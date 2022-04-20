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Новини Війна
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Донбас (22348) Бутусов Юрій (3476)

Битва за Донбас почалась. Що відбувається на фронті?, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

20 квітня о 18:30 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" проведе детальний розбір ситуації на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупанти бомбили село Велика Комишуваха на Харківщині, утворились кількаметрові вирви від снарядів РФ, - Бутусов. ВIДЕО

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Топ коментарі
+14
УНИЧТОЖЕНИЕ КАЦАПСКОГО ********* ВСТУПИЛО В ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ !!!
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20.04.2022 18:33
+7
🔸🔸🔸 профессор Гарань
Шуты Медведчука и Путина снова на многих телеканалах - Алексей Гарань

https://youtu.be/lacRkG-6eEM

‼️‼️‼️Питання до СМИ - чі буде МОРАЛЬНА ЛЮСТРАЦІЯ ????
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20.04.2022 18:39
+5
Бутусов один из лучших политиков, патриот, журналист и достоин безмерного уважения. Єто его призвание и место в наше обществе.
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20.04.2022 19:59
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УНИЧТОЖЕНИЕ КАЦАПСКОГО ********* ВСТУПИЛО В ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ !!!
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20.04.2022 18:33 Відповісти
🔸🔸🔸 профессор Гарань
Шуты Медведчука и Путина снова на многих телеканалах - Алексей Гарань

https://youtu.be/lacRkG-6eEM

‼️‼️‼️Питання до СМИ - чі буде МОРАЛЬНА ЛЮСТРАЦІЯ ????
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20.04.2022 18:39 Відповісти
Тільки в мене стрім не починається?
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20.04.2022 18:47 Відповісти
У мене також нема.
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20.04.2022 18:49 Відповісти
Uplink десь дуже перевантажений -- постійно зависає, дивитися неможливо
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20.04.2022 19:09 Відповісти
все норм!
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20.04.2022 19:19 Відповісти
Блін, то я не дуже зрозумів, снаряди в нас є чи ні?
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20.04.2022 19:48 Відповісти
Добре, що Юрій з нами. Чесна людина, хоч і робив помилки (це питома людська риса). я подивлюся в запису.
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20.04.2022 19:55 Відповісти
Бутусов один из лучших политиков, патриот, журналист и достоин безмерного уважения. Єто его призвание и место в наше обществе.
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20.04.2022 19:59 Відповісти
Юрий Бутусов, посмотри в Ютубе канал Юрия Швеца за сегодня, в сегодняшнем выпуске, не запомнил №, кажется 200 или 201, он на видео в желтой футболке где он рассказывает, как американская помощь разворовывается, когда поступает на территорию Украины. Разберись с этим, это как раз твоя специфика, как журналиста,
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20.04.2022 22:02 Відповісти
А по ж/д станції Куп'янськ можно Точкою-У жахнути. Орки составами туди завозять техніку.
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20.04.2022 20:02 Відповісти
может не нужно рассказывать где и чего нам не хватает ?
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20.04.2022 22:00 Відповісти
на фронте не хватает снарядов !!! есть наши воины, есть артиллерия, но нет снарядов... то есть кроме саботажа по ракетным программам армию к тому же не обеспечили снарядами в условиях войны, которая идет уже 8 год.... блин, ну просто слов нет, на фронте НЕТ СНАРЯДОВ в нужном количестве и это в тот момент, когда москальские свиньи гатят артой по нашим не переставая. Бл... закатать бы вас в асфальт твари зеленые...
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20.04.2022 22:19 Відповісти
Битва тільки почалась - а вже немає снарядів, вони тільки пробують нашу оборону, справжній наступ почнеться пізніше - а ми вже втратили Кремінну, МарЇнку, майже Попасну... Схоже на якийсь провал.
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21.04.2022 08:05 Відповісти
По карті, якою користувався Бутусов, на півдні правобережжя Дніпра помітно відчутну втрату позицій українських військ, якщо порівнювати з картою часу, коли звідти забирали Марченко.
По-пам"яті:
- тоді кацапня на правому березі контролювала тільки Херсон з околицями і Нову Каховку з околицями плюс довгий хвіст;
- а зараз нашого виходу до Дніпра ніде немає, і в деяких місцях кацапня вже доволі далеко від Дніпра.

Хоч може, це залежить від точності карт, що публікуються...
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20.04.2022 23:25 Відповісти
Там і не було ніколи виходів до Дніпра та околиць Херсона - Кривий Ріг та околиці вони перманентно обстрілювали з Градів.
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21.04.2022 08:03 Відповісти
Швец говорит что западную мецидинскую помощь разворовывают, это правда?

https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
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21.04.2022 00:16 Відповісти
Що видбуваеться на фронте мы благодаря Бутусову уже знаем и это хорошо! А що видбуваеться в Офисе Зеленского: какие номера там готовят под свои сценарии? Почему туда приглашают российских олигархов от Путина типа Абрамовича и не приглашают журналистов от украинцев (типа Бутусова)?
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21.04.2022 06:15 Відповісти
Порошенко часть кулуарного плана раскрыл: сейчас проходит неформальное еднання Зе и По.Но вопрос к специалистам в области политтехнологий: сумма голосов двух самых антирейтинговых в Украине политиков на самом деле не отнимет их друг у друга?
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21.04.2022 06:24 Відповісти
 
 