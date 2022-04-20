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У Бердянську військові РФ вимагають від будинків культури проведення концертів на 9 травня, - в.о. мера Свідло

бердянськ

В тимчасово захопленому Бердянську військові РФ приходять до будинків культури та вимагають проведення концертів на 9 травня.

Про це під час наради в Запорізькій ОВА повідомив в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Приходили представники РФ до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, приурочених до 9 травня. Призначили незаконно свого директора. А це дуже впливає на людей, вони обурені. Тим більше, окупанти роблять фейкові заяви та наполягають на колабораціях, - розповів Свідло.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти готуються до параду на 9 травня в Москві. ВIДЕО

Обласна влада закликає населення не реагувати на провокації та пропаганду окупантів. Голова ОВА Олександр Старух звернувся до голів громад з проханням пильно відслідковувати факти викрадення громадян. Він нагадав: якщо телефон забрали, потрібно звернутися в поліцію. Зруйнували домівку – треба подати заяву у правоохоронні органи і органи місцевої влади. Необхідно зафіксувати кожен випадок, наголосив він.

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Топ коментарі
+21
До 9 травня ще стільки часу, що можна і "Лебедине озеро" підготувати.
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20.04.2022 14:51
+13
Выродки фашистские. Убили столько людей, разбомбили дома и требуют чтобы для них танцевали и восхваляли. Нужно освобождать нашу землю без никаких условий и переговоров. Пока из наших людей зомбаков и рабов не сделали
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20.04.2022 14:54
+13
Програма концерту: 1. Виступ байрактарів. 2 . Гопак у виконанні джавелінов....
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20.04.2022 14:54
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Ну разве что за упоковение фашистов
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20.04.2022 14:48 Відповісти
Этот день пабєди, Порохом пропах. Шта?
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20.04.2022 14:49 Відповісти
І до чого тут твій висер?
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20.04.2022 14:54 Відповісти
До 9 травня ще стільки часу, що можна і "Лебедине озеро" підготувати.
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20.04.2022 14:51 Відповісти
Доживут ли там орки так долго, много вариантов у них кобзона живьем послушать
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20.04.2022 14:52 Відповісти
Кончена кацапська нація.

Ви що дебіли, будете "праздновать утопленика СаратOFF"???
Дякую Боже, що я не москаль!!!!
Спаси і сохрани!!!
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20.04.2022 14:52 Відповісти
ні їм поставлять https://www.youtube.com/watch?v=-dB2PCegJR8
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20.04.2022 15:50 Відповісти
Выродки фашистские. Убили столько людей, разбомбили дома и требуют чтобы для них танцевали и восхваляли. Нужно освобождать нашу землю без никаких условий и переговоров. Пока из наших людей зомбаков и рабов не сделали
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20.04.2022 14:54 Відповісти
Не лякайтесь, панянко. В українців вроджений імунітет до такого.
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20.04.2022 15:52 Відповісти
Програма концерту: 1. Виступ байрактарів. 2 . Гопак у виконанні джавелінов....
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20.04.2022 14:54 Відповісти
9 мая праздник педофилов, мародеров и маньяков, которые успели вовремя переобуться и война списала им все преступления. 9 мая празднуют фашисты, которым удалось избежать суда за развязывание Второй мировой.
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20.04.2022 14:56 Відповісти
пабєдобєсіє...
Науковці роками вивчали різні ізольовані племена Африки, Південної америки.
Але вони не туди дивилися, бо настільки ізольованого племені як кацапи, просто не існує!
І це при тому, що сотні років були присутні контакти с європейською та азійською цивілізацією...
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20.04.2022 14:57 Відповісти
Контакти.... Ну, може у петербурга. Може частково у москови. Але у 80% величезної території контактів ні з ким не було. Жили сотні років у лайні.
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20.04.2022 15:00 Відповісти
Хай кобзон виступить
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20.04.2022 14:58 Відповісти
про день победы он кстати пел
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20.04.2022 15:47 Відповісти
По заявкам військових РФ буде проведено концерт з участю ЗСУ , а також військовим рф будуть роздані безкоштовні квитки на концерт кобзона.
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20.04.2022 15:00 Відповісти
Будут транслировать Кобзона, Лещенко и Газманова через репродукторы.
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20.04.2022 15:00 Відповісти
У какошніках?
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20.04.2022 15:02 Відповісти
Угу..нової моделі - кАкошнікі - спізжені ватерклозети з України.
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20.04.2022 15:57 Відповісти
А к чему НАМ эта информация? Пусть руководство города едет туда и отменяет эти мероприятия Или нас приглашают это посетить?
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20.04.2022 15:03 Відповісти
Хорошая песня для концерта, тематическая - "Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком".
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20.04.2022 15:04 Відповісти
Поржал
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20.04.2022 15:06 Відповісти
Концерт єдиний - у Кобзона
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20.04.2022 15:05 Відповісти
По фігу, що там вимагають ці виродки, довбанути добре під час концерту, щось же нам там дали хороше.
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20.04.2022 15:07 Відповісти
так починається окупація..з пропаганди..зневіра людей ,
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20.04.2022 15:10 Відповісти
ну это не самое страшное что может там быть
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20.04.2022 15:25 Відповісти
собрать кацапов на празднование в домах культуры, закрыть все двери и сжечь их вместе с домом культуры
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20.04.2022 15:41 Відповісти
згодна їм плейлиста допомогти змудрувати. Для початку ось це https://www.youtube.com/watch?v=-dB2PCegJR8
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20.04.2022 15:47 Відповісти
Думаю, не буде перебільшенням сказати, що місцева влада і без окупації провела б пишниє таржества паповаду дняпабєди
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20.04.2022 17:06 Відповісти
 
 