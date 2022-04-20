Шукаємо шляхи для зупинення війни РФ проти України відразу за кількома напрямками, - речник ЄС Стано

Євросоюз докладає всіх дипломатичних зусиль для зупинення російської агресії проти України на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, але враховує й ту обставину, що доля врегулювання конфлікту значною мірою залежить від ситуації на полі бою.

Про це у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші зусилля включають також наш заклик до Росії зупинити цю протизаконну агресію. Ми працюємо на багатосторонньому рівні, і суть ситуації, коли рішення можуть прийматися на полі бою, є лише ілюстрацією того, що відбувається просто зараз. Тому що Росія не демонструє жодних ознак серйозного залучення та бажання відповісти на такі міжнародні заклики, зокрема, від ЄС та його країн-членів. Тож, безумовно, важливою є ситуація на полі бою, де Збройні Сили України обороняють свою країну та свій народ. Водночас, відбуваються дуже багато інших подій на політичному та дипломатичному рівнях", - сказав Стано.

Він нагадав, що Європейський Союз шукає шляхи для зупинення російської агресії проти України відразу за кількома напрямками. Один з них – це продовження фінансової економічної та політичної підтримки України, включаючи допомогу на розвиток спроможностей її Збройних Сил до захисту народу та всієї країни від вбивчих атак російської військової машини.

Ще один напрямок – це активне політичне залучення, яке Євросоюз здійснює спільно із міжнародними партнерами, на двосторонній або багатосторонній основі, в ООН або на рівні індивідуальних двосторонніх контактів, коли лідери ЄС або його країн-членів мають контакти з колегами у третіх країнах.

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Заклики до Росії зупинити агресію проти України та відповідні заходи з переконання Кремля є ще одним напрямком дипломатичних зусиль Євросоюзу.