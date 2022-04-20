Латвія з початку наступного року може відмовитися від російського газу, - міністр економіки Вітенбергс

Міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що країна має намір відмовитися від російського газу. Це може статися вже з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Він наголосив, йдеться про історичне рішення, яке зміцнить енергетичну безпеку Латвії.

За словами міністра, поправки до закону, які передбачають відмову від російського природного газу, представлять парламенту.

"Перший крок Латвії - домовитися з Фінляндією та Естонією про те, що Латвія зможе отримувати додатковий газ із терміналу в Палдіскі доти, доки не побудує власний газовий термінал", - зазначив Вітенбергс.

Нагадаємо, нещодавно Литва стала першою країною в Європейському союзі, яка повністю відмовилася від російського газу.