"!
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20.04.2022 14:06 Відповісти
знов шахєр-махєр *****"єр?
Повноціне повернення депортованих Українців буде можливе тільки після капітуляції РФ. Заразом з виплатою росією відшкодувань, демілітаризацією, видачею військових злочинців тощо.
А до того, які переговори можуть бути з рашею? Про що? хіба що хтось знову хоче шось касапам "злити" під соусом лицемірної "турботи про наших громадян".
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20.04.2022 14:25 Відповісти
знов шахєр-махєр *****"єр?
Повноціне повернення депортованих Українців буде можливе тільки після капітуляції РФ. Заразом з виплатою росією відшкодувань, демілітаризацією, видачею військових злочинців тощо.
А до того, які переговори можуть бути з рашею? Про що? хіба що хтось знову хоче шось касапам "злити" під соусом лицемірної "турботи про наших громадян".
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20.04.2022 14:27 Відповісти
Зеленський чи у Зеленського, навіть не знаю як правильно сказати, дитяче бачення і це дуже погано для нашої держави. Орки депортують у Мордор і вивозять хєр знає куди наших громадян не для того, щоб повернути назад за бажанням ОПи, а для того, щоб штучно зменшити кількість українців. Вони там будуть як заручники і їх будуть використовувати для тиску на владу.
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20.04.2022 14:28 Відповісти
Зеобіщун .
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20.04.2022 15:10 Відповісти
 
 