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Шукаємо шляхи для зупинення війни РФ проти України відразу за кількома напрямками, - речник ЄС Стано

стано

Євросоюз докладає всіх дипломатичних зусиль для зупинення російської агресії проти України на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, але враховує й ту обставину, що доля врегулювання конфлікту значною мірою залежить від ситуації на полі бою.

Про це у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші зусилля включають також наш заклик до Росії зупинити цю протизаконну агресію. Ми працюємо на багатосторонньому рівні, і суть ситуації, коли рішення можуть прийматися на полі бою, є лише ілюстрацією того, що відбувається просто зараз. Тому що Росія не демонструє жодних ознак серйозного залучення та бажання відповісти на такі міжнародні заклики, зокрема, від ЄС та його країн-членів. Тож, безумовно, важливою є ситуація на полі бою, де Збройні Сили України обороняють свою країну та свій народ. Водночас, відбуваються дуже багато інших подій на політичному та дипломатичному рівнях", - сказав Стано.

Він нагадав, що Європейський Союз шукає шляхи для зупинення російської агресії проти України відразу за кількома напрямками. Один з них – це продовження фінансової економічної та політичної підтримки України, включаючи допомогу на розвиток спроможностей її Збройних Сил до захисту народу та всієї країни від вбивчих атак російської військової машини.

Ще один напрямок – це активне політичне залучення, яке Євросоюз здійснює спільно із міжнародними партнерами, на двосторонній або багатосторонній основі, в ООН або на рівні індивідуальних двосторонніх контактів, коли лідери ЄС або його країн-членів мають контакти з колегами у третіх країнах.

Також читайте: ЄС працює над потенційними санкціями проти нафтового сектора РФ, - представник Єврокомісії Мамер

Заклики до Росії зупинити агресію проти України та відповідні заходи з переконання Кремля є ще одним напрямком дипломатичних зусиль Євросоюзу.

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Топ коментарі
+8
Вместо тысячи слов - оружие, экономическая помощь под тщательным своим присмотром с невозможностью разворовывать наши чудо-политиками и Вежливые антиспецоперационные санкции, а также невозможность их обхода всякими хитросделанными, вот вам рецепт
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20.04.2022 15:54
+8
...То, что все худшее впереди, с точки зрения того, на что нацелен путинский режим рф, - это правда. Я не понимаю людей, которые говорят, что самое худшее уже случилось. Это только первый этап по фундаментальному изменению мира.

Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
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20.04.2022 15:56
+7
Які такі дипломатичні події? ось такі?
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20.04.2022 15:53
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Які такі дипломатичні події? ось такі?
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20.04.2022 15:53 Відповісти
О! Про обеспокоенность забыл
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20.04.2022 15:53 Відповісти
Вместо тысячи слов - оружие, экономическая помощь под тщательным своим присмотром с невозможностью разворовывать наши чудо-политиками и Вежливые антиспецоперационные санкции, а также невозможность их обхода всякими хитросделанными, вот вам рецепт
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20.04.2022 15:54 Відповісти
Полностью согласен с Вами. Только подскажите мне название дебилов, которые во время войны выбрали такого Верховного Главнокомандующего ЗСУ???
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20.04.2022 16:14 Відповісти
Пітер Стано, даю підказку-для закінчення війни треба всього три кулі, одна путіну, друга лаврову, третя шойгу.
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20.04.2022 15:55 Відповісти
это ничего не даст, нужно еще 140млн пуль путинским подданым, и еще 1.5млрд для китайцев, остальные сами успокоятся.
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20.04.2022 16:46 Відповісти
...То, что все худшее впереди, с точки зрения того, на что нацелен путинский режим рф, - это правда. Я не понимаю людей, которые говорят, что самое худшее уже случилось. Это только первый этап по фундаментальному изменению мира.

Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
показати весь коментар
20.04.2022 15:56 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/bayden-dogovorilsya-s-soyuznikami-o-pomoschi-ukraine-i-novyh-sankciyah-protiv-rossii/131906 Байден договорился с союзниками о помощи Украине и новых санкциях против России

Во вторник, 19 апреля, по инициативе США состоялось видеосовещание по Украине, в котором помимо американского президента Джо Байдена приняли участие также лидеры стран, являющихся союзниками и партнерами США, а также руководители Евросоюза и НАТО. В совещании участвовали президенты США, Франции, Польши и Румынии Джо Байден, Эмманюэль Макрон, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис, премьер-министры Канады, Великобритании, Италии и Японии Джастин Трюдо, Борис Джонсон, Марио Драги и Фумио Кисида, канцлер Германии Олаф Шольц, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По итогам видеоконференции в администрации французского президента заявили, что Запад полон решимости «всемерно усиливать свою поддержку Украины перед лицом российской агрессии», в частности посредством «новых санкций против России, если она будет упорствовать в войне». Западные союзники согласились с необходимостью «убедить [своих] партнеров из стран, не входящих в "Большую семерку" и ЕС, в том, что этот кризис угрожает международному миру и безопасности и имеет не только региональный характер или представляет интерес не только для жителей Запада», - отметили в Елисейском дворце.
Был достигнут «широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в частности путем принятия новых санкций», - сообщило итальянское правительство во вторник вечером. Кроме того, «было подтверждено общее стремление диверсифицировать источники энергии, сокращая таким образом зависимость от поставок из России», - добавили в итальянском правительстве.
Заявления Италии и Франции позже подтвердили в Брюсселе. «Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», - https://twitter.com/***********/status/1516465039691157511 написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Участники конференции согласились в «важности заставить Москву заплатить еще больше» за ее вторжение в Украину, говорится в коммюнике, распространенном от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.
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20.04.2022 16:00 Відповісти
Зупиняти війну ?
Тобто зупиняти фуйлову армію ?
А що робити зі вже окупованими територіями ? Не можна все так лишати.
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20.04.2022 16:02 Відповісти
Шукаю пугвицу на ширинку. Джинсы италия 19-й год
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20.04.2022 16:09 Відповісти
Зібралися політичні проститутки, імпотенти, боягузи, і т.п. - тварі по парі. Вирішили "зусилля включають також наш заклик до Росії зупинити цю протизаконну агресію" і далі та ж риторика Якщо простими словами, - на хлопський розум, - то ще більше уверх с*акою і глибше засунути голову в пісок
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20.04.2022 16:10 Відповісти
не шукайте шляхи, краще знайдіть бункер - там всі шляхи і всі спроби в одих тримтячих клєшєнках...
і як знайдете, то знайдіть в собі силу відповісти на єдине питання - чи можуть одні клєшєнкі держать в страху весь світ ? і якщо відповісте "ні" - то ******* по тому бункеру всім тим, що не можете віддати Україні для оборни, але маєте для своїх стран на крайній випадок! так от! він настав!
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20.04.2022 16:20 Відповісти
заклики - це дуже «крута зброя»
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20.04.2022 16:37 Відповісти
запомните все "тупые миротворцы" - Украине нужна не остановка войны - а победа - то есть освобождение всех окупированых территорий потом выплата репараций и наказание всех военных преступников из рассии
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20.04.2022 16:41 Відповісти
Зупинка війни для України не потрібна.Цє маячня !Нам потрібне закінчення війни і повні гарантіїї безпеки с поверненям територій.А таке як в Карабахі ідіть в сраку імпотенти с ООН ви ніхто і ви пусте місце.
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20.04.2022 17:00 Відповісти
хочете зупини росію? Давайте серйозну наступальну зброю, вводьте ембарго на нафтопродукти з раші та більше санкцій. Все інше - ні про що.
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20.04.2022 17:05 Відповісти
 
 