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суд (11492) державна зрада (1633) Кива (377) ДБР (3293)

Суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього нардепа Киви за підозрою у державній зраді, - ДБР

кива

За ініціативи ДБР суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви за підозрою у державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

"Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють спеціальне (заочне) досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви. Йому повідомлено про підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади", - йдеться у повідомленні.

Слідством ДБР зокрема встановлено, що колишній депутат, перебуваючи на території РФ, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні Росії.

"Ілля Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", - підкреслюють у ДБР.

Наразі тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом Капашиним через бізнес-партнера Киви на Полтавщині. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+4
Задрот-науКівець з жомової ями має бути покараний...
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20.04.2022 12:59
+4
Це просто слiдчi без роботи - у нас нема зрадникiв в ВР, ОП, КМ, тiльки кiва, якого не дiстати. До речi, коли вiн був тут. йому давали звання, нагороди, Де ж тi iстоти, якi це робили? Та сидять у високих кабiнетах i продовжують грабувати та продавати Украiну. Коли вже буде дiйсно наводитись лад в деравi? Ясно що при Зеленському НIКОЛИ. А при кому?
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20.04.2022 13:12
+3
Кивина удавят, отравят или пристрелят московиты. Как вы думаете, сограждане?
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20.04.2022 12:59
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Кивина удавят, отравят или пристрелят московиты. Как вы думаете, сограждане?
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20.04.2022 12:59 Відповісти
вымя оторвут
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20.04.2022 13:07 Відповісти
я думаю так. печерський окружний суд виплатить моральну компенсацію киві. фракція опзж яка саморозспустилася і але депутати осталися в верховній раді. вибачте за каламбур, поставлять його лідером замість медведчука.
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20.04.2022 13:15 Відповісти
Ні,будуть "балдеть" як від жириновського.
Один пішов на концерт Кобзоона а другий поки що в черзі.😉
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20.04.2022 13:34 Відповісти
Задрот-науКівець з жомової ями має бути покараний...
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20.04.2022 12:59 Відповісти
Просто обкурений із дурдому, йому санітарів треба, а не нероб дберівців.
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20.04.2022 13:38 Відповісти
нахер он кому нужен.
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20.04.2022 12:59 Відповісти
Це просто слiдчi без роботи - у нас нема зрадникiв в ВР, ОП, КМ, тiльки кiва, якого не дiстати. До речi, коли вiн був тут. йому давали звання, нагороди, Де ж тi iстоти, якi це робили? Та сидять у високих кабiнетах i продовжують грабувати та продавати Украiну. Коли вже буде дiйсно наводитись лад в деравi? Ясно що при Зеленському НIКОЛИ. А при кому?
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20.04.2022 13:12 Відповісти
Мають з'явитися нові, не "системні" політики.Таких зараз на війні з москалями хоч греблю гати.Такі люди точно не зрадять.Все старе лайно повинно зникнути, "як роса на сонці".
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20.04.2022 13:56 Відповісти
Вы правы на 100 . Таких "кив" десятки в харькове и донбасе у власти . А не аваков ли вытянул киву ?
А что сейчас творят власти полтавы : блокируют тероборону и тд .
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20.04.2022 14:23 Відповісти
абалдєть..та невже?розродились
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20.04.2022 13:02 Відповісти
ні то в очі сцуть, суди, депутати, непоміняються. самі по собі.
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20.04.2022 13:18 Відповісти
Єто использованый гандон - нет смысла на него тратить время
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20.04.2022 13:03 Відповісти
Поки постокупаційна влада полювала на добровольців і просто патріотів та гальмувала європейські реформи, подібна колаборантська наволоч вільно утворювала депутатські групи у ВР і по всій Україні.
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20.04.2022 13:08 Відповісти
Тут вже не суду потрібно звертатись,а діяти по принципам ізраїльської контррозвідки...Тобто послати до Ківи людину або двох,і запхати його в компостну чи вигрібну яму,не пам"ятаю про що він писав дисертацію...
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20.04.2022 13:11 Відповісти
А що там з тими двома гейнералами сбу, яких особисто призначив зє у 2019-му. Коли проти них почнеться така сама пагоня по статті держзрада, як за довпойопом ківою?
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20.04.2022 13:15 Відповісти
Що за цирк? От нема зараз чим більше займатися окрім цьОго.. незрозуміло чОго?? Воно повинно здохнути ще позавчора..якби нормально працювали окремі відділи СБУ чи ГУР МО.🤷
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20.04.2022 13:15 Відповісти
Киньте цього пітараса у жомову яму.
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20.04.2022 13:16 Відповісти
Конфискуйте для начала имущество в Полтавской области, где отмывались российские деньги! Смысл заниматься госизменой человека, который открыто переметнулся к врагу! А Бондаренчиха и прочие, почему о них молчат? СБУ хочет зарабатывать очки на очевидном.
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20.04.2022 13:16 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!"(с)

Не можу повірити, що це лайно з моєї милої Полтави!!!
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20.04.2022 13:16 Відповісти
зараз задіють стопіццот спєціалістів із окладом в триста тищ, а на виході вгодовані прокурви, слєдаки, судаки та Ківа на волі
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20.04.2022 13:18 Відповісти
потратять бюджет області на цю справу, а вєлєкій мастурбатор покаже ***
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20.04.2022 13:19 Відповісти
А ви звернули увагу, що в Україні на 56-му дні війни, досі діють фашистські колаборанські партії - опзж і пєтушарія, і депутатів цих говнопартій досі не позбавлено депутатства? Це часом не тому, що бойки-льовочкіни мають спільний бізнес з дєрьмаком, а говнопартія опзж голосує разом з моносбродом за корупційні закони зеленої влади?!!!
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20.04.2022 13:19 Відповісти
не марнуйте час, він неосудний, невже не помітно по фото?
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20.04.2022 13:19 Відповісти
На це все ще й дозвіл потрібен? А дозвіл на надання дозволу теж дали? Очманіти.
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20.04.2022 13:29 Відповісти
От, хто за нього голосував? Що цей дебіл казав у тій лікарні, яка віддала йому свої дози?
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20.04.2022 14:13 Відповісти
Про Ківу краще мовчати , і менше про нього згадувати , бо надмірною увагою ми можемо спалити нашого найкращого агента під прикриттям (ідіот), бо на нього може вийти ФСБ, і буде йому триндець.
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20.04.2022 14:18 Відповісти
Може обміняти медведя на смерть цього ідіота?
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20.04.2022 14:29 Відповісти
***, им нечем больше заняться? Да ведь одного взгляда на фото персонажа достаточно, чтобы убедиться, что дело рассыпется, и очень быстро, ввиду полной невменяемости пациента. Лучше бы потратили время и усилия на какое-то более реальное дело.
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20.04.2022 15:10 Відповісти
Если вы такими темпами будете расследовать всех предателей..., то ко второму пришествию успеете..., может быть.
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20.04.2022 15:14 Відповісти
что там расследовать? Он уже наговорил себе на пожизненно. Он там в рашке сидит говорит что по Украине нужно ядерку кинуть, а тут мля расследуют страна Шапито. Кроме ЗСУ тут одно Шапито.
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20.04.2022 18:20 Відповісти
 
 