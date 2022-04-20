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Новини Санкції проти Росії
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нафта (5317) росія (63556) санкції (11281) Японія (1176)

Найбільший НПЗ Японії відмовився від російської нафти: збільшить постачання з Близького Сходу

нефть

Найбільший японський нафтопереробник Eneos Holdings не планує купувати російську нафту, поки не вирішаться всі проблеми, пов'язані з вторгненням РФ в Україну. Компанія знайшла альтернативні поставки з Близького Сходу.

Про це заявив голова компанії Цутому Сугіморі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Наразі ми маємо намір отримати альтернативи від існуючих торгових партнерів, таких як Саудівська Аравія, Абу-Дабі та Кувейт, але ми продовжимо наші зусилля з диверсифікації наших джерел, щоб зменшити залежність від Близького Сходу в майбутньому", - сказав Сугіморі.

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Раніше повідомлялось, що найбільші нафтопереробні заводи Японії Eneos та Idemitsu припинять купувати російську нафту після виконання поточних контрактів.

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Топ коментарі
+15
Японцям-черговий респект.Курили дуже хочуть додому...
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20.04.2022 16:40
+12
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20.04.2022 16:44
+9
Japan respect!
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20.04.2022 16:43
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Японцям-черговий респект.Курили дуже хочуть додому...
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20.04.2022 16:40 Відповісти
Курили дійсно хочуть до цивілізації і світу технологій. Досить їм загнивати у мордорі.
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20.04.2022 16:53 Відповісти
Japan respect!
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20.04.2022 16:43 Відповісти
Мир четко поделился на три группы: цивилизованные страны, китаросия и индостан.
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20.04.2022 16:44 Відповісти
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20.04.2022 16:44 Відповісти
+++
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20.04.2022 16:45 Відповісти
Япония! респект...
Курильские острова ждут вас !!!
(не тяните!!! пока мы тут раху отвлекаем)
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20.04.2022 16:50 Відповісти
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20.04.2022 16:57 Відповісти
‼️‼️‼️ Кацапам в голову не приходит вернуть награбленное .
ЭТО Я К ТЕМЕ КРЫМА НА 15 лет ( идея ОПУ имени Ермака)«Спецпредставитель российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия и Япония не ведут переговоры о передаче Курильских островов.

«Так называемая территориальная проблема существует и бытует в Японии, а не у нас», - цитирует РИА Новости Иванова.»
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20.04.2022 17:01 Відповісти
Те , що на Московії ніхто й ніколи не росповіси ...

Найбільші й наважкійші санкції , яки їх остоточно добивають це не санкції держчинуш різних .
Навіть в найбільш проукраїнських державах їх держапарат він ледащо й "як би що не вийшло"

Вбивчі санції це санції приватних осіб . Тобто демократії міцні не тільки законом , але й громадянським суспільством . Є таке поняття -- репутація й саме через репутаційні втрати вийшли з ********** подавна більшість світових брендів .
Вони вирішили , що втрачені прибутки не варті втрати репутації .

Просто спитайте себе -- того ж Нафтепереробника що змушує , хто його контролює ?!

Це усе волонтерство , властний розум у властна ініциатива ...

Ніхто й ніколи не довів до суда справи по канібалізму Жана Бокаса ... але репутація була як в людожера ...

Ось й ********** , в ***** репутація як в людожера ,й кривавого щибеника ...
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20.04.2022 17:08 Відповісти
Кремлівський людожер

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20.04.2022 18:25 Відповісти
Японцы так тихо и скромненько - секир крашанки.
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20.04.2022 20:58 Відповісти
 
 