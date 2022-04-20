У Бердянську військові РФ вимагають від будинків культури проведення концертів на 9 травня, - в.о. мера Свідло
В тимчасово захопленому Бердянську військові РФ приходять до будинків культури та вимагають проведення концертів на 9 травня.
Про це під час наради в Запорізькій ОВА повідомив в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Приходили представники РФ до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, приурочених до 9 травня. Призначили незаконно свого директора. А це дуже впливає на людей, вони обурені. Тим більше, окупанти роблять фейкові заяви та наполягають на колабораціях, - розповів Свідло.
Обласна влада закликає населення не реагувати на провокації та пропаганду окупантів. Голова ОВА Олександр Старух звернувся до голів громад з проханням пильно відслідковувати факти викрадення громадян. Він нагадав: якщо телефон забрали, потрібно звернутися в поліцію. Зруйнували домівку – треба подати заяву у правоохоронні органи і органи місцевої влади. Необхідно зафіксувати кожен випадок, наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Ви що дебіли, будете "праздновать утопленика СаратOFF"???
Дякую Боже, що я не москаль!!!!
Спаси і сохрани!!!
Науковці роками вивчали різні ізольовані племена Африки, Південної америки.
Але вони не туди дивилися, бо настільки ізольованого племені як кацапи, просто не існує!
І це при тому, що сотні років були присутні контакти с європейською та азійською цивілізацією...