Воїн 24-ї ОМБр Ігор Сергійчук загинув у боях за Попасну на Луганщині. ФОТО

Біля Попасної, що на Луганщині загинув воїн 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ 41-річний Ігор Сергійчук, мешканець міста Рава-Руська на Львівщині.

Про це повідомляє Рава-Руська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Сергійчук з 3 березня був мобілізований після того, як зголосився до військкомату.

У воїна залишились дружина та донька.

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