Користуватись Starlink в Україні зможуть усі. Перше рішення прийняте, - Федоров

Профільна нацкомісія (НКЕК) з ініціативи Держспецзв'язку дозволила на час воєнного стану використовувати SpaceX Starlink усіма категоріями користувачів.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

Михайло Федоров зазначив, що НКЕК за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила перше необхідне рішення, яким передбачено:

- на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів;

- внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України для унормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.

"Як я і обіцяв, робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні. Стрімко рухаємося у технологічне майбутнє, поки наш північно-східній сусід рухається у середньовіччя", - пише Федоров.

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