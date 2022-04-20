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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія (5332) росія (63556) санкції (11281)

Велика Британія цього тижня може оголосити про нові санкції проти РФ, - Bloomberg

рф,санкції

Влада Великої Британії планує цього тижня запровадити більше санкцій стосовно Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нові заходи, ймовірно, стосуватимуться російських військових та оборонних компаній, а також більше бізнесменів та їхніх партнерів", - йдеться в повідомленні.

За даними співрозмовника агентства, Лондон також розглядає підвищення мит на деякі російські товари. Крім того, як зазначає джерело, найближчими тижнями Велика Британія може запровадити санкційні заходи стосовно "осіб і структур, які поширюють дезінформацію".

Раніше Велика Британія запровадила проти Росії широкий пакет санкцій. Наразі в британському списку санкцій стосовно Росії є понад 1,3 тис. фізичних і юридичних осіб.

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Bloomberg нагадує, що ЄС працює над шостим пакетом санкцій. Зокрема, обговорюється можливість запровадження обмежень імпорту російської нафти, а також відключення більшої кількості банків РФ від всесвітньої платіжної системи SWIFT.

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Брити-продовжуйте чавити бункерного смердючого клопа та увесь запарєбрікавий клаповнік...
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20.04.2022 16:33 Відповісти
Дякуємо!
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20.04.2022 16:33 Відповісти
Лучшие санкции против педирации- больше оружия и вооружений Украине!
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20.04.2022 16:36 Відповісти
Британия спасибо вы настоящие бандеровцы.
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20.04.2022 16:40 Відповісти
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20.04.2022 16:46 Відповісти
******! зацените:

не знаю, правда, или нет......
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20.04.2022 18:47 Відповісти
 
 