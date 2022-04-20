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Україна запропонувала ЄС комплексний підхід для позбавлення залежності від енергоресурсів з РФ

енергетика

Україна запропонувала комплексний підхід для позбавлення Європейського Союзу залежності від російських енергоресурсів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Зокрема, мова йде про заміщення російських вуглеводнів поставками з інших джерел (збільшення використання скрапленого природного газу та поставок нафти танкерами).

Також Україна закликає до погодження 9-місячного строку відмови від російської нафти, що дасть постачальникам з інших країн можливість укласти контракти з європейськими клієнтами та збільшити видобуток. Пропонується і відмова від російського ядерного палива.

До газу, який транспортується до ЄС, Україна пропонує застосувати так звану "іранську модель" санкцій, за якої оплата за поставлений газ буде зберігатися на спеціальних європейських рахунках, допоки рф не припинить агресію і не відшкодує завдані збитки.

Також читайте: Угорщина не підтримає санкцій проти російського газу та нафти і не дозволить постачати озброєння до України через свою територію, - Сійярто

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20.04.2022 19:08 Відповісти
Хто саме запропонував? Якщо Коблев, то супер. Якщо Гетьманцев - то підстава.
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20.04.2022 19:52 Відповісти
Украина три года увеличивала товарообмен с росией. Теперь всех учит. Санкционщики хреновы.
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20.04.2022 20:44 Відповісти
Я извиняюсь, а кто разрабатывал этот комлэксный пидхид? С учётом того, как просела наша экономика за время правления Зеленского, лучше бы наши "комплексноподходчики" не совались туда, где работают умные и грамотные люди. К тому же патриоты своих стран, а не ФСБшные кроты
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20.04.2022 21:20 Відповісти
Просіла через карантіни і не тільки в Україні. З тебе теж патріот не дуже - кацапська не вивітрюється...
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20.04.2022 23:11 Відповісти
ЄС це потрібно, як Залужному наші поради тут в коментарях.
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20.04.2022 21:25 Відповісти
 
 