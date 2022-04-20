Найбільший НПЗ Японії відмовився від російської нафти: збільшить постачання з Близького Сходу
Найбільший японський нафтопереробник Eneos Holdings не планує купувати російську нафту, поки не вирішаться всі проблеми, пов'язані з вторгненням РФ в Україну. Компанія знайшла альтернативні поставки з Близького Сходу.
Про це заявив голова компанії Цутому Сугіморі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
"Наразі ми маємо намір отримати альтернативи від існуючих торгових партнерів, таких як Саудівська Аравія, Абу-Дабі та Кувейт, але ми продовжимо наші зусилля з диверсифікації наших джерел, щоб зменшити залежність від Близького Сходу в майбутньому", - сказав Сугіморі.
Раніше повідомлялось, що найбільші нафтопереробні заводи Японії Eneos та Idemitsu припинять купувати російську нафту після виконання поточних контрактів.
Будь ласка, зачекайте...
Курильские острова ждут вас !!!
(не тяните!!! пока мы тут раху отвлекаем)
ЭТО Я К ТЕМЕ КРЫМА НА 15 лет ( идея ОПУ имени Ермака)«Спецпредставитель российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия и Япония не ведут переговоры о передаче Курильских островов.
«Так называемая территориальная проблема существует и бытует в Японии, а не у нас», - цитирует РИА Новости Иванова.»
Найбільші й наважкійші санкції , яки їх остоточно добивають це не санкції держчинуш різних .
Навіть в найбільш проукраїнських державах їх держапарат він ледащо й "як би що не вийшло"
Вбивчі санції це санції приватних осіб . Тобто демократії міцні не тільки законом , але й громадянським суспільством . Є таке поняття -- репутація й саме через репутаційні втрати вийшли з ********** подавна більшість світових брендів .
Вони вирішили , що втрачені прибутки не варті втрати репутації .
Просто спитайте себе -- того ж Нафтепереробника що змушує , хто його контролює ?!
Це усе волонтерство , властний розум у властна ініциатива ...
Ніхто й ніколи не довів до суда справи по канібалізму Жана Бокаса ... але репутація була як в людожера ...
Ось й ********** , в ***** репутація як в людожера ,й кривавого щибеника ...