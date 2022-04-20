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путін (23316) розвідка (3804) Херсонщина (5361) Запорізька область (3345) мобілізація (2868)

Путін планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, - розвідка

розвідка

Псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової "мобілізації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

 "Після проведення мобілізації ФСБ РФ планує кинути "мобілізованих" українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців", - заявляють у Головному управлінні розвідки.

Як повідомлялось раніше, для проведення "референдумів" завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання "гуманітарної допомоги" або соціальних виплат.

За здобутою інформацією українських розвідників у день "голосування" співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців. Вказана спецоперація переслідує наступні цілі:

- знищення представників українського етносу;

- проведення пропагандистських заходів з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що "звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами".

"Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації", - підкреслюють у ГУР МО.

Також читайте: На Херсонщині російські окупанти "підкуповують" людей простроченою гуманітаркою та сумнівними ліками, - облрада
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Топ коментарі
+25
Тому, що Верховний Головнокомандувач так до війни готувався.
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20.04.2022 14:43
+21
Скорее кацапы хотят сделать живой щит. Будут гнать перед собой людей на позиции ВСУ
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20.04.2022 14:22
+21
Нам нужно поскорее освобождать свою землю ато потом будем всю жизнь воевать против своих же. Ето мечта *****, терроризировать и разваливать Украину не привлекая росийских войск
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20.04.2022 14:26
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Отдельных людей можно послать, мобилизации не будет как таковой. Очередная бессмысленная страшилка от ГУРа. Там уже сейчас пропадают люди. С большой вероятностью их используют как раз как живой щит.
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20.04.2022 16:19 Відповісти
после зверств кацапофашистов нужно принудительно эвакуировать всех с территорий, где возможны боевые действия.
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20.04.2022 16:32 Відповісти
А Зеленский уже не имеет права объявлять мобилизацию ?
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20.04.2022 16:58 Відповісти
Он занят,выступает перед парламентом Зимбабве.
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20.04.2022 17:05 Відповісти
Нью Жюков.
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20.04.2022 18:21 Відповісти
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