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РФ у рамках перемовин передала Україні проєкт документа з "чіткими формулюваннями". Чекаємо відповіді, - Пєсков

переговори

Українській стороні в рамках переговорного процесу передано проєкт документа, Москва чекає на реакцію Києва.

Про це повідомив журналістам у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Наразі українській стороні передано наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі, вироблені формулювання. М'яч на їхньому боці, чекаємо відповіді", - сказав Пєсков на прохання прокоментувати хід переговорів РФ-Україна.

На питання, чи встановлені якісь конкретні терміни для реакції Києва, Пєсков сказав: "Це залежить від української сторони".

Втім, він вчергове звинуватив українську сторону у затягуванні переговорного процесу.

"Але я ще раз повторюю, і ми про це неодноразово говорили, що динаміка роботи з української сторони бажає кращого, великої схильності до інтенсифікації переговорного процесу українці не виявляють", - зазначив прессекретар російського президента.

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Пєсков нагадав, що президент РФ Володими Путіна раніше заявляв, нібито українська сторона постійно відходить від раніше підтверджених погоджень, від своїх слів, постійно їх змінює.

"Це, звісно, ​​у плані ефективності перемовин має дуже погані наслідки", - наголосив Пєсков.

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Топ коментарі
+187
Идите на ***, ********!!!
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20.04.2022 13:07
+91
Дебилы необучаемые, вы уже надоели со своими документами с какими то там гарантиями. После того что вы натворили в Украине, только ваша капитуляция будет принята!
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20.04.2022 13:08
+77
Оце чітка відповідь на "чіткі формулювання"...
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20.04.2022 13:13
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Із терористами перемовини не ведуть тільки ув'язнення і знищення всіх до єдиного так що за відомим маршрутом їх пропозиції.
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20.04.2022 14:29 Відповісти
Любой договор с Москвой не стоит той бумаги на которой он был написан, еще Бисмарк об этом сказал, хотя рашисты конечно утверждают, что он это не говорил, но даже если они будут утверждать что Земля круглая, а вода мокрая, я и в этом начну сомневаться уже.. )).
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20.04.2022 14:45 Відповісти
Любой договор с Москвой не стоит той бумаги на которой он был написан. еще Бисмарк об этом сказал
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да не говорил Бисмарк. и не писал этого.хотя суть этой легенды передана правильно.
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20.04.2022 22:47 Відповісти
так це ж лайно ти обрав в 2019-му.
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20.04.2022 15:09 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/mi-stali-normal-noyu-vropeys-koyu-kra-noyu-zalishilosya-lishe-dobiti-gadinu---karl-voloh/131839#gsc.tab=0 Ми стали нормальною європейською країною. Залишилося лише добити гадину

Сьогодні хотів би звернути увагу на головне питання, яке розділяло донедавна країну. Це було, фактично, ставлення до Росії, адіннародівського та совкового наративів як його модифікацій. Сьогодні такого питання, де-факто, немає. Путін вилікував українців від тяжкої хронічної хвороби малоросійства. Вкупі з куражем, відчуттям вінерства та єднання з цивілізованим світом це створює абсолютно нову політичну реальність. Водорозділ далі буде між правими й лівими, риночниками та «соціальниками», але з ментальною залежністю від «рускава міра», здається, покінчено назавжди - не залежно від мови особистого спілкування в різних регіонах (хоча й тут помітні приємні зсуви).

Ми стали нормальною європейською країною. Залишилося лише добити гадину.

* https://spektrnews.in.ua/news/mi-stali-normal-noyu-vropeys-koyu-kra-noyu-zalishilosya-lishe-dobiti-gadinu---karl-voloh/131839#gsc.tab=0 Карл Волох
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20.04.2022 15:08 Відповісти
Воєнні злочини нацистів=злочини рашистів

Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
Він представить покази українських очевидців у Міжнародному кримінальному суді й в прокуратурах країн Європи.

Свідчення від першої особи є найважливішим доказом для суду. Якщо ви знаєте людей, які стали очевидцями воєнних злочинів рф у Бучі, Харкові, Маріуполі тощо (обстрілів мирних кварталів, знищення цивільної інфраструктури), поширте цю інформацію.

Записатись на інтерв'ю можна на сайті https://svidky.org/
.
Або за одним із контактів: [email protected]
+38 098 943 1217, +38 067 332 5188

Свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, мають найбільшу вагу для Міжнародного суду та прокуратур європейських країн.

