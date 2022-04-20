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Луганщина (4810) Нацполіція (14873) Бутусов Юрій (3476) Клименко Ігор (472)

На Луганщині поліція продовжує виконувати свої обов'язки, наразі діють 450 співробітників, - Клименко

клименко,ігор

Глава Національної поліції Ігор Клименко дав коментар Цензор.НЕТ щодо дій поліції на Луганщині під час російського вторгнення.

Про це у повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На Луганщині Національна поліція продовжує виконувати свої обов'язки, наразі на території області діють 450 співробітників полції на чолі з начальником ГУ НП. По деяких місцях розтшування наших підрозділів були завдані ракетні та авіаційні удари, є втрати особового складу, тому довелось змінити дислокацію. Але поліція на Луганщині продовжує працювати", - сказав Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негайно поверніть українську владу на Луганщину, - Бутусов

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Бутусов каже, що нам банально не вистачає снарядів.
Інакше ми би давно вибили цапів.
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20.04.2022 19:26 Відповісти
а сотрудник дбр куда подевались? В Попасную всех этих шакалов! Пусть хоть раз в жизни поработают, а то все просили в марте увеличить зп в 3 раза
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20.04.2022 19:27 Відповісти
Сам БС, понимаю, как вам.
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20.04.2022 19:34 Відповісти
Щось мало вказав. Міг би збрехати і більше.
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20.04.2022 20:03 Відповісти
 
 