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Зеленський (22389) Єрусалим (57) Ізраїль (1609) путін (23312) переговори з Росією (834)

Переговори Зеленського і Путіна готові провести в Єрусалимі, - посол Ізраїлю в РФ

зеленський,путін

В Ізраїлі підтвердили готовність провести в Єрусалимі зустріч президента України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Там також заговорили про ймовірність зустрічей делегацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ізраїль підтверджує готовність прийняти в Єрусалимі можливу зустріч лідерів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Але знову ж таки вони (Путін і Зеленський - ред.) повинні ухвалити відповідне рішення", - сказав посол Ізраїлю у Москві Олександр Бен Цві.

Читайте також: Єрусалим - правильне місце для переговорів України та РФ, - Зеленський

Він також зазначив, що Ізраїль вважав би за "велику честь" проведення можливих переговорів президентів РФ та України на його території.

"Делегації РФ та України могли б проводити зустрічі в Єрусалимі, як це було у Стамбулі", - додав посол.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.
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Топ коментарі
+60
хай цей ізГаїль йде за руцким кораблем, зі своїми перешкодами біженцям, не накладанням санкцій, поставкою безпілотників русні, постачанням Pegasus уграм обісраним, і не постачанная Pegasus Україні.
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20.04.2022 12:21
+50
Західні партнери говорять, що немає сенсу в особистій зустрічі.
Можливо і бояться зливу інформації та змови.
Зефани поясніть який сенс зустрічатись із пуйлом наодинці?
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20.04.2022 12:25
+42
які перемовини з бен ладенем?
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20.04.2022 12:21
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Идите нах со своими переговорами твар
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20.04.2022 14:55 Відповісти
Яке нестримне бажання в Зеленого побачити мир в очах путіна
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20.04.2022 14:56 Відповісти
У фіналі війни існує лише перемога або капітуляція.
Які ****ь можуть бути переговори із вбивцею.
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20.04.2022 15:08 Відповісти
Перемови можуть бути тільки на маацьві, коли предствники України туди завітають на танках!
Та тема перемов тільки: як руzzкіэ повертаються на свою історічну "родіну", в Монголію без перешкод, ми не кацапи!
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20.04.2022 15:09 Відповісти
нужно организовать эти переговоры только если есть возможность вытащить кацапского фюхрера из бункера чтобы уничтожить.
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20.04.2022 15:11 Відповісти
никакой ответки от кацапов за это не будет даже небольшой и слабой стране.
даже воплей будет намного меньше, чем после уничтожения корабля.
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20.04.2022 18:36 Відповісти
Когда то я работал на атомной станции, и у нас был такой спец что мастер по производству работ говорил сломайте ему руку если надо ногу но не допустите его до работы (а уволить этого спеца не могли), бо так будет безопаснее. Так вот не дайте Зеленскому что-то подписать, если надо сломайте ему что нибудь бо его подпись продлит эту войну еще на десяток лет.
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20.04.2022 15:17 Відповісти
то есть - вы за войну с Россией до последнего украинца?
прикольно.
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20.04.2022 16:30 Відповісти
" вы за войну с Россией до последнего украинца?"
ні, ми за війну з Підарашкою до кінця Підарашки.
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20.04.2022 17:01 Відповісти
Чи з окупованими територіями, чи без підараші звізда в будь-якому випадку. Єдиний вихід для орди - це мирний договір з Україною, який ніколи не відбудеться, як би вони цього хотіли
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20.04.2022 19:59 Відповісти
До последнего кацапа-убогого скотину
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20.04.2022 17:05 Відповісти
Ні. Ми за знищення ********** до останнього кацапського вурдалака. За Україну, а ми це вже застосовуємо, потрібно не помирати, а вбивати кацапів у великій кількості. І це нам вдається дуже добре! Навіть за скромними показниками втрат - 1 ЗСУ до 8-10 окупантів, кацапи закінчаться значнораніше за українців. А якщо ми вийдемо на рівень знищення кацапів як в Донецькому аеропорту "кіборгами" 1 ЗСУ до 14,6 окупанта (саме тоді ***** засекретив втрати!!!), а з новою зброєю це досить реальне завдання!, то ********** настане "повний *******" за пару років. ******* це розпад федерації на декілька незалежних країн. Тому, "бєляков", усохни плесень.
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20.04.2022 17:29 Відповісти
Зломайте йому музичний орган.
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20.04.2022 17:39 Відповісти
Израиль-он на стороне России,тоесть заинтересованная сторона. Нужно в Латвии проводить переговоры. В коротком формате за 5 минут можно управится послать русский корпабль *****
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20.04.2022 15:26 Відповісти
Крисьониш точно не приїде. Ерусалим не визнаний рузге як столиця Ізраїлю. Це самі жиди хочуть підсластити пілюлю і кочевряжаться з Османами.Хто з них перший побачить Путіна. В Єрмака там голова не кружиться від "успехов" ? А то пора вже розкручувати його, як молдована з анекдоту в іншу сторону. Його партнерам у кремлі ( совбезу,свр, дімі манкурту) не дають розвернутись, прислали йому шавку мединського. Тут також може голова кругом піти, від невдач.
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20.04.2022 15:30 Відповісти
Самые результативные переговоры должны проходить в Гааге.И аудитория внимательная
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20.04.2022 15:41 Відповісти
Никакие переговоры не остановят Украину и до полного освобождения всех Украинских земель и до уничтожения последнего оккупанта на Украинской земле!
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20.04.2022 16:31 Відповісти
Не переживай,даже во время переговоров ты продолжишь сражаться на цензоре.
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20.04.2022 16:51 Відповісти
Израиль поставит Украине каски и бронежилеты
Детали: «Министры обороны Израиля и Украины провели сегодня телефонный разговор. Бени Ганц выразил поддержку народу Украины и осудил атаки мирного населения. Также он сообщил о решении Израиля предоставить Украине каски и бронежилеты», - сообщил Михаил Бродский, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Киеве.