Французька організація «Яхад-Ін Унум» досліджує Голокост у Східній Європі починаючи з 2002 року. З 2015 року розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії.
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20.04.2022 17:41 Відповісти
Брехня. Нічого Україну не розділяло. Це ворожі наративи
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20.04.2022 18:54 Відповісти
ШТО-ОПЯТЬ?=Знову ДЕмілітаризація =ДЕнаціоналізація??????
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20.04.2022 15:41 Відповісти
а що ще від тих утирків чекати, але й шмаркляве не краще, зараз почне гундосити про референдум.
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20.04.2022 16:07 Відповісти
Ми вам, свинособаки, дали "чітке формулювання" ще на острові Зміїний. Всі в світі почули. Тільки ви пдараси дурня клеїте.
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20.04.2022 15:53 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/bayden-dogovorilsya-s-soyuznikami-o-pomoschi-ukraine-i-novyh-sankciyah-protiv-rossii/131906 Байден договорился с союзниками о помощи Украине и новых санкциях против России
Во вторник, 19 апреля, по инициативе США состоялось видеосовещание по Украине, в котором помимо американского президента Джо Байдена приняли участие также лидеры стран, являющихся союзниками и партнерами США, а также руководители Евросоюза и НАТО. В совещании участвовали президенты США, Франции, Польши и Румынии а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По итогам видеоконференции в администрации французского президента заявили, что Запад полон решимости «всемерно усиливать свою поддержку Украины перед лицом российской агрессии», в частности посредством «новых санкций против России, если она будет упорствовать в войне». Западные союзники согласились с необходимостью «убедить [своих] партнеров из стран, не входящих в "Большую семерку" и ЕС, в том, что этот кризис угрожает международному миру и безопасности и имеет не только региональный характер или представляет интерес не только для жителей Запада», - отметили в Елисейском дворце.
Был достигнут «широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в частности путем принятия новых санкций», - сообщило итальянское правительство во вторник вечером. Кроме того, «было подтверждено общее стремление диверсифицировать источники энергии, сокращая таким образом зависимость от поставок из России», - добавили в итальянском правительстве.
Заявления Италии и Франции позже подтвердили в Брюсселе. «Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», - https://twitter.com/***********/status/1516465039691157511 написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Участники конференции согласились в «важности заставить Москву заплатить еще больше» за ее вторжение в Украину, говорится в коммюнике, распространенном от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.
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20.04.2022 16:04 Відповісти
У напрямку коробля, чітко й конкретно.

Слава Нації. піZда фашистській *********.
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20.04.2022 16:07 Відповісти
Я би затягував перемовини, а тим часом бив їх . . .
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20.04.2022 16:23 Відповісти
ПІСЬКОВ ВИЛІЗ З ШЕРІНКИ ХАЗЯЇНА
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20.04.2022 16:23 Відповісти
Вангую, что агрохимия возобновит свой тур с победными спичами
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20.04.2022 16:30 Відповісти
Украина будет воевать без остановки до полного освобождения всей своей территории и включая Крым и Донбасс! Запад должен больше оружия Украине давать и вводить больше санкций против РФ с полным эмбарго на нефть и газ!!!
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20.04.2022 16:33 Відповісти
Письков и ***** идет за руским кораблем-- документ затусуйте себе в задницу !!! Все ваше гавновойско будет уничтожено !!!
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20.04.2022 17:00 Відповісти
Піськову варто прочитати наш Гімн-там все чітко і ясно написано...
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20.04.2022 17:05 Відповісти
России выгодно перемирие и все это понимают. В идеале это снятие санкций, но даже без этого усталость от войны, возможность перегруппироваться и наклепать ракет и танков как бы строит того.
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20.04.2022 17:23 Відповісти
Какие переговоры Они что уже вывели войска с Лугандона и Крыма , туфта это все . Надо их выгонят со всей Украины , потом переговоры , а иначе это будет постоянная война
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20.04.2022 17:26 Відповісти
Росиянцы,заберите трупы своих воинов!А то за дедов помните а живых убиваете,оскотинились..
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20.04.2022 17:45 Відповісти
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20.04.2022 18:38 Відповісти
ХОТІЛОСЬ БИ ПОБАЧИТИ СЕЙ ДОКУМЕНТ! думаю =опять=ультиматум!
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20.04.2022 18:44 Відповісти
Пусть со своими переговорами идут в след за русским кораблем!
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20.04.2022 18:45 Відповісти
Документ капитуляции России даже Украина после зверств не будет рассматривать! Уничтожить всех ублюдков русских до последнего!!!
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20.04.2022 18:46 Відповісти
Очкую я: что там нашему малахольно-памперсному в голову дЭрьмаки с арахламидиями напоют.
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20.04.2022 18:53 Відповісти
Вобще очень хотелось бы посмотреть на ту бумажку, которую притаранят кацапы под видом ультиматума. Интересно, как они запишут Херсон? С Херсона русня не уйдёт своими ногами. Верим ЗСУ
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20.04.2022 20:04 Відповісти
ЧЕТКАЯ ФОРМУЛИРОВКА НЕ ОЗНАЧАЕТ НЕ ОБМАН !!! А ПОКА РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ ВРУНАМИ С НИМИ НИКТО ОБЩАТЬСЯ НЕ БУДЕТ !!!
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20.04.2022 21:46 Відповісти
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