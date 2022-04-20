Найбільший НПЗ Японії відмовився від російської нафти: збільшить постачання з Близького Сходу

Найбільший японський нафтопереробник Eneos Holdings не планує купувати російську нафту, поки не вирішаться всі проблеми, пов'язані з вторгненням РФ в Україну. Компанія знайшла альтернативні поставки з Близького Сходу.

Про це заявив голова компанії Цутому Сугіморі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Наразі ми маємо намір отримати альтернативи від існуючих торгових партнерів, таких як Саудівська Аравія, Абу-Дабі та Кувейт, але ми продовжимо наші зусилля з диверсифікації наших джерел, щоб зменшити залежність від Близького Сходу в майбутньому", - сказав Сугіморі.

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Раніше повідомлялось, що найбільші нафтопереробні заводи Японії Eneos та Idemitsu припинять купувати російську нафту після виконання поточних контрактів.