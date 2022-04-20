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Німеччина (7089) зброя (7278)

В уряді Німеччини кажуть, що більше не можуть давати Україні зброю з запасів Бундесверу

німеччина

Федеральний уряд Німеччини більше не бачить можливості постачати в Україну зброю із запасів Бундесверу.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебестрейт, як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Бундесвер надав усе, що може" - сказав він.

Тому, за його словами, доводиться йти іншими шляхами, наприклад, фінансувати закупівлі в галузі озброєння. Хебестрейт має на увазі переговори з Україною та промисловістю про те, що необхідно і можна постачати.

Читайте також: Можливості Німеччини постачати зброю Україні майже вичерпані, - Шольц

Затримки з постачанням зброї з німецької сторони немає, наголосив він.

У дискусії щодо поставок зброї в Україну Бундесвер відхилив заяви про те, що він міг би негайно поставити частину свого важкого озброєння Україні, якщо Німеччина цього захоче. Як заявив заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь, такі поставки можуть ослабити німецьку армію.
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Топ коментарі
+35
Схоже на те. Дипломати з криворізької підворотні, блін...
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20.04.2022 14:33
+25
Рядовые немцы на сайтах пишут,,,,да отдайте им все что есть,,,они хоть воюют,,,а к нам придут,,,мы все равно лапки к верху,,,,Правительство продолжает тупо сцать перед Путлером
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20.04.2022 14:35
+23
Обиделись. Цель достигнута.
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20.04.2022 14:31
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Ну то хай ідуть *****. Холуї куцапські.
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20.04.2022 15:39 Відповісти
Пора немчуру ДЕНАЦИФИЦИРОВАТЬ !
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20.04.2022 15:39 Відповісти
Какая нах должна быть дипломатия с этими продажными сцукунами вскормившими своими бабками *****
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20.04.2022 15:43 Відповісти
- "Ми не такі, як Німеччина!"

Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні

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20.04.2022 15:43 Відповісти
Агент ермак через фак зеленого дебила задание выполнил. Это раз. А два, прекрасный повод для развода тупого нарида, который нихрена не понял, что же на самом деле произошло. Типа, это не мы, это они...
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20.04.2022 16:28 Відповісти
доведи своє твердження
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20.04.2022 16:56 Відповісти
В противовес ГСВГ(ЗГВ) СА , Бундесвер был сильнейшей армией Европы.475тыс.в/сл,куча бронетехники,артиллерии,авиации..Можно еще приплюсовать технику и вооружение ННА б.ГДР ..Куда это все подевалось?Неуж-то в доменных печах сгорело?Темнят,что-то германцы..
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20.04.2022 16:37 Відповісти
Устали немцы от войны в Украине, а ********* не устал, он постоянно воюет.
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20.04.2022 16:46 Відповісти
Дякую тобі, Боже, що я не кацап. І не німак...
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20.04.2022 17:32 Відповісти
Похоже у немцев запасы боевого железа точно кончились. Остались только мизер для учёбы и НАТО-вская техника, что сейчас стоит в странах Балтии. И это даже не смешно, новые танчики-самолётики просто ещё не построены. Думали что непонадобится. Вот и результат "упокоения *****" бизнесом от Меркельши.
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20.04.2022 17:46 Відповісти
Їх і не просять постачати БІЛЬШЕ, нехай, просто, ПОСТАЧАЮТЬ.
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20.04.2022 17:57 Відповісти
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