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Зеленський (22399) Маріуполь (3205)

Я не знаю, коли ми зможемо деблокувати Маріуполь. Для цього потрібна важка зброя, - Зеленський

маріуполь

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки що деблокувати Маріуполь неможливо через відсутність важкого озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Я не знаю, коли ми можемо розблокувати Маріуполь. Говорю вам абсолютно відкрито, що так, всі хлопці в Маріуполі хочуть нашої перемоги, хочуть розблокування. Ніхто не збирається здаватися ворогу. Це їхнє внутрішнє відчуття. Для того, щоб розблокувати Маріуполь, скажімо так, є два шляхи.

Перше. Серйозна допомога важкою зброєю. На яку ми розраховуємо і вони розраховують. Спільними діями ми можемо розблокувати Маріуполь. Поки що у нас цієї техніки недостатньо. 

Другий шлях - дипломатичний. Поки що на це не погоджується РФ. З якими б публічними сигналами вони не виходили і казали "ми готові, ми відкриті, ми готові до обміну". Вони не знають, у що вони грають, або навпаки, вони продовжують гратися", - пояснив глава держави.

Також читайте: Російські окупанти тримають в облозі близько 120 тис. жителів Маріуполя, - Зеленський

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Топ коментарі
+58
А асфальтом пробовал? Должно помочь
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20.04.2022 19:13
+51
Як не знаєш, то не треба розтуляти рота.
Гарант...
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20.04.2022 19:13
+51
як тут не згадати про "західні ЗМІ фейки розповсюджують".. "війни не буде - готуємося до шашликів".. та наказ РОЗМІНУВАТИ виходи з Криму..
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20.04.2022 19:14
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перелогинился на пэтю
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20.04.2022 20:26 Відповісти
І яка "важка" зброя може допомогти зараз Зєлі деблокувати Маріуполь?
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20.04.2022 19:43 Відповісти
Йому аби базікати. Він про це навіть не думав.
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20.04.2022 19:54 Відповісти
Надо освобождать Херсонскую область и часть Запорожской, тем самым, порезав коридор в Крым.

А потом с юга наступать на Мариопуль.
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20.04.2022 19:44 Відповісти
Певно немає чим.
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20.04.2022 19:47 Відповісти
Шашликами деблокуй, балабол.
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20.04.2022 19:47 Відповісти
Асфальтом не пробовал?
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20.04.2022 19:52 Відповісти
...чи "просто_пєрєстать_стрєлятом"...
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20.04.2022 22:02 Відповісти
Странно что не сказал "для этого нам надо новые дороги строить" ...
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20.04.2022 19:53 Відповісти
Ну так потрібно "Вільху", "Вербу", "Стугни", "Корсари", та ще чим там Армію завалили з 2019 по 2022. А головне тим, що створили новітнього в ці роки.
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20.04.2022 19:54 Відповісти
Дійсно тільки надія на західних партнерів.
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20.04.2022 20:09 Відповісти
Зеля ты достал. Меня интересует результат.
Главнокомандующий ты, вот и решай.
А вывод сделаю я сам,мне в этом помогать не надо. Я не рузький, а ты не... . Кажись.
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20.04.2022 20:40 Відповісти
А попробуй, мудило, асфальт зідрать і зробити з нього ракетне озброєння, "Богдану", ПТРК,...
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20.04.2022 20:56 Відповісти
Нетреба про ''Богдану'' бо результати випробувань показали що це було марнування часу і грошей.
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20.04.2022 21:46 Відповісти
хто сказав а ******,ань ще і не було толком,тому що тільки в 21му році твої холуї проплатили закупку снарядів для випробувань,так що не *****
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21.04.2022 00:02 Відповісти
Зеленский: - а скажи що вінен Порошенко.
Твої виборці будуть в захваті.
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20.04.2022 21:10 Відповісти
Та ясно і коню що зелене шобло в лиці хламідії і подляка з дєрьмаком все за все домовилися.
Сценарій ще до війни був абсолютно очевидний: ******** беруть схід і південь, а зебіли максимально підривають оороноспроможність країни, відкривають перешийки, розміновують кордони. А потім в кишені 12 друзів каломойського заходять мільярди на відбудову, а ***** здихає, повісивши на груди значок новососії.
А те, що при цьому сдохне купа людей - то фігня, для євреїв ми взагалі не люди, якщо судити по їх священній книзі. Як бонус - ще й повирізають патріотів на фронті, легше буде красти, бо нікому буде протистоять ментовській шоблі.
Суки, що тут скажеш. Грьобані суки. Щоб ви здохли, нелюди!
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20.04.2022 21:10 Відповісти
Що він вкладає в цей вислів я не розумію ! Адже важку зброю також розстрілюють. Тут потрібен комплекс заходів . Якщо думать 40 днів то явно щось з головою. Наприклад в НКР Азербайджан використовував Ан-2 без пілотів як приманка для ПВО а потім фіксували координати и наносили удари БПЛА.
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20.04.2022 21:12 Відповісти
Зато в Буковелі покатався в січні, на сейшели зїздив....
І на питання чому безперешкодно зайшли орки з Криму так і немає відповіді
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20.04.2022 22:42 Відповісти
Замість одного-двох кіломеирів асфальту треба було пяток десятків розкомплектованих " Піонів " відремонтувати, не довелося б скиглити. Порох теж гівнюк, міг це зробити, а не розкрадати гроші на створенні " Богдани" з нульовим результатом
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20.04.2022 22:47 Відповісти
ще одно ***** який нульовий результат? створення власної артилерії,це нуль,їбать ********* повилазили
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21.04.2022 00:05 Відповісти
Так візьми у свого тестя важкі асфальтоукладчики і важкий російський бітум і сам особисто з дєрмаком, мамамією, татарович і подоляком ідіть і деблокуйте Маріуполь. А перед тим як йти, скажіть нам хто розмінував кримський перешейок і прилюдно розстріляйте його. Інакше це просто слова!
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20.04.2022 23:02 Відповісти
Це треба було думати аж 56 днів. щоб прийти до такого висновку ! Оце то головнокомандувач !
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20.04.2022 23:07 Відповісти
верно всё сказал.
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21.04.2022 06:25 Відповісти
Ще в 15 році навколо Маріуполя були побудовани укреп райони з бетонними дотами.Чомусь 24 лютого там не було жодного військового.А люся на всю країну зізнався що ще в грудні офіс президента знав про напад.Може про це в оманє і домовлялись.Як би там не було Зеленський знаючі про напад нічого не зробив щоб захистити країну.
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21.04.2022 08:08 Відповісти
знову,плять,усі навркруги винні
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21.04.2022 09:30 Відповісти
Все блин ******....сы один он Дартаньян
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23.04.2022 11:59 Відповісти
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