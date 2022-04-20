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США (20973) Донбас (22348)

Росія наразі не отримала серйозних територіальних здобутків на Донбасі: лінії фронту залишаються статичними, - США

рф

Від початку посилення російського наступу на Донбасі, за оцінкою США, Росія не отримала жодних великих територіальних здобутків.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох високопосадовців, безпосередньо знайомих з оцінкою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами одного з посадовців, США зафіксували кілька нових атак російських військ, які, вочевидь, є пробними атаками для перевірки української оборони.

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Тим не менш, лінії фронту залишаються статичними, і поки жодна велика територія не переходить із рук до рук.

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Топ коментарі
+17
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20.04.2022 17:48
+12
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20.04.2022 17:44
+10
У Миколаївській області службового пса окупантів, який вижив під час бою, забрали українські військові. Про це повідомляють у 123-ій окремій бригаді територіальної оборони.

"Наші підрозділи вщент розтрощили ординську колону. Росгвардійський пес з нашийником з "триколором" та двоголовою куркою якимось дивом залишився живим і, оглянувши те, що залишилося від його колишнього боса, помандрував до села", - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці передали Колбіна військовим. Тепер він проходить службу в кінологічному підрозділі однієї з частин Миколаєва.

"Слово "паляниця" говорить без акценту, проходить переатестацію, в нього новий нашийник з гарно вписаним в Тризуб словом "Воля". Він вже готовий захищати Україну від московських загарбників!" - відзначили у бригаді.
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20.04.2022 17:52
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а что с ними...?
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20.04.2022 17:41 Відповісти
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20.04.2022 17:57 Відповісти
ты новорег тему сисек не раскрыл...
что такое второй круг...?
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20.04.2022 17:50 Відповісти
ты свинорус пистуй вслед Мацкве...
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20.04.2022 17:58 Відповісти
Воєнні злочини нацистів=злочини рашистів

Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
Він представить покази українських очевидців у Міжнародному кримінальному суді й в прокуратурах країн Європи.

Свідчення від першої особи є найважливішим доказом для суду. Якщо ви знаєте людей, які стали очевидцями воєнних злочинів рф у Бучі, Харкові, Маріуполі тощо (обстрілів мирних кварталів, знищення цивільної інфраструктури), поширте цю інформацію.

Записатись на інтерв'ю можна на сайті https://svidky.org/
.
Або за одним із контактів: [email protected]
+38 098 943 1217, +38 067 332 5188

Свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, мають найбільшу вагу для Міжнародного суду та прокуратур європейських країн.

Французька організація «Яхад-Ін Унум» досліджує Голокост у Східній Європі починаючи з 2002 року. З 2015 року розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії.
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20.04.2022 17:40 Відповісти
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20.04.2022 17:44 Відповісти
Норвегия передала Украине около 100 переносных зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», сообщает Reuters со ссылкой на минобороны скандинавской страны.

ПЗРК предназначен, чтобы сбивать низколетящие самолеты и вертолеты.

А чешская оборонка будет ремонтировать украинскую бронетехнику и вести ее сервисное обслуживание.

Первый контракт будет включать ремонт советских танков Т-64, пострадавших в боях или находившихся в консервации и нуждающихся в полном восстановлении.
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20.04.2022 17:47 Відповісти
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20.04.2022 17:48 Відповісти
Да.А как же захват противником городка Кременная
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20.04.2022 17:49 Відповісти
да вы в рот только свиноцабаки захватите...
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20.04.2022 17:53 Відповісти
Мацкваидинах
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20.04.2022 18:03 Відповісти
если смотреть тактически-то кременная до красного лимана включительно-это уменьшение длины фронта,и войска скорее всего отвели на более оборудованные события (судя по всему и сильных боев за нее не было)
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20.04.2022 18:36 Відповісти
У Миколаївській області службового пса окупантів, який вижив під час бою, забрали українські військові. Про це повідомляють у 123-ій окремій бригаді територіальної оборони.

"Наші підрозділи вщент розтрощили ординську колону. Росгвардійський пес з нашийником з "триколором" та двоголовою куркою якимось дивом залишився живим і, оглянувши те, що залишилося від його колишнього боса, помандрував до села", - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці передали Колбіна військовим. Тепер він проходить службу в кінологічному підрозділі однієї з частин Миколаєва.

"Слово "паляниця" говорить без акценту, проходить переатестацію, в нього новий нашийник з гарно вписаним в Тризуб словом "Воля". Він вже готовий захищати Україну від московських загарбників!" - відзначили у бригаді.
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20.04.2022 17:52 Відповісти
Собаки умнее чем свиноцабаки...
обидно что не начинают правильно писать - СВИНОЦАБАКИ...!
так собачкам не обидно...
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20.04.2022 17:56 Відповісти
Навіть собака зрозуміла, що на цій планеті є і люди.
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20.04.2022 18:14 Відповісти
Мабуть "хто є люди".
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20.04.2022 18:25 Відповісти
Потрібно не тільки захищатись а і атакувати.Інакше це повзуча окупація.
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20.04.2022 19:58 Відповісти
 
 