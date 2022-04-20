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Ми готові до різних форматів обміну наших людей у Маріуполі на військових РФ, - Зеленський
Україна готова на до різних форматів обміну своїх цивільних та військових з Маріуполя на військовослужбовців РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час премконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
"Ми готові до різних форматів обміну наших людей (у Маріуполі. - Ред.) на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кидали. Тому ми готові заради наших людей як військових, так і цивільних на будь-який формат обміну", - розповів він.
За словами Зеленського, він готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом РФ.
Топ коментарі
+13 Бенина Мама
показати весь коментар20.04.2022 19:48
+12 CrossFirenko
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+9 надежда сахарова a84ee557
показати весь коментар20.04.2022 20:07
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а що ви хотіли, там вся зекоманда така((
Депутат госдуры рф Михаил Шеремет предложил Зеленскому «поступить по-мужски» и обменять себя на военнослужащих, защищающих «Азовсталь».
Від поїздки в Бучу досі відійти не може, добре, що є дороги..
***** би сказав, чи хоча би кентавр, або піськов... Тоді можна було би обговорювати.
приймати з усіх боків.
тьху.
перемагаємо ВОПРЄКІ