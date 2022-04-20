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Луганщина (4810) втрати (4280) 24 омб імені князя Данила Галицького (236)

Воїн 24-ї ОМБр Ігор Сергійчук загинув у боях за Попасну на Луганщині. ФОТО

Біля Попасної, що на Луганщині загинув воїн 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ 41-річний Ігор Сергійчук, мешканець міста Рава-Руська на Львівщині.

Про це повідомляє Рава-Руська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Воїн 24-ї ОМБр Ігор Сергійчук загинув у боях за Попасну на Луганщині 01

Сергійчук з 3 березня був мобілізований після того, як зголосився до військкомату.

У воїна залишились дружина та донька.

Також читайте: В бою з рашистами загинув Дмитро Рубашевський (Ганс)

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Топ коментарі
+38
Вічна пам'ять всім героям полеглим за волю України...
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20.04.2022 17:36
+24
ГЕРОI НЕ ВМИРАЮТЬ-здихають вороги
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20.04.2022 17:37
+21
Вічна пам*ять,друже...
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20.04.2022 17:43
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Вічна пам'ять всім героям полеглим за волю України...
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20.04.2022 17:36 Відповісти
ГЕРОI НЕ ВМИРАЮТЬ-здихають вороги
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20.04.2022 17:37 Відповісти
Вічна пам*ять,друже...
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20.04.2022 17:43 Відповісти
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20.04.2022 17:47 Відповісти
Десь я з ни літаю
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20.04.2022 17:48 Відповісти
Героі не вмерають !!!
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20.04.2022 17:57 Відповісти
Герої не вмирають доки їх пам'ятають. Але пам'ятати їх надалі будуть лише рідні та друзі. Бо занадто багато героїв. Бо кожного дня новий загиблий герой. Увага розмивається. А треба УСІХ пам'ятати. УСІХ ГЕРОЇВ. Героїв не буває занадто багато.
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20.04.2022 19:38 Відповісти
вдячний харків'янин, дякую що прикривав собою мене...
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20.04.2022 18:31 Відповісти
І мій друг, Володимир Краснов, 1969 року народження, командир БМП, старший сержант теж в тому районі загинув. Обстріл "Градами".
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20.04.2022 18:52 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2022 22:03 Відповісти
 
 