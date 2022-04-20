Увага! В Ірпені близько 16:00 сапери знешкоджуватимуть потужну авіаційну бомбу – міський голова Ірпеня
У місті виявлено потужну авіаційну бомбу, яку о 16:00 будуть знешкоджувати сапери, оскільки вивезти бомбу неможливо.
Про це повідомляє міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ
"Прошу всіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ негайно перейти в центральну частину міста! Зараз мікрорайоном буде проїжджати автомобіль Мунварти з гучномовцем. Прошу не ігнорувати цей заклик. Авіабомба дуже потужна! Передайте інформацію рідним і близьким з Ірпеня!", - наголошує Олександр Маркушин.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар20.04.2022 15:34 Відповісти Мені подобається 4
Тон Тон
показати весь коментар20.04.2022 15:39 Відповісти Мені подобається 5
Сергей Кушнир 8b3077c9
показати весь коментар20.04.2022 18:06 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...