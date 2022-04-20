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В РФ заявили, що випробували міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат": Путін каже, що "аналогов нет" та закликав не погрожувати Росії. ВIДЕО

На космодромі "Плесецьк" російські окупанти здійснили випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Новий комплекс має високі тактико-технічні характеристики і здатний долати всі сучасні засоби протиракетної оборони. Аналогів йому у світі немає і ще довго не буде. Ця справді унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших Збройних Сил, надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої, агресивної риторики намагається погрожувати нашій країні", - сказав президент країни-агресора.

В Міноборони РФ заявили, що ракета має унікальні характеристики, що дозволяють гарантовано долати будь-які системи ПРО.

Також читайте: У Японії закликають РФ повернути гроші за вкрадені літаки

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Топ коментарі
+101
ага, анало говнет
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20.04.2022 19:28
+63
Союзмультфільм атакує
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20.04.2022 19:29
+57
Кто тебе , су@ ка облезшая , угрожал ?

Здохни мразь , и весь мир станет чище 😡
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20.04.2022 19:30
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Фюрер в бункере надеется на вундерваффе.....никому ничего не напоминает?
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20.04.2022 19:53 Відповісти
у анало-говнета все анало говнет...
крепче ручки придерживай, ***** - паркинсон шутить не любит...
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20.04.2022 19:54 Відповісти
Укрпочта можно выпускать марку "русский сармат, иди *****".
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20.04.2022 19:54 Відповісти
Говорит? Я бы хотел, чтоб он долго ещё говорил. В Нюрнберг.
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20.04.2022 19:55 Відповісти
Черговий говнєт прямує слідом за крейсером "масква"
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20.04.2022 19:56 Відповісти
кто на это может повестись. Только россиянин. россии обещают дефолт в мае.
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20.04.2022 20:01 Відповісти
Запустили ракету,а зняти якісно пуск не можуть і сидить ***** біля телевізора Samsung.
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20.04.2022 20:02 Відповісти
Вони навіть цей мультик малювали на американському софті!
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20.04.2022 22:22 Відповісти
так ..рубин.. давно не выпускают . а в карманах ..айфоны.. а пиджак от ..гуччи.. а ездят на лексусах ..мазераттии.. и ..феррари.. а ..вторая армия.. тянет из УКРАИНЫ унитазы стиралки утюги и мясорубки --- так и живет ********** недоамперия --- в дерьме в нищете зато с буквой ..зю.. вместо мозгов . слушает ****** гундяева и думает что они ..вяликие..
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21.04.2022 05:37 Відповісти
сдохни *****

Слава Нації. піZда фашистській *********.
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20.04.2022 20:08 Відповісти
Перший і останній пуск "аналоговнета". Амінь! Козорилі глядачі можуть вже відірватись від зомбоящика,бахнути з радості відро шмурдяка,обригатись,понабивати один одному пики,піти назло піндосам понасирати в ліфтах і гордо заснути в нужнику на дірці,дивлячись кольорові сни про "вялічіє" власної голої сраки!
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20.04.2022 20:09 Відповісти
***** в поисках Вундерфли ))
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20.04.2022 20:12 Відповісти
Карло ******** явно нервничает! Сомнения и нервозность врага это 50% победы!
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20.04.2022 20:13 Відповісти
Очередной Анало-говнет, разработанный Студией "Союз-Мультфильм"...
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20.04.2022 20:16 Відповісти
Як корейський колобок. Круглобок якщо на скрєпном.
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20.04.2022 20:17 Відповісти
а чем она отличается от текущей как ее
"сатана"?
ее вроде тоже обзывают, что про не могут ловить))

когда у других есть яо
смысл пилить еще яо какое-то и понтоваться?
другие тоже могут запустить яо и будут потом все с палками копалками бегать
яо оружие сдерживания

или оно решило что они бессмертные?))
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20.04.2022 20:17 Відповісти
Це має назву - ребрендінг. А яке гівно там полетіло - навіть путлєр нє в курсах.
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20.04.2022 21:15 Відповісти
Казали-балакали...
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20.04.2022 20:17 Відповісти
Міжконтинентальна балістична ракета "Сармат": иди на ***!
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20.04.2022 20:19 Відповісти
аналоГОВНЕТ. Чули ми вже і про "Москву"і їїзахист, і про кращі в світі танки, і про гіперзвукові ракети. І що це допомогло? Все піде разом з "Москвою". Ракети без нанотехнлогій це непотріб, а нанотехнологій не буде. Крапка.
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20.04.2022 20:22 Відповісти
Це точно!
Усі ці їхні "анало-говнєти", це спадщина "радянського-копіпасту", -- не щоб толкове створити, а якби побільше вкрасти.
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20.04.2022 20:52 Відповісти
це заяви для своїх холуїв
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20.04.2022 20:25 Відповісти
Він дебіл не розуміє ,що ціми ракетами ********** у разі небезпеки зробити попереджувальний удар. Звичайними а потім ядерними силами. А найсмішніше що електроніка там німецька або ізраільська!!!!
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20.04.2022 20:26 Відповісти
вот немцам с евреями будет смешно когда по ним вальнут! карма вещь серьезная...
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20.04.2022 23:47 Відповісти
Межконтинентальная - немцы и евреи на этом континенте, намек понятен

