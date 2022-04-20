Воїн 24-ї ОМБр Ігор Сергійчук загинув у боях за Попасну на Луганщині. ФОТО
Біля Попасної, що на Луганщині загинув воїн 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ 41-річний Ігор Сергійчук, мешканець міста Рава-Руська на Львівщині.
Про це повідомляє Рава-Руська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Сергійчук з 3 березня був мобілізований після того, як зголосився до військкомату.
У воїна залишились дружина та донька.
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