Суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього нардепа Киви за підозрою у державній зраді, - ДБР
За ініціативи ДБР суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви за підозрою у державній зраді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.
"Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють спеціальне (заочне) досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви. Йому повідомлено про підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади", - йдеться у повідомленні.
Слідством ДБР зокрема встановлено, що колишній депутат, перебуваючи на території РФ, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні Росії.
"Ілля Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", - підкреслюють у ДБР.
Наразі тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.
Будь ласка, зачекайте...
Один пішов на концерт Кобзоона а другий поки що в черзі.😉
А что сейчас творят власти полтавы : блокируют тероборону и тд .
Не можу повірити, що це лайно з моєї милої Полтави!!!