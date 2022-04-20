Я не знаю, коли ми зможемо деблокувати Маріуполь. Для цього потрібна важка зброя, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що поки що деблокувати Маріуполь неможливо через відсутність важкого озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
"Я не знаю, коли ми можемо розблокувати Маріуполь. Говорю вам абсолютно відкрито, що так, всі хлопці в Маріуполі хочуть нашої перемоги, хочуть розблокування. Ніхто не збирається здаватися ворогу. Це їхнє внутрішнє відчуття. Для того, щоб розблокувати Маріуполь, скажімо так, є два шляхи.
Перше. Серйозна допомога важкою зброєю. На яку ми розраховуємо і вони розраховують. Спільними діями ми можемо розблокувати Маріуполь. Поки що у нас цієї техніки недостатньо.
Другий шлях - дипломатичний. Поки що на це не погоджується РФ. З якими б публічними сигналами вони не виходили і казали "ми готові, ми відкриті, ми готові до обміну". Вони не знають, у що вони грають, або навпаки, вони продовжують гратися", - пояснив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
А потом с юга наступать на Мариопуль.
Главнокомандующий ты, вот и решай.
А вывод сделаю я сам,мне в этом помогать не надо. Я не рузький, а ты не... . Кажись.
Твої виборці будуть в захваті.
Сценарій ще до війни був абсолютно очевидний: ******** беруть схід і південь, а зебіли максимально підривають оороноспроможність країни, відкривають перешийки, розміновують кордони. А потім в кишені 12 друзів каломойського заходять мільярди на відбудову, а ***** здихає, повісивши на груди значок новососії.
А те, що при цьому сдохне купа людей - то фігня, для євреїв ми взагалі не люди, якщо судити по їх священній книзі. Як бонус - ще й повирізають патріотів на фронті, легше буде красти, бо нікому буде протистоять ментовській шоблі.
Суки, що тут скажеш. Грьобані суки. Щоб ви здохли, нелюди!
І на питання чому безперешкодно зайшли орки з Криму так і немає відповіді