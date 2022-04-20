Міноборони про наступ окупантів на Донбасі: РФ везе найманців, що воювали у Сирії, Афганістані і Чечні
Росія намагається збільшити кількість військ у 4-5 разів для проведення наступальної операції на сході України, але чи вдасться їй це - покаже час.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ.
"За усіма правилами ведення наступальних операцій атакуюча сторона повинна мати більшу кількість військ принаймні втричі. Але зважаючи на теперішні бойові дії, сучасний рівень озброєння, техніки, можливостей авіації, така перевага має бути більшою принаймні в 4-5 рази. Саме це Росія і намагається зараз зробити", - сказав Мотузяник.
За його словами, задля цього ворог перекидає в Україну озброєння, військову техніку з центральних і східних регіонів Росії.
Крім того, там проводиться прихована мобілізація, активне вербування за високе грошове забезпечення колишніх учасників бойових дій у Сирії, Афганістані, Чечні.
Також відомо про спроби мобілізації людей, які проживають в ОРДЛО. Ці люди частіше за все ніколи не тримали в руках зброї.
"Тобто робиться все, аби зібрати таке угруповання. Але чи зможе Росія врешті це зробити – час покаже", - сказав речник МОУ.
Будь ласка, зачекайте...
людской... нелюдской мусор по все уголкам нищенствуюющих помоек
Помимо этого, даже в глубоком тылу, они не перестают проводить зачистки и разведку с целью выявления наших диверсионных отрядов, и не дают на полную развернуться снайперам и расчетам ПТРК. Местное население на оккупированых территориях рассматривается как враг и подвергается постоянному психическому и физическому насилию, часть гражданских насильно вывозиться в концентрационные лагеря.
Эти действия позволяют русским сократить потери среди своих, но при этом сильно замедляет темп наступления.
Наши войска учитывают все оперативно-тактические изменения в действиях русских.
Вы в свою очередь должны помогать нашим военным - прежде всего выполнять все их требования и рекомендации, которые озвучивают военные администрации в регионах. Стабильная экономика это новые боеприпасы и броники для солдат - так что платите по возможности налоги, совершайте покупки и работайте. Если у вас есть возможность то и помогайте волонтерам и фондам по типу https://www.facebook.com/backandalive/?__cft__[0]=AZXfz6vtBVHc9Yc6Ct8kgm-v_kK6_PALpkrhXcZTiA0nOtSzOkRF3oWE0vdHlWczNITvvIDQKLSJb7ji8MuSkxMBIfbt4PywhKjQM_PfxJVGmMSYEuGo8t17r3xqBW8oc1mbnfZ4_IwpR4Jm1ZTIbJUPbuldgID-vaTL7wUPlXde2Q&__tn__=kK-y-R Повернись живим . Поддерживайте друг друга - сейчас очень важно объединяться.
Мы победим! Берегите себя и своих близких."
стали воювати дуже обережно і малими групами
коли зустрічають опір - зразу відступають, і нападають в другому місці
шукають слабкі місця, щоб туди закинути масований прорив великою групою військ та та закріпитися
вы ****ь свои старые трупы двухмесячного загнивания заберите...
Абсолютный вакуум и скрепная извилина. И то в виде жопы, в которой они преуспели во всех начинаниях.
Или намородёренные "трофеи" в качестве оплаты предлагают?
А то ведь все наёмники из этих "благополучных, цивилизованных" стран ещё торговаться начнут, в лучших традициях восточного базара.
Слава українській артилерії ! Слава Героям ! Україна понад усе ! 💪😎🇺🇦
Професіонали, яки зробили війну, своєю професією, навряд чи поїдуть в Україну.
Вони на цьому гроші заробляють, а не планують у такий спосіб закінчити кар'єру.
Зате, ймовірно, приїде африканське бидло без жодного досвіду.
За "легкими" грішми та шансом попасти у Європу.
На пахотных землях юга тоже биоудобрения нужны, просто график удобрения почвы российскими солдатами там наступает чуть позже )))