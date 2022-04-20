Користуватись Starlink в Україні зможуть усі. Перше рішення прийняте, - Федоров
Профільна нацкомісія (НКЕК) з ініціативи Держспецзв'язку дозволила на час воєнного стану використовувати SpaceX Starlink усіма категоріями користувачів.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ
Михайло Федоров зазначив, що НКЕК за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила перше необхідне рішення, яким передбачено:
- на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів;
- внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України для унормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.
"Як я і обіцяв, робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні. Стрімко рухаємося у технологічне майбутнє, поки наш північно-східній сусід рухається у середньовіччя", - пише Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Дайте українцям зброю!
У вас примут заявку и предоплату. Но сразу предупредят, что, возможно, ждать придется до конца 2023 года. Сейчас все почтовые и логистические операторы столкнулись с трудностями доставки посылок для частных лиц в нашу страну.
На сайте Starlink ничего не говорится о каких-либо льготах для украинских пользователей. Это означает, что вам придется заплатить $499 за само оборудование и покрыть стоимость доставки. Предоплата $99 зачтется вам в качестве абонплаты за первый месяц использования. В дальнейшем вам нужно будет платить $99 каждый месяц.
https://spotme.ua/starlink-info
Півтора місяці, Карл.
Українські чиновники з МЦТ крутили-мутили, морозилися, але дозвіл надавати не збиралися. Аж поки на почалася широкомасштабна війна і страх за своє життя переміг жагу до корупції. Це приклад того, як спочатку всіляко заважати учасникам марафонського забігу, а самому вискочити з кущів на останніх метрах та оголосити себе переможцем.
А ще буквально вчора українські чиновники вирішили заборонити використання Starlink в Україні цивільним особами. Про це розкажу пізніше. Джерело: https://censor.net/ua/b3335405