СИЛЬНО!!!
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20.04.2022 16:45 Відповісти
А шо такоє, на істєрічєскую родіну потягнуло? Хоче погодитися на ультиматум ***** при підтримці жидівського *************-прем'єра-жида, який з самого початку "савєтивал Зєлєнскаму сдатца"? При чому подалі від України. По-людськи не радимо Президенту України ЦЬОГО РОБИТИ.
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20.04.2022 17:35 Відповісти
А может в Лондоне?Там Борька сразу и посадит путина на бутылку.
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20.04.2022 17:38 Відповісти
Етнічна Батьківщина - це зашите в генах у будь-якої національності.
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20.04.2022 17:39 Відповісти
***** этот цирк Володя , передай ***** что будем их бить до последнего кацапа . Время сейчас работает на Украину
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20.04.2022 17:40 Відповісти
А о чом розмовляти со злодіем? Крим він не вернє.Донбас теж.
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20.04.2022 17:45 Відповісти
два еманутых
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20.04.2022 17:55 Відповісти
Хай ці срані миротворці ідуть в слід за руським кораблем...а можливо і ще кудись подалі.
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20.04.2022 18:19 Відповісти
Тиць *****.ць знову?
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20.04.2022 20:14 Відповісти
Во-первых: Израиль играет на стороне Рашки. А переговоры надо проводить на нейтральной территории. Во-вторых, путин вряд ли куда-нибудь из бункера выпрется, тем паче за пределы вотчины, слишком большой риск неожиданностей, в первую очередь в самой россии
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20.04.2022 20:18 Відповісти
И ПРИГЛАСИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ СТРАН КОРРУПЦИОНЕРОВ И ПОПРОСИТЕ ПАЛЕСТИНУ ОТПУСТИТЬ ИМ ГРЕХИ !)
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20.04.2022 20:27 Відповісти
В результаті зустрічі в Україні може стати на одного президента менше, а в Ізраїлі на одного громадянина білше
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20.04.2022 23:33 Відповісти
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