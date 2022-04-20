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Міноборони про наступ окупантів на Донбасі: РФ везе найманців, що воювали у Сирії, Афганістані і Чечні

рф

Росія намагається збільшити кількість військ у 4-5 разів для проведення наступальної операції на сході України, але чи вдасться їй це - покаже час.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ.

"За усіма правилами ведення наступальних операцій атакуюча сторона повинна мати більшу кількість військ принаймні втричі. Але зважаючи на теперішні бойові дії, сучасний рівень озброєння, техніки, можливостей авіації, така перевага має бути більшою принаймні в 4-5 рази. Саме це Росія і намагається зараз зробити", - сказав Мотузяник.

За його словами, задля цього ворог перекидає в Україну озброєння, військову техніку з центральних і східних регіонів Росії.

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Крім того, там проводиться прихована мобілізація, активне вербування за високе грошове забезпечення колишніх учасників бойових дій у Сирії, Афганістані, Чечні.

Також відомо про спроби мобілізації людей, які проживають в ОРДЛО. Ці люди частіше за все ніколи не тримали в руках зброї.

"Тобто робиться все, аби зібрати таке угруповання. Але чи зможе Росія врешті це зробити – час покаже", - сказав речник МОУ.

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Топ коментарі
+21
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20.04.2022 14:04
+12
ублюдки рашистські...самі не живуть й іншим не дають жити
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20.04.2022 14:04
+11
Ну чурки неподмытые врядли чо навоюют. как пушечное мясо разве что. для отвлечения внимания)
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20.04.2022 14:01
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Ну чурки неподмытые врядли чо навоюют. как пушечное мясо разве что. для отвлечения внимания)
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20.04.2022 14:01 Відповісти
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20.04.2022 14:04 Відповісти
Решили пересидеть в безопасном месте.
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20.04.2022 14:11 Відповісти
страна помойка собирает людской... нелюдской мусор по все уголкам нищенствуюющих помоек
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20.04.2022 14:13 Відповісти
"россияне полностью поменяли тактику и ведут более грамотное ,с военной точки зрения, наступление. Перед продвижением войск, закидывается разведывательные подразделения, которые малыми группами продвигаются в глубь контролируемой нашими войсками территории и в случае прямого огневого контакта быстро отступают, вызывая массированный артиллерийский удар по выявленным позициям. Так же по всей линии фронта активно работают штурмовые тройки вертолётов - когда пара ударных вертолетов зачищает территорию и после с транспортного вертолета высаживается оперативная группа, чтобы закрепится на местности. Прямые танковые удары почти не используются, вместо них работает штурмовая авиация (Су-25 и вертолеты Ми-24/28) так же они стараются не растягивать свои колоны и защищают пути снабжения.

Помимо этого, даже в глубоком тылу, они не перестают проводить зачистки и разведку с целью выявления наших диверсионных отрядов, и не дают на полную развернуться снайперам и расчетам ПТРК. Местное население на оккупированых территориях рассматривается как враг и подвергается постоянному психическому и физическому насилию, часть гражданских насильно вывозиться в концентрационные лагеря.

Эти действия позволяют русским сократить потери среди своих, но при этом сильно замедляет темп наступления.

Наши войска учитывают все оперативно-тактические изменения в действиях русских.

Вы в свою очередь должны помогать нашим военным - прежде всего выполнять все их требования и рекомендации, которые озвучивают военные администрации в регионах. Стабильная экономика это новые боеприпасы и броники для солдат - так что платите по возможности налоги, совершайте покупки и работайте. Если у вас есть возможность то и помогайте волонтерам и фондам по типу https://www.facebook.com/backandalive/?__cft__[0]=AZXfz6vtBVHc9Yc6Ct8kgm-v_kK6_PALpkrhXcZTiA0nOtSzOkRF3oWE0vdHlWczNITvvIDQKLSJb7ji8MuSkxMBIfbt4PywhKjQM_PfxJVGmMSYEuGo8t17r3xqBW8oc1mbnfZ4_IwpR4Jm1ZTIbJUPbuldgID-vaTL7wUPlXde2Q&__tn__=kK-y-R Повернись живим . Поддерживайте друг друга - сейчас очень важно объединяться.

