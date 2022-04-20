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Україна (5684) Федоров Михайло (848) Starlink (225)

Користуватись Starlink в Україні зможуть усі. Перше рішення прийняте, - Федоров

starlink

Профільна нацкомісія (НКЕК) з ініціативи Держспецзв'язку дозволила на час воєнного стану використовувати SpaceX Starlink усіма категоріями користувачів.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

Михайло Федоров зазначив, що НКЕК за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила перше необхідне рішення, яким передбачено:
- на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів;
- внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України для унормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.

"Як я і обіцяв, робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні. Стрімко рухаємося у технологічне майбутнє, поки наш північно-східній сусід рухається у середньовіччя", - пише Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу з підключення України до Starlink почали у червні 2021 року, - Держкосмос
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Топ коментарі
+10
погуглите абонплату старлинка ежемесячную, вопросы отпадут
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20.04.2022 15:20
+7
Як повідомила на початку березня 2022 президент SpaceX пані Гвінн Шотвелл (Gwynne Shotwell), її компанія намагалася отримати дозвіл «права на посадку» в Україні протягом півтора місяці до відкритого вторгнення 24/02/2022. Ось це повідомлення

Півтора місяці, Карл.
Українські чиновники з МЦТ крутили-мутили, морозилися, але дозвіл надавати не збиралися. Аж поки на почалася широкомасштабна війна і страх за своє життя переміг жагу до корупції. Це приклад того, як спочатку всіляко заважати учасникам марафонського забігу, а самому вискочити з кущів на останніх метрах та оголосити себе переможцем.
А ще буквально вчора українські чиновники вирішили заборонити використання Starlink в Україні цивільним особами. Про це розкажу пізніше. Джерело: https://censor.net/ua/b3335405
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20.04.2022 17:06
+6
прощай укртелеком ?
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20.04.2022 15:16
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прощай укртелеком ?
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20.04.2022 15:16 Відповісти
погуглите абонплату старлинка ежемесячную, вопросы отпадут
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20.04.2022 15:20 Відповісти
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20.04.2022 15:43 Відповісти
В отдалённые деревни с плохим мобильного покритием интернета совсем годно, если одно подключение разделить на 10 пользователей.
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20.04.2022 15:47 Відповісти
100 долларов в месяц в Штатах и др. странах такое стоит
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20.04.2022 15:18 Відповісти
Ось та і виявляються секс.... Не дають погано..Дозвіл є..теж погано.
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20.04.2022 15:25 Відповісти
враг может использовать
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20.04.2022 15:32 Відповісти
В штатах кабельний інтернет 60 доларів коштує, а в нас 120 грн.,
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20.04.2022 15:32 Відповісти
там и зп не 300 долларова 3000 хотя я не работаю 7 лет(
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20.04.2022 16:29 Відповісти
А що, коли настане наша перемога, то українцям заборонять користування?
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20.04.2022 15:20 Відповісти
а думаєте чому в нас останніх з`явилося 3G? поки оператори не сплатили по міл'ярду, дозволу не давали. Зі старлінка проситимуть більше
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20.04.2022 15:28 Відповісти
а я вважав, що достатньо придбати модем... а тут ще дозвіл тра', блєать!
Дайте українцям зброю!
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20.04.2022 15:32 Відповісти
ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕСПЛАТНО ,ВСЁ И НАВСЕГДА ,МЫ СЕЙЧАС МИР СПАСАЕМ !!!
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20.04.2022 15:37 Відповісти
На яких фронтах ти "світ рятуєш"? ЗСУ сплачує за послуги на полях бою, але тобі, диванному, значить, на шару...
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20.04.2022 16:15 Відповісти
Заказать терминал Starlink на украинский адрес

У вас примут заявку и предоплату. Но сразу предупредят, что, возможно, ждать придется до конца 2023 года. Сейчас все почтовые и логистические операторы столкнулись с трудностями доставки посылок для частных лиц в нашу страну.

На сайте Starlink ничего не говорится о каких-либо льготах для украинских пользователей. Это означает, что вам придется заплатить $499 за само оборудование и покрыть стоимость доставки. Предоплата $99 зачтется вам в качестве абонплаты за первый месяц использования. В дальнейшем вам нужно будет платить $99 каждый месяц.
https://spotme.ua/starlink-info
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20.04.2022 15:49 Відповісти
фейк ибо у менЯ домашний вай фай роутер 13 года за 200 грн и разбитый говнофон 17 года убитой батареей и разьемом
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20.04.2022 16:28 Відповісти
Як повідомила на початку березня 2022 президент SpaceX пані Гвінн Шотвелл (Gwynne Shotwell), її компанія намагалася отримати дозвіл «права на посадку» в Україні протягом півтора місяці до відкритого вторгнення 24/02/2022. Ось це повідомлення

Півтора місяці, Карл.
Українські чиновники з МЦТ крутили-мутили, морозилися, але дозвіл надавати не збиралися. Аж поки на почалася широкомасштабна війна і страх за своє життя переміг жагу до корупції. Це приклад того, як спочатку всіляко заважати учасникам марафонського забігу, а самому вискочити з кущів на останніх метрах та оголосити себе переможцем.
А ще буквально вчора українські чиновники вирішили заборонити використання Starlink в Україні цивільним особами. Про це розкажу пізніше. Джерело: https://censor.net/ua/b3335405
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20.04.2022 17:06 Відповісти
Для дому у мирний час він не потрібен і дуже дорогий.Хіба що десь в дуже віддаленій місцевості.Ми за інтернет в місяць платимо до 5-10 доларів і обладнання 50-100 доларів коштує.Ніякий Старлінк не зможе з нашим домашнім інтернетом змагатися.
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20.04.2022 17:39 Відповісти
Для військових це ПРОСТО НЕОБХІДНО. Решта по бажанню.
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20.04.2022 19:44 Відповісти
Звичайному смертному нема сенсу ставити той старлінк. Мало того, цю інсталяцію треба купити і є два тарифа. 500долларів обладнання, і щомісячна оплата 99долларів. Швидкість при цьому від 120 до 250мегабіт. це близько 50мегабайт в сек. А преміум взагалі коштує 2500долларів і щомісячна оплата 500долларів з швидкісттю від 150 до 500мегабіт. Це зручні рішення для області та коллективів громадян. Та в любому випадку, в нас звичайному смертному не вдасться кожного дня заробляти 70-120 баксів на день. Хоча б.
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20.04.2022 18:55 Відповісти
Цей інтернет для ЗСУ, для державних органів, для ОВА, мерій, інфраструктури, підприємств, шпиталів і лікарень. Він стабілен, майже не залежить від бомбувань і артобстрілів. І за те велика подяка. А якщо є в Україні цивільні мешканці, спроможні сплачувати, - хай сплачують.
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20.04.2022 19:52 Відповісти
 
 