Міноборони РФ вирішило засекретити дані про родичів ліквідованих в Україні військових
Міноборони РФ вирішило засекретити дані про родичів військових, яких ліквідували в Україні, цю інформацію буде переведено до розділу держтаємниці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на проєкт ухвали уряду.
Дані про військовослужбовців РФ, яких ліквідували під час бойових дій, становлять державну таємницю ще з 2015 року, проте пільги членам сімей загиблих оформлюють цивільні чиновники районних адміністрацій. Тепер Міноборони РФ просить уряд передати ці повноваження військкоматам.
У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що засекретити дані необхідно "з метою обмеження кола осіб, що мають доступ до відомостей про членів сімей військовослужбовців Збройних сил РФ, які загинули (померли), виконуючи завдання під час спеціальної військової операції на територіях України".
Наразі імена загиблих в Україні російських військових розкривають регіональні чиновники та самі родичі чи друзі загиблих. Міноборони Росії не публікує списки. Востаннє у відомстві звітували про втрати 25 березня, заявивши про загибель 1351 російського військовослужбовця.
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Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
«Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…» - розповідає російський солдат-строковик своїй матері.
Він шукає способи вирватися додому. «Та дело в том, что наша местная прокуратура, блин, гнилая просто», - зауважує мати.
Син погоджується: «Да, так оно и есть…. Срочников тут и на показуху забирали, якобы… Но некоторых оставили. Одного срочника «кидали»: он два раза на передке был, в жесткие ситуации попадал… Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили...».
Мабуть, російським батькам особливо «непонятно», як їхні діти воюють в Україні, якщо Кремль офіційно декілька разів підкреслював, що «их там нет». https://t.me/operativnoZSU/20100 https://t.me/operativnoZSU/20100
Флагман Черноморского флота России - затонувший ракетный крейсер "Москва", теперь принадлежит украинскому государству, поскольку затонул в его водах.
Судно затонуло на расстоянии всего лишь 50 миль от берега Украины, и власти страны уже планируют экспедицию, говорится в сюжете https://tsn.ua/ru/video/video-novini/flagman-chernomorskogo-flota-moskva-teper-prinadlezhit-ukraine.html ТСН .
Журналисты узнали, что с 15 апреля "Москва" принадлежит Центральному военно-морскому музею Украины под руководством Сергея Воронова.
Ученый попросил называть крейсер правильно - теперь это объект подводного культурного наследия №2064, так судно внесли в реестр.
"Это (место, в котором "Москва" затонула - Ред.) исключительные экономические воды Украины, и согласно Международной конвенции ЮНЕСКО от 2006 года, которую Украина ратифицировала,... все следы человеческой жизнедеятельности на дне Черного моря являются собственностью государства Украина", - отметил Воронова.
подводной лодкикрейсера.
Разів у 20...
Кожен раз після такої новини, мабуть на підсвідомому рівні, виникає думка: а як би прокоментували та пояснили це пересічні кацапи!
Але здоровий глузд відповідає: не задавай ідіотських питань!
такая судьбина у тварей без роду, племени, шеврона, знамени и с Z .... даже на куличах )))))
Росіяни примусово переселили на своє болото понад 500 тисяч українців, зокрема 121 тисячу дітей - при цьому українцям видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років. Таку інформацію надав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН.
Українців відправляють до депресивних регіонів, зокрема в північні області та на острів Сахалін.
Крім того, не менш як 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах на лінії Мангуш - Нікольське - Ялта та близько 5-7 тисяч - у Безіменному Донецької області. https://t.me/operativnoZSU/20093 https://t.me/operativnoZSU/20093