Дедушки на старость решили в войнушку поиграть.
Первый не стельнул, второй стрельнул, теперь очередь первого.
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21.04.2022 01:56 Відповісти
ангалоговнет, который шлем хоккейный натянуть правильно не может, бо мудак
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20.04.2022 20:26 Відповісти
Можна багато говорити, але ракета потужна, важка, важко збити, може нести величезну кількість вибухівки й не обов'язково ядерної.
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20.04.2022 20:27 Відповісти
Этот аэромодельный кружок при дворце пионеров не может произвести даже гвозди
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20.04.2022 20:36 Відповісти
зіграй у гру - іди
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20.04.2022 23:08 Відповісти
Удар из космоса: Юрий Шулипа о плане ликвидации Путина - https://www.youtube.com/watch?v=pVF08YQZdkc&ab_channel=Newsader
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20.04.2022 20:30 Відповісти
Жаль что США отменили испытания
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20.04.2022 20:35 Відповісти
так теперь могут спокойно открыто продолжать
раз те первые начали модернизацию подобного класса ракет
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20.04.2022 20:50 Відповісти
ТАКОЙ ЖЕ КОНЧЕННЫЙ КАК КИМ ХЕР СЫН. КОМУ ТЫ НАХ НУЖЕН.САМИ СГНИЕТЕ В ИЗОЛЯЧЦИИ
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20.04.2022 20:45 Відповісти
***** відчуває *******.Залишилось перед смертью полякати анало гавнетом.
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20.04.2022 20:45 Відповісти
******* , как всегда
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20.04.2022 20:47 Відповісти
Запустили Сармат, а приземлился Сам мат.
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20.04.2022 20:47 Відповісти
А пусть она пролетит мимо комплекса "Пэтриот".
Сцышь, моль бункерная ?
Садись сам на истребитель и лети *******.
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20.04.2022 20:48 Відповісти
Є такий серіал - У пошуках істини. Там багато цікавого. Є цікавинки про таких мудотів, як путлєр. Последее увлечение Гитлера". Про Дору. https://www.youtube.com/watch?v=xbZPJfOWu9o тут
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20.04.2022 20:49 Відповісти
А видео следующих секунд где это гавно развалилось на куски и упало нет?
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20.04.2022 20:49 Відповісти
Колись було таке пиво донецьке - сармат - гівно з гівна. Підараша викупила назву для ракет: « вы лодку как ни назовете- она все ж ***** поплывет»
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20.04.2022 20:57 Відповісти
Эмбарго на нефть и газ!!!
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20.04.2022 20:58 Відповісти
Sarmata- po litovski stid,sram
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20.04.2022 20:59 Відповісти
може то модифіковане "срамота"? Бо сармати справді жили на території України. Ще до Гатили.
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20.04.2022 21:50 Відповісти
1 твоя параша, накуй не потрібна ніеому щоб на неї нападати.
2 що до унікальності ракети, то тебе знову на....бали а ьабки скиздили.
3 сасіиє пеніс, господин *****
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20.04.2022 21:01 Відповісти
Сатана ,СС-20 , конвейер по сборке создавался 20-ть лет . Я не думаю . что эти рукожопые смогли создать , приблизительно похожее .
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20.04.2022 21:12 Відповісти
Корейський пельмень теж пуляє ракетками і страшно погрожує, коли хоче щось випросити. ***** таке ж саме. Мабуть вже конкретно підгорає.
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20.04.2022 21:13 Відповісти
Дала історія нам сусіда, шляк би го трафив...
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20.04.2022 21:20 Відповісти
Анало-говнет, як крейсер мацква?
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20.04.2022 21:20 Відповісти
Очередная "Москва"...
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20.04.2022 21:21 Відповісти
А микросхемы и прочие незаменимые детали ***** где взяло для своих ракет? Неужели у тех, кто "в пылу агрессивной риторики пытается угрожать"? Своих-то делать не умеете. Только постоянно угрожаете своим анало-говнетом тем, без кого даже туалетную бумагу не в состоянии произвести. Добро пожаловать назад, в ссср! Будете ездить на жигулях с евро-0 и дрочить на свои ракеты, сделанные из остатков советских микросхем.
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20.04.2022 21:21 Відповісти
Є маленька проблема для кацапів--виробник ,,Південмаш,,Дніпро.
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20.04.2022 23:04 Відповісти
Ну пульнёт он ею, это ж последний козырь *****, после этого пугать будет нечем, а военную ответку можно получить не хилую, в придачу к базе НАТО под Москвой.
Массированные Яд. удары по всей планете по друг-другу откидаю, но чую моль хочет тактическую где-то применить, аж руки свербят
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21.04.2022 01:49 Відповісти
https://youtu.be/NLbmRYFtmEo «Российские технологии» Павел Воля
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21.04.2022 02:04 Відповісти
Бздит чмо ботоксное
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20.04.2022 21:28 Відповісти
У совка таких анало говнетов было намного больше, чем в его жалком обрубке под названием РФ. И совку это никак не помешало накрыться женским половым органом.
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20.04.2022 21:32 Відповісти
Пам"ятаю що в 80-і в часи Рональда Рейгана наробила шороху програма СОІ( стратегічна оборонна ініціатива). Совок дуже себе сцикотно почував тоді. Не вірю,що в штатах заморозили цю програму, особливо враховуючи досягнення в космічній галузі Ілона Маска.
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20.04.2022 21:35 Відповісти
ракета має унікальні характеристики, що дозволяють гарантовано долати будь-які системи ПРО Джерело: - У них все уникальное и анало.говнет. В Украине мы это уже увидели.
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20.04.2022 21:40 Відповісти
ОПЯТЬ ПОДЧИНЕННЫЕ ******* ***** !) ДЕБИЛ МОСКВА УТОНУЛА )))
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20.04.2022 21:49 Відповісти
а очевидцы запуска хоть выжили ?
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20.04.2022 21:50 Відповісти


