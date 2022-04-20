Переговори Зеленського і Путіна готові провести в Єрусалимі, - посол Ізраїлю в РФ
В Ізраїлі підтвердили готовність провести в Єрусалимі зустріч президента України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Там також заговорили про ймовірність зустрічей делегацій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Ізраїль підтверджує готовність прийняти в Єрусалимі можливу зустріч лідерів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Але знову ж таки вони (Путін і Зеленський - ред.) повинні ухвалити відповідне рішення", - сказав посол Ізраїлю у Москві Олександр Бен Цві.
Він також зазначив, що Ізраїль вважав би за "велику честь" проведення можливих переговорів президентів РФ та України на його території.
"Делегації РФ та України могли б проводити зустрічі в Єрусалимі, як це було у Стамбулі", - додав посол.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.
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Які ****ь можуть бути переговори із вбивцею.
Та тема перемов тільки: як руzzкіэ повертаються на свою історічну "родіну", в Монголію без перешкод, ми не кацапи!
даже воплей будет намного меньше, чем после уничтожения корабля.
прикольно.
ні, ми за війну з Підарашкою до кінця Підарашки.
Детали: «Министры обороны Израиля и Украины провели сегодня телефонный разговор. Бени Ганц выразил поддержку народу Украины и осудил атаки мирного населения. Также он сообщил о решении Израиля предоставить Украине каски и бронежилеты», - сообщил Михаил Бродский, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Киеве.
СИЛЬНО!!!