УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10896 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 921 16
Луганщина (4810)

Рашисти у Попасній захопили деякі багатоповерхівки та будівлі поліції, - голова ВЦА Ханатов

попасна

Завдяки Збройним Силам України в окупантів не виходить прорвати оборону у Попасній, але українські захисники потребують військової підтримки.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив очільник міської військової адміністрації Попасної Микола Ханатов, інформує Цензор.НЕТ.

"(Захоплено. - Ред.) не тільки приватний сектор. Вже в багатоповерхівках вони є. Будівлі поліції вони вже захопили. Ситуація дуже важка. В Попасній залишаються цивільні. Вони навіть на декілька хвилин не можуть відійти від укриттів, бо постійні обстріли", - розповів він.

За словами Ханатова, окупанти постійно тиснуть та хочуть прорвати оборону.

"Але завдяки ЗСУ у них це не виходить. Але наші Збройні сили в Попасній потребують підтримки. Військової та підтримки живою силою", - додав він.

"Вже місяць у Попасній немає ніяких послуг. Все вщент зруйнували росіяни. Розбито водогони, газогони. Електричні опори повалено на землю. Відновлювати немає можливості. Постійні обстріли. В місті не залишилося жодної будівлі, яка б не була пошкоджена, або зруйнована", - наголосив Ханатов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Місто не віддамо, відступати не збираємось": Бутусов поспілкувався із захисниками Попасної на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Вони вже там місяць як на околицях. Тепер декілька багатоповерхівок захопили. Хоча асоціація з Кремінною насторожує.
показати весь коментар
20.04.2022 18:54
+8
якого дідька вони взагали жили в дирляндії, а не виїхали до України? може пожаліємо ще їх? на м'ясо дебілів!
показати весь коментар
20.04.2022 18:59
+7
Козлобот,вы и Марьинку уже "брали",на том и подохли,тоже будет и с Попасной,козлобот.
показати весь коментар
20.04.2022 18:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Говорили, що готові, все бачимо, тепер орки і в Попасній...
показати весь коментар
20.04.2022 18:52 Відповісти
Козлобот,вы и Марьинку уже "брали",на том и подохли,тоже будет и с Попасной,козлобот.
показати весь коментар
20.04.2022 18:54 Відповісти
Вони вже там місяць як на околицях. Тепер декілька багатоповерхівок захопили. Хоча асоціація з Кремінною насторожує.
показати весь коментар
20.04.2022 18:54 Відповісти
месяц назад орки под черниговым и сумами были
показати весь коментар
20.04.2022 19:00 Відповісти
Ключове в усьому - українські захисники потребують військової підтримки.
Питання, якого біса не надається підтримка, чому говорять, що не вистачає людей, чому в кацапів є перевага 1 до 10 в живій силі? - Я не можу знайти відповіді на ці примітивні питання ((
Київ забитий військами. В області тільки сліпий не бачить величезну кількість наших військ, які тупо риють окопи незрозуміло для чого - таке враження, що хлопцям просто дали якусь роботу, щоб чимось зайняти, аби не питали, чому їх не відправляють на допомогу побратимам ((
показати весь коментар
20.04.2022 21:41 Відповісти
Так не возмущайся, а поедь в Попасную помоги отбить высотку
показати весь коментар
20.04.2022 19:00 Відповісти
https://youtu.be/nGOsKuHspkA
показати весь коментар
20.04.2022 18:56 Відповісти
якого дідька вони взагали жили в дирляндії, а не виїхали до України? може пожаліємо ще їх? на м'ясо дебілів!
показати весь коментар
20.04.2022 18:59 Відповісти
Их прямо без подготовки отправили на передовую



Мне одной вот эти слова Казанского кажутся ватными??

Нет ну правда. Это напоминает то видео, где донбасят везут в кузове камаза, и они ноют что им дали винтовки и калаши старые. Мол так всё норм, но вот стрелять нечем.

То есть Казанский пишет, что какие они бедные несчастные, их же без подготовки!!!!! кинули в бой. Вот если бы хоть подготовили..

Не знаю. Но меня эти слова реально напрягают. Встречаю их уже не первый раз. И именно от типа нормальных жителей Донбасса.
показати весь коментар
20.04.2022 19:15 Відповісти
Це ще тупіші студенти за тих, котрі поїхали ПІЛЬГОВО поступати в українські вузи замість українців.
Чекаємо, коли ЗЕ дасть доручення і їх влаштувати в українські вузи...
показати весь коментар
20.04.2022 19:15 Відповісти
разбомбить где сидят точкмми у и ольхами нептунами
показати весь коментар
20.04.2022 19:18 Відповісти
И волшебными палочками...
показати весь коментар
20.04.2022 19:47 Відповісти
Попасную сдали оркам!
показати весь коментар
20.04.2022 19:32 Відповісти
Никто и ничего не сдал.
показати весь коментар
20.04.2022 19:40 Відповісти
роSSіяни "асвабаждают" Донбас... від інфраструктури, від житла, від мешканців.
показати весь коментар
20.04.2022 20:21 Відповісти
 
 