Мы победим! Берегите себя и своих близких."
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20.04.2022 14:04 Відповісти
Откуда этот текст
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20.04.2022 14:11 Відповісти
С хрюске пабликов. Свинота пытается убедить украинцев и себя, что все идет по плану.
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20.04.2022 14:18 Відповісти
Возникает вопрос - если это так, то почему нет сбитых вертолетов при наличии такого количества средств ПВО и ракетных комплексов? Даже в первые дни войны сбивали много вертолетов, когда технические возможности были намного слабее. Разве что топчутся на месте и не могут выдвинуться в поле досягаемости украинских войск.
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20.04.2022 14:15 Відповісти
тому що, це видумки, хоча розвідку боєм вони і проводять, тільки не так як оте напейсало, а шлють перед собою м'ясо на убой, а ззаду ідуть техніка і краще підготовлені, ну таке, але от вони і ніби виявляють позиції і вже туди стріляють, але ця їхня стретегія не нова і вже навчились з нею з успіхом боротись, тому відступати там вже нікому.
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20.04.2022 17:47 Відповісти
змінили тактику
стали воювати дуже обережно і малими групами
коли зустрічають опір - зразу відступають, і нападають в другому місці
шукають слабкі місця, щоб туди закинути масований прорив великою групою військ та та закріпитися
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20.04.2022 23:13 Відповісти
Чудеса прямо. Стоило перемолоть передовые части кацапов и тыловики воевать научились. Наступление буксует, потому что у кацапов полный звездец по всем фронтам. И это ещё серьезное оружие не подъехало. Совет, начинайте готовить кацапов заранее к полноценным боевым действиям на территории свинарника.
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20.04.2022 14:17 Відповісти
ублюдки рашистські...самі не живуть й іншим не дають жити
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20.04.2022 14:04 Відповісти
Так було завжди. Століттями.
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20.04.2022 14:09 Відповісти
там же їх нехай і утилізують, ну типа щоб 100% відтворення обстаканівки
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20.04.2022 17:48 Відповісти
То не бійці, то бомжі та різне гівно. 😁
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20.04.2022 14:04 Відповісти
таке ж гівно як і кацапи, з іншими паспортами.
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20.04.2022 14:08 Відповісти
Билет в один конец.
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20.04.2022 14:04 Відповісти
Це не артилеристи і не танкісти, просто мясо. Отримають в раші замість сина у пакеті негра. Та їм пофіг.
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20.04.2022 14:04 Відповісти
Эти как услышат канонаду сразу разбегутся кто-куда ,то вояки знатные ..
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20.04.2022 14:05 Відповісти
та й не везе,а тільки збирається
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20.04.2022 14:07 Відповісти
наймолодшим афганцям зараз має бути близько 55 років
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20.04.2022 14:09 Відповісти
Їх чекає тут поховання у свинячих шкурах.
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20.04.2022 14:10 Відповісти
мясо...короче...
вы ****ь свои старые трупы двухмесячного загнивания заберите...
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20.04.2022 14:10 Відповісти
"Что у них в бошках?"
Абсолютный вакуум и скрепная извилина. И то в виде жопы, в которой они преуспели во всех начинаниях.
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20.04.2022 14:21 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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20.04.2022 14:15 Відповісти
Украинские черви в сортах перегноя уже давно не разбираются...
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20.04.2022 14:16 Відповісти
А платить они этим "военным" будут ********?
Или намородёренные "трофеи" в качестве оплаты предлагают?
А то ведь все наёмники из этих "благополучных, цивилизованных" стран ещё торговаться начнут, в лучших традициях восточного базара.
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20.04.2022 14:17 Відповісти
Чурбанский легион собирают.
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20.04.2022 14:18 Відповісти
Змінусуємо всіх , і російських нацистів і їхніх прихвостнів , як чурбанів🐑 , так і чорномазих 🍌.
Слава українській артилерії ! Слава Героям ! Україна понад усе ! 💪😎🇺🇦
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20.04.2022 14:30 Відповісти
Нам сейчас нужны пулеметы, дроны камикадзе, бтры, бмп в больших количествах. Эти дебилы будут пускать на мясо свою миллионную армию по полю, их нужно чем то перемалывать. Можно огнеметы у Илона Маска еще заказать))
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20.04.2022 14:34 Відповісти
Ну слово найманці, можна трактувати по різному.
Професіонали, яки зробили війну, своєю професією, навряд чи поїдуть в Україну.
Вони на цьому гроші заробляють, а не планують у такий спосіб закінчити кар'єру.
Зате, ймовірно, приїде африканське бидло без жодного досвіду.
За "легкими" грішми та шансом попасти у Європу.

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20.04.2022 14:47 Відповісти
От дохлого осла уши вам, а не Херсон, канал и пр...

На пахотных землях юга тоже биоудобрения нужны, просто график удобрения почвы российскими солдатами там наступает чуть позже )))
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20.04.2022 15:12 Відповісти
ты сгнившее дерьмо свиноцабачье ожило уже - недавно твоя фотка была, обглоданная собаками...!
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20.04.2022 15:19 Відповісти
В і д с о с у т ь!
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20.04.2022 15:22 Відповісти
 
 