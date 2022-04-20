У Бердянську військові РФ вимагають від будинків культури проведення концертів на 9 травня, - в.о. мера Свідло

В тимчасово захопленому Бердянську військові РФ приходять до будинків культури та вимагають проведення концертів на 9 травня.

Про це під час наради в Запорізькій ОВА повідомив в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Приходили представники РФ до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, приурочених до 9 травня. Призначили незаконно свого директора. А це дуже впливає на людей, вони обурені. Тим більше, окупанти роблять фейкові заяви та наполягають на колабораціях, - розповів Свідло.

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Обласна влада закликає населення не реагувати на провокації та пропаганду окупантів. Голова ОВА Олександр Старух звернувся до голів громад з проханням пильно відслідковувати факти викрадення громадян. Він нагадав: якщо телефон забрали, потрібно звернутися в поліцію. Зруйнували домівку – треба подати заяву у правоохоронні органи і органи місцевої влади. Необхідно зафіксувати кожен випадок, наголосив він.