В РФ заявили, що випробували міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат": Путін каже, що "аналогов нет" та закликав не погрожувати Росії. ВIДЕО
На космодромі "Плесецьк" російські окупанти здійснили випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Новий комплекс має високі тактико-технічні характеристики і здатний долати всі сучасні засоби протиракетної оборони. Аналогів йому у світі немає і ще довго не буде. Ця справді унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших Збройних Сил, надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої, агресивної риторики намагається погрожувати нашій країні", - сказав президент країни-агресора.
В Міноборони РФ заявили, що ракета має унікальні характеристики, що дозволяють гарантовано долати будь-які системи ПРО.
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крепче ручки придерживай, ***** - паркинсон шутить не любит...
Слава Нації. піZда фашистській *********.
"сатана"?
ее вроде тоже обзывают, что про не могут ловить))
когда у других есть яо
смысл пилить еще яо какое-то и понтоваться?
другие тоже могут запустить яо и будут потом все с палками копалками бегать
яо оружие сдерживания
или оно решило что они бессмертные?))
Усі ці їхні "анало-говнєти", це спадщина "радянського-копіпасту", -- не щоб толкове створити, а якби побільше вкрасти.
Дедушки на старость решили в войнушку поиграть.
Первый не стельнул, второй стрельнул, теперь очередь первого.
раз те первые начали модернизацию подобного класса ракет
Сцышь, моль бункерная ?
Садись сам на истребитель и лети *******.
2 що до унікальності ракети, то тебе знову на....бали а ьабки скиздили.
3 сасіиє пеніс, господин *****
Массированные Яд. удары по всей планете по друг-другу откидаю, но чую моль хочет тактическую где-то применить, аж руки свербят
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Здохни падло..