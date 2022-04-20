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Росія облаштовує позиції та спостережні пости навпроти Чернігівської та Сумської областей, - речник Держприкордонслужби Демченко

прикордонники,кордон,держприкордонслужба

Росія здійснює інженерне облаштування позицій та спостережних постів навпроти Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна" в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми фіксуємо проведення Росією збройних провокацій на українсько-російській ділянці кордону із послідовним звинуваченням у цьому саме української сторони. До того ж ми спостерігаємо, що по той бік кордону, на окремих напрямках навпроти Чернігівської та Сумської областей ворог здійснює інженерне облаштування позицій та спостережних постів. Крім того, у російському прикордонні відзначалися окремі переміщення військової техніки", - сказав Демченко.

Речник зазначив, що в рамках поновлення контролю за державним кордоном у межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки. Водночас він додав, що наразі тривають заходи щодо розвідки місцевості у прикордонні, інженерне облаштування, створюються пункти спостереження та контрольні пости, а також інші місця для несення служби прикордонниками.

"Через продовження російської агресії класична охорона кордону не відбувається, оскільки залишається небезпека мінування місцевості, роботи диверсійних груп та обстрілів суміжною стороною. Зокрема, наші наряди вже фіксували здійснення по території України обстрілів противником із "Градів", вогонь вівся з території Росії у напрямку Сумської області. На Чернігівщині ворог в один із днів тричі з території Росії вів мінометний вогонь навпроти державного кордону, і снаряди влучали поряд із населеним пунктом Сеньківка, і над місцевістю постійно кружляв ворожий безпілотник", - розповів Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли прикордонників на Чернігівщині. ВIДЕО

За його словами, окремо у напрямку Сеньківки прикордонний наряд виявив групу осіб зі зброєю, яка намагалася потрапити на територію України. "По невідомих було відкрито вогонь, після чого вони відійшли", - поінформував він.

Речник зазначив, що розвідувально-пошукові групи продовжують знаходити схрони зі зброєю та боєприпасами, залишені військовослужбовцями РФ, та снаряди.

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Топ коментарі
+21
А не можна всі дорги, що ведуть на кацапію і Білорусь перекопати ровами глибокими? У майбутньому все-одно не повинно бути сполучення з ними.
А українські будівельники з Московії можуть там і лишатись.
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20.04.2022 15:31
+17
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20.04.2022 15:28
+10
Досить шукати мир в очах по той бік. Руйнувати дороги та залізницю що ведуть у бік кордону. Усі шляхи, якими вони так легко зайшли й зможуть знов.
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20.04.2022 15:56
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20.04.2022 15:28 Відповісти
Чудовий тост! За це і випью...
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20.04.2022 15:39 Відповісти
ХОТИМ ИЛИ НЕТА ПРИДЕТСЯ И СРАЗУ СТРОИТЬ ГРАНИЦУ ЧТОБЫ НГЕ УССЛОВНАЯ ЛИНИЯ НА КАРТЕ А ФИЗИЧЕСКИ ВИДИМАЯ ЧТОБЫ ГОЛОВОЙ ОБ БЕТОН высотой метров 200-400 шириной 10-15-20 с точками огневой защиты с перекрестным обз0ором и обстрелом границу чуток сдвинуть вглубь к нам метров на 100-200 и все указать перед забором в бетонное покрытие ни одного кустика и деревца ни одного овражка если водный то берега укрепить плитами бетоном и поставить ежи бетонные блоки колючку минные поля сигнализации датчики движения проволоку путанку и много разных сюрпрайз.. и так всю границу с Рашкой и картофельным нечто.. где можно водные каналы метров на 100-200 бетонные блоки плиты откосы берегов зимой поливать все водичкой чтобы каток был думаю если и будут КПП пограничники таможня то оборудовать по периметру ПВО танками ДЗОТЫ ДОТЫ блиндажи окопы и не прямая дрога а чтобы петлялось танку тяжко фуры вообще не ездят.. железную дорогу с Рашкой заварить поставить замки обрезать электропитание дорог.. установить груженные на рельсах с 10 вагоном щебнем мусором от разрушенной инфраструктуры на путях.. пограничники обязаны будут пропускать россиян по ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ С ДОСМОТРО М ВПЛОТЬ ДО ТРУСОВ ВЫВОРАЧИВАТЬ ВСЕ ЧУМАДАНЫ И СУМКИ И ТОЛЬКО ПО ВИЗАМ....и строго в конкретный населённый пункт и по конкретному делу вопросам-- похороны наследство брак-свадьба развод вопросы с детьми, родственниками и срок -если поймали где то не там и в пропущенные сроки 10 лет тюрьмы -статья шпионаж диверсия ...а вообще каждому руссо туристу одевать электронный браслет за их счет в сутки 20 долларов евро и все 10 суток 200 евро плати и на тот же пограничном пункте или ином тебе его снимут..
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20.04.2022 15:54 Відповісти
Скіфи від касапів, андрофагів короче людоїдів "зміїні" вали будували.
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20.04.2022 16:10 Відповісти
Приєднуюсь до ваших побажань
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20.04.2022 16:50 Відповісти
А не можна всі дорги, що ведуть на кацапію і Білорусь перекопати ровами глибокими? У майбутньому все-одно не повинно бути сполучення з ними.
А українські будівельники з Московії можуть там і лишатись.
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20.04.2022 15:31 Відповісти
Утилизируйте ,плиз пока они не размножились ‼️
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20.04.2022 15:39 Відповісти
Как и ожидалось, собырается лезть обратно.
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20.04.2022 15:43 Відповісти
для цих ********** пунктів існує снайпекс алігатор.
на 1,5 км пробиває 10 мм броню куля литить 7 км.
прицільна дальність 2 км. відстрілювати нах...й все що шевелиться на 1 км в глибину параші
тим більше що це українська зброя на 100%
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20.04.2022 16:58 Відповісти
а реакция Украины будет? или вновь расскажем об плохом внимании НАТО?
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20.04.2022 15:52 Відповісти
Досить шукати мир в очах по той бік. Руйнувати дороги та залізницю що ведуть у бік кордону. Усі шляхи, якими вони так легко зайшли й зможуть знов.
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20.04.2022 15:56 Відповісти
Дороги для Зе святое.Их нельзя трогать.Он там ещё и асфальт положит.
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20.04.2022 17:10 Відповісти
нужно отвечать на каждый удар с той стороны и все -тогда и пунктов наблюдения не будет
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20.04.2022 16:30 Відповісти
Гахнуть по цим пунктам.
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20.04.2022 16:33 Відповісти
Сруть касапи,раптом українці підуть на москву..
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20.04.2022 16:54 Відповісти
а что делаем мы???
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21.04.2022 00:30 Відповісти
 
 