Міноборони про наступ окупантів на Донбасі: РФ везе найманців, що воювали у Сирії, Афганістані і Чечні

Росія намагається збільшити кількість військ у 4-5 разів для проведення наступальної операції на сході України, але чи вдасться їй це - покаже час.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ.

"За усіма правилами ведення наступальних операцій атакуюча сторона повинна мати більшу кількість військ принаймні втричі. Але зважаючи на теперішні бойові дії, сучасний рівень озброєння, техніки, можливостей авіації, така перевага має бути більшою принаймні в 4-5 рази. Саме це Росія і намагається зараз зробити", - сказав Мотузяник.

За його словами, задля цього ворог перекидає в Україну озброєння, військову техніку з центральних і східних регіонів Росії.

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Крім того, там проводиться прихована мобілізація, активне вербування за високе грошове забезпечення колишніх учасників бойових дій у Сирії, Афганістані, Чечні.

Також відомо про спроби мобілізації людей, які проживають в ОРДЛО. Ці люди частіше за все ніколи не тримали в руках зброї.

"Тобто робиться все, аби зібрати таке угруповання. Але чи зможе Росія врешті це зробити – час покаже", - сказав речник МОУ.