"Хіар ас": російські бабусі розсмішили зверненням до американців (відео)

https://t.me/uniannet/48395

Група російських бабусь записала відеозвернення до "амерікан піпл".
Літні жінки несподівано заговорили англійською, та заявили, що "хвилюються за майбутнє американського народу".
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20.04.2022 21:53 Відповісти
Знаем, слышали, целились по США - расфигачили Антарктиду...
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20.04.2022 21:54 Відповісти
ПУТИН ВРЕТ !!! И ПО ЭТОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ НЕОБХОДИМО БИТЬ РОССИЮ ПЕРВЫМИ !!!
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20.04.2022 22:03 Відповісти
Москва был тоже уникальным крейсером.
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20.04.2022 22:04 Відповісти
Як той щур...
Здохни падло..
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20.04.2022 22:14 Відповісти
Путин пистит так,что точно аналогов нету.
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20.04.2022 22:17 Відповісти
Кто-то еще верит в его мультики?
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20.04.2022 22:39 Відповісти
говно свое будешь жрать..вместе с аналогофнет....
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20.04.2022 22:57 Відповісти
Ніхто тебе пуйло не боїться. Скоро тебе свої і придушать. Так завжди було на московії. І ніяка ви не росія - ви є хинова-московія.
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20.04.2022 22:59 Відповісти
А як справа з парашами у житлових будинках у паРаші? Єсть аналагі? Ще десь у лайні у своїх будинках ще десь у світі топляться, чи тільки в підарасії?
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20.04.2022 23:04 Відповісти
Тільки там на "вялікай і магучай" ...
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21.04.2022 01:00 Відповісти
АналоГовнет крейсер "Москва" тоже непотопляемый был... Был, был да и утонул *****
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20.04.2022 23:33 Відповісти
плешивое ***** путин опять анало ГОВНЕТ
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20.04.2022 23:53 Відповісти
Слушай сюда ты кремлевский педофил-*****. Ты лучше поведай всему свету вместо этой пурги , что ты высераешь из своего помойного рта как потопили ракетами "Нептун" флагман черноморского флота "Москва" твоей сраной кацапии-параши. Или может быть ты об этом не знаешь? Тебя снова на**али твои фанерные генералы и маршалы? Ну так я тебя поздравляю с победой Украинского оружия над твоими о*уенными войсками. Сдохни ***** ты гнойный за все то, что ты сотворил в Украине. Слава Украине и её ВСУ!
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21.04.2022 00:39 Відповісти
Вже усім пох#й що каже скажений син сатани - путлер. РФії *****.
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21.04.2022 00:59 Відповісти
ПЛЕШИВЫЙ УЖЕ ОБРЕЧЕН, НИКАКОЙ САРМАТ НЕ ПОМОЖЕТ
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21.04.2022 02:23 Відповісти
Перекрасили старую ракету и слайдами выдали за АНАЛО ГОВНЕТ. Расеянский народ-рогоносоец получил новую дозу аналоговнетов. Поцреотизм возрос, Ваньки у телевизоров ещё пару недель будут любить путин
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21.04.2022 09:12 Відповісти
.
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23.04.2022 06:37 Відповісти
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