Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський

Моральний обовʼязок партнерів - надати Україні необхідну зброю та боєприпаси, якщо вони у них є.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це несправедливо, що Україна й досі змушена просити про те, що в партнерів роками зберігається десь на складах. Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут і зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам тут і зараз, то це їхній насамперед моральний обовʼязок – допомогти захистити свободу. Допомогти врятувати життя тисяч українців", - зазначив глава держави.

















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