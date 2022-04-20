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Зеленський (22399) обмін (1122)

Ми готові до різних форматів обміну наших людей у Маріуполі на військових РФ, - Зеленський

зеленський

Україна готова на до різних форматів обміну своїх цивільних та військових з Маріуполя на військовослужбовців РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час премконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Ми готові до різних форматів обміну наших людей (у Маріуполі. - Ред.) на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кидали. Тому ми готові заради наших людей як військових, так і цивільних на будь-який формат обміну", - розповів він.

За словами Зеленського, він готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом РФ.

Також читайте: Україна готова обміняти Медведчука на захисників Маріуполя, - "слуга народу" Веніславський

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Топ коментарі
+13
Пока что ему удалось обменять Защитников Мариуполя только на асфальт...
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20.04.2022 19:48
+12
Дати йому все те, чим Армію оснастив в 2020-2022 роках, новий "Бабушкофон" для якісних відосиків, і впєрьод в "Азовсталь" на ротацію!
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20.04.2022 19:58
+9
Поменять на ОП Украины в полном составе.
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20.04.2022 20:07
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Пока что ему удалось обменять Защитников Мариуполя только на асфальт...
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20.04.2022 19:48 Відповісти
Тьі зовешь когото?
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20.04.2022 19:56 Відповісти
мудак, как и ты
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20.04.2022 19:57 Відповісти
Гляньте на дату реєстрації цього уйобка..
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20.04.2022 20:05 Відповісти
тому що цим завідує відома воровка Верещучка.
а що ви хотіли, там вся зекоманда така((
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20.04.2022 21:53 Відповісти
Обмінний фонд не той. Якби вагнерівців були, то можна було б і міняти. А строковики для кацапів - зайвий геморой. Тільки вагнерівців нема. Пішли на презент лукашенці.
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20.04.2022 19:52 Відповісти
все правильно. наши важнее этих уродов.
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20.04.2022 19:54 Відповісти
урод, потому что ты коцап
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20.04.2022 19:58 Відповісти
Готовий?
Депутат госдуры рф Михаил Шеремет предложил Зеленскому «поступить по-мужски» и обменять себя на военнослужащих, защищающих «Азовсталь».
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20.04.2022 19:56 Відповісти
Дати йому все те, чим Армію оснастив в 2020-2022 роках, новий "Бабушкофон" для якісних відосиків, і впєрьод в "Азовсталь" на ротацію!
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20.04.2022 19:58 Відповісти
Та воно з бункера тільки вночі виходить, і то, тільки в двір…
Від поїздки в Бучу досі відійти не може, добре, що є дороги..
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20.04.2022 20:09 Відповісти
нахрена брати до уваги висер стодесятого шакала в тій вовчій зграї?
***** би сказав, чи хоча би кентавр, або піськов... Тоді можна було би обговорювати.
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20.04.2022 20:48 Відповісти
Поменять на ОП Украины в полном составе.
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20.04.2022 20:07 Відповісти
щас Кіра Рудик правильно говорить: ми з касапами не можемо погодити, щоб вони пропустили мирняк і не стріляли по гуманітарних коридорах. Про який тоді мирний договір може йти мова?
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20.04.2022 20:45 Відповісти
Ага. Ща ***** тебе подгонит местных таксистов и бабок с Горловки на которых ты обменяешь росийских важняков, а потом ***** покажет фигу когда зайдет речь о обмене всех на всех или на наших настоящих защитников Марика.
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20.04.2022 20:48 Відповісти
та ясно, до чого ти готовий, зелене тріпло.
приймати з усіх боків.
тьху.

перемагаємо ВОПРЄКІ
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20.04.2022 21:51 Відповісти
всё верно сказал. а кто против - боты-подкацапники.
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21.04.2022 06:15 Відповісти
 
 