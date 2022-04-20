Битва за Донбас почалась. Що відбувається на фронті?, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО
20 квітня о 18:30 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" проведе детальний розбір ситуації на фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 Мистер Икс 00711c20
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Шуты Медведчука и Путина снова на многих телеканалах - Алексей Гарань
https://youtu.be/lacRkG-6eEM
‼️‼️‼️Питання до СМИ - чі буде МОРАЛЬНА ЛЮСТРАЦІЯ ????
По-пам"яті:
- тоді кацапня на правому березі контролювала тільки Херсон з околицями і Нову Каховку з околицями плюс довгий хвіст;
- а зараз нашого виходу до Дніпра ніде немає, і в деяких місцях кацапня вже доволі далеко від Дніпра.
Хоч може, це залежить від точності карт, що публікуються...
https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM