РФ у рамках перемовин передала Україні проєкт документа з "чіткими формулюваннями". Чекаємо відповіді, - Пєсков
Українській стороні в рамках переговорного процесу передано проєкт документа, Москва чекає на реакцію Києва.
Про це повідомив журналістам у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Наразі українській стороні передано наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі, вироблені формулювання. М'яч на їхньому боці, чекаємо відповіді", - сказав Пєсков на прохання прокоментувати хід переговорів РФ-Україна.
На питання, чи встановлені якісь конкретні терміни для реакції Києва, Пєсков сказав: "Це залежить від української сторони".
Втім, він вчергове звинуватив українську сторону у затягуванні переговорного процесу.
"Але я ще раз повторюю, і ми про це неодноразово говорили, що динаміка роботи з української сторони бажає кращого, великої схильності до інтенсифікації переговорного процесу українці не виявляють", - зазначив прессекретар російського президента.
Пєсков нагадав, що президент РФ Володими Путіна раніше заявляв, нібито українська сторона постійно відходить від раніше підтверджених погоджень, від своїх слів, постійно їх змінює.
"Це, звісно, у плані ефективності перемовин має дуже погані наслідки", - наголосив Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
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да не говорил Бисмарк. и не писал этого.хотя суть этой легенды передана правильно.
Сьогодні хотів би звернути увагу на головне питання, яке розділяло донедавна країну. Це було, фактично, ставлення до Росії, адіннародівського та совкового наративів як його модифікацій. Сьогодні такого питання, де-факто, немає. Путін вилікував українців від тяжкої хронічної хвороби малоросійства. Вкупі з куражем, відчуттям вінерства та єднання з цивілізованим світом це створює абсолютно нову політичну реальність. Водорозділ далі буде між правими й лівими, риночниками та «соціальниками», але з ментальною залежністю від «рускава міра», здається, покінчено назавжди - не залежно від мови особистого спілкування в різних регіонах (хоча й тут помітні приємні зсуви).
Ми стали нормальною європейською країною. Залишилося лише добити гадину.
* https://spektrnews.in.ua/news/mi-stali-normal-noyu-vropeys-koyu-kra-noyu-zalishilosya-lishe-dobiti-gadinu---karl-voloh/131839#gsc.tab=0 Карл Волох
Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
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Французька організація «Яхад-Ін Унум» досліджує Голокост у Східній Європі починаючи з 2002 року. З 2015 року розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії.
Во вторник, 19 апреля, по инициативе США состоялось видеосовещание по Украине, в котором помимо американского президента Джо Байдена приняли участие также лидеры стран, являющихся союзниками и партнерами США, а также руководители Евросоюза и НАТО. В совещании участвовали президенты США, Франции, Польши и Румынии а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По итогам видеоконференции в администрации французского президента заявили, что Запад полон решимости «всемерно усиливать свою поддержку Украины перед лицом российской агрессии», в частности посредством «новых санкций против России, если она будет упорствовать в войне». Западные союзники согласились с необходимостью «убедить [своих] партнеров из стран, не входящих в "Большую семерку" и ЕС, в том, что этот кризис угрожает международному миру и безопасности и имеет не только региональный характер или представляет интерес не только для жителей Запада», - отметили в Елисейском дворце.
Был достигнут «широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в частности путем принятия новых санкций», - сообщило итальянское правительство во вторник вечером. Кроме того, «было подтверждено общее стремление диверсифицировать источники энергии, сокращая таким образом зависимость от поставок из России», - добавили в итальянском правительстве.
Заявления Италии и Франции позже подтвердили в Брюсселе. «Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», - https://twitter.com/***********/status/1516465039691157511 написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Участники конференции согласились в «важности заставить Москву заплатить еще больше» за ее вторжение в Украину, говорится в коммюнике, распространенном от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Слава Нації. піZда фашистській *********.