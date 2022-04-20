Росія наразі не отримала серйозних територіальних здобутків на Донбасі: лінії фронту залишаються статичними, - США
Від початку посилення російського наступу на Донбасі, за оцінкою США, Росія не отримала жодних великих територіальних здобутків.
Про це повідомляє CNN з посиланням на двох високопосадовців, безпосередньо знайомих з оцінкою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За словами одного з посадовців, США зафіксували кілька нових атак російських військ, які, вочевидь, є пробними атаками для перевірки української оборони.
Тим не менш, лінії фронту залишаються статичними, і поки жодна велика територія не переходить із рук до рук.
Топ коментарі
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что такое второй круг...?
Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
Він представить покази українських очевидців у Міжнародному кримінальному суді й в прокуратурах країн Європи.
Свідчення від першої особи є найважливішим доказом для суду. Якщо ви знаєте людей, які стали очевидцями воєнних злочинів рф у Бучі, Харкові, Маріуполі тощо (обстрілів мирних кварталів, знищення цивільної інфраструктури), поширте цю інформацію.
Записатись на інтерв'ю можна на сайті https://svidky.org/
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Або за одним із контактів: [email protected]
+38 098 943 1217, +38 067 332 5188
Свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, мають найбільшу вагу для Міжнародного суду та прокуратур європейських країн.
Французька організація «Яхад-Ін Унум» досліджує Голокост у Східній Європі починаючи з 2002 року. З 2015 року розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії.
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А чешская оборонка будет ремонтировать украинскую бронетехнику и вести ее сервисное обслуживание.
Первый контракт будет включать ремонт советских танков Т-64, пострадавших в боях или находившихся в консервации и нуждающихся в полном восстановлении.
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обидно что не начинают правильно писать - СВИНОЦАБАКИ...!
так собачкам не обидно...