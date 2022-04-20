Увага! В Ірпені близько 16:00 сапери знешкоджуватимуть потужну авіаційну бомбу – міський голова Ірпеня

У місті виявлено потужну авіаційну бомбу, яку о 16:00 будуть знешкоджувати сапери, оскільки вивезти бомбу неможливо.

Про це повідомляє міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ

"Прошу всіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ негайно перейти в центральну частину міста! Зараз мікрорайоном буде проїжджати автомобіль Мунварти з гучномовцем. Прошу не ігнорувати цей заклик. Авіабомба дуже потужна! Передайте інформацію рідним і близьким з Ірпеня!", - наголошує Олександр Маркушин.

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