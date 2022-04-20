В "Укрзалізниці" фіксують збільшення попиту на рейси з-за кордону до України

Укрзалізниця з початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей. Найбільше пасажирів виїхало до Польщі. Водночас компанія вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, з 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося поїздами 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше — 6 тис. пасажирів. У той же час у зазначені періоди у зворотному напрямку прямувало по 10 тис. пасажирів", - сказано у повідомленні.

Як зазначили в УЗ, крім Польщі, аби убезпечити себе та свої сім’ї, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії. Наразі "Укрзалізниця" пропонує рейси до Перемишля, Варшави, Хелма, Будапешта, Захоні та Кошице, Відня та Ісакчі.

У відомстві нагадали, що Державна прикордонна служба України продовжила можливість перетину кордону за внутрішнім паспортом громадянина України.

"Після завершення бойових дій "Укрзалізниця" організує маршрути для повернення українців до своїх домівок", - наголосили в відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 20 квітня призначено сім евакуаційних рейсів, - "Укрзалізниця"

Як відомо, більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд своїми поїздами. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що українські аналітичні центри, міжнародні аудиторські компанії, парламентські комітети та міністерства спільно з Президентом працюють над планом післявоєнного відновлення та розвитку країни, в який закладені безпековий, економічний, інфраструктурний та соціальний напрями.