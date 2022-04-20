Рашисти у Попасній захопили деякі багатоповерхівки та будівлі поліції, - голова ВЦА Ханатов
Завдяки Збройним Силам України в окупантів не виходить прорвати оборону у Попасній, але українські захисники потребують військової підтримки.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив очільник міської військової адміністрації Попасної Микола Ханатов, інформує Цензор.НЕТ.
"(Захоплено. - Ред.) не тільки приватний сектор. Вже в багатоповерхівках вони є. Будівлі поліції вони вже захопили. Ситуація дуже важка. В Попасній залишаються цивільні. Вони навіть на декілька хвилин не можуть відійти від укриттів, бо постійні обстріли", - розповів він.
За словами Ханатова, окупанти постійно тиснуть та хочуть прорвати оборону.
"Але завдяки ЗСУ у них це не виходить. Але наші Збройні сили в Попасній потребують підтримки. Військової та підтримки живою силою", - додав він.
"Вже місяць у Попасній немає ніяких послуг. Все вщент зруйнували росіяни. Розбито водогони, газогони. Електричні опори повалено на землю. Відновлювати немає можливості. Постійні обстріли. В місті не залишилося жодної будівлі, яка б не була пошкоджена, або зруйнована", - наголосив Ханатов.
Будь ласка, зачекайте...
Питання, якого біса не надається підтримка, чому говорять, що не вистачає людей, чому в кацапів є перевага 1 до 10 в живій силі? - Я не можу знайти відповіді на ці примітивні питання ((
Київ забитий військами. В області тільки сліпий не бачить величезну кількість наших військ, які тупо риють окопи незрозуміло для чого - таке враження, що хлопцям просто дали якусь роботу, щоб чимось зайняти, аби не питали, чому їх не відправляють на допомогу побратимам ((
Мне одной вот эти слова Казанского кажутся ватными??
Нет ну правда. Это напоминает то видео, где донбасят везут в кузове камаза, и они ноют что им дали винтовки и калаши старые. Мол так всё норм, но вот стрелять нечем.
То есть Казанский пишет, что какие они бедные несчастные, их же без подготовки!!!!! кинули в бой. Вот если бы хоть подготовили..
Не знаю. Но меня эти слова реально напрягают. Встречаю их уже не первый раз. И именно от типа нормальных жителей Донбасса.
Чекаємо, коли ЗЕ дасть доручення і їх влаштувати в українські вузи...