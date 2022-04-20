Російські окупанти на перші числа травня готують незаконний "референдум" на Херсонщині, - голова ОВА Лагута
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута має інформацію, що російські окупанти готують псевдореферендум в області на початок травня.
Про це розповів Геннадій Лагута в інтерв’ю для проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов’я", передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, пішли такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: чи "референдум", чи як це ще назвати…
Можу прокоментувати тільки так: вся Херсонщина чекає на звільнення, вона українська. Вона хоче жити у єдиній, мирній, славетній, соборній Україні. І жити мирно – так, як ми й жили та розвивалися. І, повірте мені, пропрацювавши неповних чотири місяці на своїй посаді (скажу): у нас було стільки планів, стільки ідей, стільки розвитку… Але ми їх виконаємо.
Тому закінчу я коментар (з приводу) "референдуму" так: хоч би як його назвали, що б вони не зробили, це буде фальсифікація та абсолютно незаконно", - розповів він.
Щодо спроби окупантів призначити "голову" Херсонщини Лагута сказав, що "вони не мають кандидата, бо всі жителі Херсонщини відмовляються від цього".
"Була інформація, що можуть перевести з окупованого Криму (проросійського ставленика. – Ред.). Була інформація, що вони мали якогось кандидата, взагалі божевільного. Тому те, що я знаю точно: вже давно б призначили – просто немає кого", – додав голова ОВА.
Лагута розповів, що одразу після окупації, коли виникла загроза захоплення будівлі обладміністрації,його команда перемістилася, бо працювати в Херсонській ОДА було б неможливо. Але він отримує всю інформацію, знає про гуманітарну кризу і злочини РФ.
"З погляду злочинів, я багато знаю інформації про те, що коїться в наших населених пунктах – у таких, припустимо, як Високопілля…Поки що це інформація, яка надходить від людей, які звідти виходять у бік Кривого Рогу. Ми її перевіряємо й оцінюватимемо, вже коли звільнимо Високопілля", – сказав Лагута.
Він уточнив, що йдеться про "жорстоке поводження, побиття, викрадення, зґвалтування жінок, дівчат – це все, що розповідають люди, і це вимагає подальшого розгляду (правоохоронними органами. – Ред.) та покарання всіх винних".
Голова ОВА сказав, що з боку Дніпропетровської області у Херсонській є звільнені населені пункти. У них відновлюється енергопостачання, водопостачання, поліція України несе службу, пенсії та інші бюджетні виплати надійдуть цього тижня.
Лагута запевнив, що Державне казначейство переведене у Кіровоградську область і проводить усі виплати – люди можуть отримати гроші навіть на окупованій території.
"У нас з усієї області кілька сіл лише у трьох територіальних громадах звільнені: Нововоронцовське, Високопільське та Кочубеївське", – сказав він.
Голова ОВА підтвердив, що на окупованій території від освітян вимагають почати навчальний процес російською мовою, "за їхніми підручниками, за їхньою програмою (РФ)", але вчителі поки навчають дітей дистанційно за українською програмою.
Будь ласка, зачекайте...
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Хоча по факту, нічого не зміниться. Адже, Херсонська область тимчасово окупована. Очевидно орки самі звідти не підуть, а отже, Україні доведеться або відвойовувати ці території, або відмовлятись від них. Те що там проведуть "референдум", ніяк на це не вплине.
"референдуми" це як туалетний папірчик, не більше.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 6 хв ·
Негайно поверніть українську владу на Луганщину.
Був тиждень у Северодонецьку, Рубіжному, Лисичанську, інши містах. Про військові справи розкажу пізніше, але мене здивувало, що влада на Луганщині - це зараз командування ОТУ, ЗСУ, Нацгвардія та Військова служба правопорядку. ВСП зараз - це взагалі єдиний працюючий на Луганщині правоохоронний орган - 11 військовослужбовців ВСП Луганщини загинули у боях, бо вони не тільки доглядають за порядком, але й коли треба б'ються як звичайна піхота.
Де там СБУ, ДБР, Нацполіція зі своїими спецназами, вони тут дуже потрібні? В якому місці голова обласної військової адміністрації? Чому в перший день війни військкомати припинили роботу та замість участі у мобілізації вийїхали з регіону? Підрозділи ТРО вдалось через це розгорнути далеко не всюди, де були бажаючі. І чому після того як військкомати виїхали, їх за півтора місяці не повертають? Хто ухвалив таке рішення - чому одни військові мають воювати та захищати, а інші евакуювались та залишили свої міста, оборону яких мали б організовувати? Дороги вільні. Робочих питань дуже багато.
Якщо треба щось ремонтувати у мережах, якщо треба вирішувати гуманітарні питання, мобілізовувати людей, організовувати, все це треба вирушувати військовим та нацгвардійцям з тими фахівцями, що залишились.
Велика пошана до усіх військових ЗСУ та НГУ, які зараз захищають Луганщину, на них велика відповідальність та навантаження, вони роблять дуже багато для нашої перемоги у дуже важких боях.
Де-де Евакуювалися..
P.s. Лугуту поставил Зеленский , если чё.
ХэНэЭристей по вкусу сможет стать вам только хрен
Просто суцільні ганьба та зрада. І його схоже й не думають притягати до відповідальності. Схоже після перемоги Україниі та українцям доведеться розпочинати ще одну війну - проти "українських гнид", за визначенням Ліни Костенко
Нагадаю що Лагута - керівник Херсонської Обласної військової адміністрації, був призначений Зеленським, і не був знятий з посади та покараний після дезертирства.
Мєр Херсону Колихаєв, незважаючи на ризики, залишився з містом та людьми, а цей покидьок втік з робочого місця наплювавши на свій народ