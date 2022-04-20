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армія рф (16151) розвідка (3804) бомбардування (333) воєнні злочини (1796)

ГУР МО оприлюднило дані міжнародного злочинця Кобилаша Сергія: він керував килимовим бомбардуванням Маріуполя та інших міст України

розвідка

ГУР МО України здобуло дані міжнародного злочинця, що народився в Україні, причетний до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії, продовжує вірно служити путінському режиму, безпосередньо беручи участь у знищенні рідної землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють українські розвідники.

"Кобылаш Сергій Іванович": командувач далекою авіацією ВКС ЗС РФ, генерал-лейтенант. Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Відповідальний за завдання літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури. Це призвело до значних руйнувань громадянської інфраструктури та жертв серед мирного населення", - надають інформацію у ГУР.

Розвідники підкреслюють, що саме під керівництвом Кобилаша вперше після закінчення Другої світової війни важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій – міста Маріуполя.

 Дані на " КОБЫЛАША Сергея Ивановича ", а саме — повна біографія, паспорт, адреса реєстрації, ринкова вартість помешкання, що становить близько 1,5 мільйонів американських доларів, дані (+фото)  дружини та доньки в можете знайти за посиланням.

"Покидьок! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!", - гарантують у ГУР МО України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Міністр внутрішніх справ ЛНР" заарештований ФСБ. Через невдачі на фронті Москва розпочала "чистки" керівників "ЛНР", - ГУР МО
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Топ коментарі
+21
Нужно создавать истребительный батальйон по типу Моссада. И доставать и уничтожать всех преступников и их родню
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20.04.2022 13:42
+20
Это ж надо было так угораздить урода с фамилией - Кобыланаш
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20.04.2022 13:39
+19
кабздон ждет
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20.04.2022 13:38
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20.04.2022 13:54 Відповісти
кабздон ждет
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20.04.2022 13:38 Відповісти
Это ж надо было так угораздить урода с фамилией - Кобыланаш
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20.04.2022 13:39 Відповісти
Лавров что-то скрывает .
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20.04.2022 14:04 Відповісти
Як кажуть до 7 коліна.
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20.04.2022 13:42 Відповісти
Так це на Цензор, чи в Гаагу? Мені наприклад цей кацапський непотріб весь на одне лице.
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20.04.2022 13:42 Відповісти
Нужно создавать истребительный батальйон по типу Моссада. И доставать и уничтожать всех преступников и их родню
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20.04.2022 13:42 Відповісти
Ця падаль народилась в Одесі.
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20.04.2022 13:57 Відповісти
Прізвище угорське чи румунське?
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20.04.2022 14:02 Відповісти
Молдаван швидше за все.
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20.04.2022 14:04 Відповісти
Справа честі кожної людини - вислідкувати цю погань й пристрілити. Стріляти в живіт, щоб довго мучився, перш ніж здохне.
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20.04.2022 13:43 Відповісти
Ця кацапська свиня має здохнути...
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20.04.2022 13:43 Відповісти
Гореть всему семейству в аду! Будьте прокляты суки вместе с вашим ********* и ********** вашего ********.
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20.04.2022 13:44 Відповісти
И носит земля таких выродков...
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20.04.2022 13:47 Відповісти
Свіжий "вантаж 200": ЗСУ знищили полковників і капітанів РФ

- начальник групи психологічної роботи полку капітан Юндун Дамбаєв із забайкальського селища Агінське;



- командир шостого інженерно-саперного полку полковник Нагамов із Марій Ел.


"Заблукали на "навчаннях", але вже правильно повернулися додому",
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20.04.2022 13:48 Відповісти
ему бы с таким хлебалом самому психолог бы не помешал. какоето узкоглазое заднеприводное чьмо
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20.04.2022 13:51 Відповісти
Кобылаш Сергей Иванович - командующий далекой авиацией ВКС ВС параши, рашистский генерал-лейтенант должен стать одной из приоритетных целей для ликвидации.
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20.04.2022 13:51 Відповісти
А в інтерпол подати на розшук можливо? Щоб зі свого мухосранську вони боялися виїзджати.
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20.04.2022 13:52 Відповісти
На руках этой твари тысячи смертей ни в чем не повинных людей в Украине и во многих странах мира.
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20.04.2022 13:53 Відповісти
Це не тварь. Тварина НІКОЛИ не зроюить подібного. Це рашистська мразь.
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20.04.2022 13:54 Відповісти
Народилося воно в Одесі... Взагалі не розумію що в головах цих тварин, які ******** рідну землю. Хто більше платять, тому і служу?
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20.04.2022 13:56 Відповісти
Эта тварь родилась в морском городе герое Одессе и сейчас она бомбит морской город герой Украины Мариуполь. А до этого бомбила Грозный, Цхинвали, Алепо, города Украины и думала тварь как удачно всё выходит...
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20.04.2022 15:44 Відповісти
А русские в этой русской армии какой процент составляют, интересно.
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20.04.2022 13:57 Відповісти
Незрозуміло, ви підтримуєте американців чи засуджуєте москалів?
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20.04.2022 14:09 Відповісти
Неужели нельзя организовать группу ликвидаторов? Слабо Украине?
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20.04.2022 14:02 Відповісти
Не уйти ему от руки возмездия,
Слава Украине !
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20.04.2022 14:04 Відповісти
Интересно, почему наша авиация не работает. Дают беспрепятственно бомбить Мариуполь
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20.04.2022 14:15 Відповісти
Бо орки за пару днів поставили кращу пво ніж наша влада за всі роки
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20.04.2022 14:27 Відповісти
Свинособаку кобилаш и его помёт ждёт суровая кара...
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20.04.2022 15:10 Відповісти
 
 