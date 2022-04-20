РФ у рамках перемовин передала Україні проєкт документа з "чіткими формулюваннями". Чекаємо відповіді, - Пєсков

Українській стороні в рамках переговорного процесу передано проєкт документа, Москва чекає на реакцію Києва.

Про це повідомив журналістам у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Наразі українській стороні передано наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі, вироблені формулювання. М'яч на їхньому боці, чекаємо відповіді", - сказав Пєсков на прохання прокоментувати хід переговорів РФ-Україна.

На питання, чи встановлені якісь конкретні терміни для реакції Києва, Пєсков сказав: "Це залежить від української сторони".

Втім, він вчергове звинуватив українську сторону у затягуванні переговорного процесу.

"Але я ще раз повторюю, і ми про це неодноразово говорили, що динаміка роботи з української сторони бажає кращого, великої схильності до інтенсифікації переговорного процесу українці не виявляють", - зазначив прессекретар російського президента.

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Пєсков нагадав, що президент РФ Володими Путіна раніше заявляв, нібито українська сторона постійно відходить від раніше підтверджених погоджень, від своїх слів, постійно їх змінює.

"Це, звісно, ​​у плані ефективності перемовин має дуже погані наслідки", - наголосив Пєсков.