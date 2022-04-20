Суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього нардепа Киви за підозрою у державній зраді, - ДБР

За ініціативи ДБР суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви за підозрою у державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

"Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють спеціальне (заочне) досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви. Йому повідомлено про підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади", - йдеться у повідомленні.

Слідством ДБР зокрема встановлено, що колишній депутат, перебуваючи на території РФ, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні Росії.

"Ілля Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", - підкреслюють у ДБР.

Наразі тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.

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